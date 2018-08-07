API Яндекс.Директа

август 2018
Новые возрастные группы в корректировках ставок и статистике
7 августа 2018, 10:49

Хотим предупредить вас о предстоящих изменениях в Директе, чтобы вы могли заранее подготовить к ним свои приложения.

Сейчас Директ делит пользователей на пять возрастных групп: 0–17, 18–24, 25–34, 35–44 и старше 45 лет. В группу 45+ попадают слишком разные пользователи, поэтому мы разделим её на две: 45–54 и старше 55. Переход на шесть возрастных групп планируется во второй половине августа.

Зачем это нужно

Новые возрастные группы позволят более гибко нацеливать показы объявлений на нужную аудиторию, управляя ставками в сервисе BidModifiers: вы сможете настроить отдельные корректировки ставок для срезов AGE_45_54 и AGE_55.

Старый срез AGE_45 останется доступным в течение нескольких месяцев. Мы рекомендуем поддержать в приложениях новые срезы — пользователи могут выбрать их при создании корректировок в веб-интерфейсе.

А что со статистикой?

В отчётах сервиса Reports одни и те же пользователи могут быть отнесены к разным возрастным группам в зависимости от даты показа или клика:

  • до перехода на новую классификацию в поле Age выводится значение AGE_45,
  • после перехода — AGE_45_54 или AGE_55.

Если дата перехода попадает в период отчёта, в нём могут появиться все три значения. Обратите внимание: как именно будет определена возрастная группа пользователя в отчёте, зависит не от даты, когда отправлен запрос на формирование отчёта, а от даты, за которую собрана статистика.

Если вы используете в отчётах отбор данных по значению поля Age, то для получения статистики по всем пользователям 45+ мы рекомендуем указать в фильтре все три значения — AGE_45, AGE_45_54 и AGE_55:

"Filter": [{
   "Field": "Age",
   "Operator": "IN",
   "Values": ["AGE_45", "AGE_45_54", "AGE_55"]
}]

Если в фильтре указан срез AGE_45 и не указаны новые срезы AGE_45_54 и AGE_55, а период отчета целиком следует после даты перехода, то будет выдано сообщение об ошибке, поскольку такой запрос не позволяет получить корректные данные.

Если в фильтре указаны не все срезы, то статистика за период, включающий дату перехода, может оказаться неполной. Например, если указаны только новые срезы, в отчёт не попадут пользователи, чья возрастная группа определена по старой классификации как 45+.

При запросе отчёта за период после даты перехода достаточно указать в фильтре только новые срезы. Допустимо также указать все три значения — AGE_45, AGE_45_54 и AGE_55. Новые срезы AGE_45_54 и AGE_55 можно добавить в фильтр по полю Age уже сейчас. 

О переходе на шесть возрастных групп в корректировках ставок и статистике мы сообщим отдельно — следите за новостями.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки API Директа.

новости,api5
Объём трафика и взвешенный CTR в статистике
8 августа 2018, 17:30

В сервисе Reports появились поля, которые ранее были доступны только в Мастере отчётов:

  • AvgTrafficVolume — средний объём выкупаемого трафика;
  • WeightedCtr — взвешенный CTR: показатель кликабельности, скорректированный с учётом объёмов трафика на позициях, где показываются объявления;
  • WeightedImpressions — взвешенные показы: каждый показ учитывается с весом, пропорциональным объёму трафика с позиции.
новости,api5
Возрастные группы 45–54 и 55+ доступны в API
21 августа 2018, 23:41

Изменения, о которых мы писали ранее, вступили в силу: в корректировках ставок и статистике Директа появились две новые возрастные группы.

В сервисе BidModifiers мы рекомендуем создавать отдельные корректировки ставок для срезов AGE_45_54 и AGE_55. Старый срез AGE_45 останется доступным в течение нескольких месяцев.

В отчётах сервиса Reports новые срезы появятся в статистике за даты начиная с 21 августа 2018 года.

новости,api5