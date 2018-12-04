API Яндекс.Директа

декабрь 2018
Скоро: изменения в справочнике регионов
4 декабря 2018, 20:24

Забайкальский край и Республика Бурятия, прежде входившие в Сибирский федеральный округ, теперь относятся к Дальневосточному. В ближайшее время административные изменения отразятся в справочнике регионов, который возвращают методы Dictionaries.get (в API версии 5) и GetRegions (в API версии 4 и Live 4).

Если ваше приложение не поддерживает автоматическое обновление справочника регионов, вам необходимо будет внести изменения вручную. О доступности обновленного справочника мы сообщим дополнительно.

Изменения в справочнике регионов
10 декабря 2018, 16:27

Внесены изменения в справочник регионов. Рекомендуем получить обновленный справочник с помощью метода  Dictionaries.get  или GetRegions.

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