Забайкальский край и Республика Бурятия, прежде входившие в Сибирский федеральный округ, теперь относятся к Дальневосточному. В ближайшее время административные изменения отразятся в справочнике регионов, который возвращают методы Dictionaries.get (в API версии 5) и GetRegions (в API версии 4 и Live 4).

Если ваше приложение не поддерживает автоматическое обновление справочника регионов, вам необходимо будет внести изменения вручную. О доступности обновленного справочника мы сообщим дополнительно.