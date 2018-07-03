17 июля мы планируем перезагрузку данных в тестовой среде для отладки приложений — Песочнице. В этот день Песочница будет выключена, а тестовые данные удалены. После перезагрузки вы сможете включить её снова, она будет работать как обычно.

Как вы знаете, при включенной Песочнице тестовые данные в аккаунте хранятся некоторое время со дня последнего обращения к ним через API. Вместо этого правила мы вводим механизм периодической очистки тестовых данных — это нужно для стабилизации работы Песочницы.

После обновления вы можете включить Песочницу в веб-интерфейсе Директа на странице «Настройки API» на вкладке «Песочница». А создавать тестовые кампании вы можете так же, как раньше — в веб-интерфейсе при инициализации Песочницы или добавить их позже через API.

В скором времени мы перейдем на регулярную очистку тестовых данных в Песочнице, о чём обязательно предупредим вас заранее.