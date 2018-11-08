API Яндекс.Директа

ноябрь 2018
API версии 4 и Live 4: отключаем поддержку у. е.
8 ноября 2018, 10:53

Перевод аккаунтов в реальные валюты, начавшийся в 2013 году, завершается. Большинство рекламодателей и агентств уже ведут рекламные кампании в той валюте, в которой оплачивают счета, и скоро аккаунтов в условных единицах не останется совсем.

В течение переходного периода ряд методов API позволяли приложению оперировать денежными значениями, выраженными в у. е., даже если кампания и аккаунт работают в реальной валюте. С 3 декабря мы планируем ограничить работу таких методов. Пожалуйста, подготовьте свои приложения к предстоящим изменениям.

Методы, которые будут полностью отключены:

  • Методы версии 4: GetBalance, GetSummaryStat, CreateNewReport, CreateNewForecast, GetForecast, CreateInvoice, PayCampaigns, TransferMoney.
  • Методы версии Live 4: GetBalance (Live), GetClientInfo (Live), GetClientsList (Live).

Методы, которые будут работать только в реальной валюте кампании или аккаунта:

  • Retargeting (Live), операции Add, Update, Get
  • CreateInvoice (Live)
  • PayCampaigns (Live)
  • TransferMoney (Live)
  • AccountManagement (Live), операции Deposit, Invoice и TransferMoney
  • CreateNewForecast (Live)
  • GetEventsLog (Live)

Входной параметр Currency в этих методах станет обязательным. Его значение должно совпадать с валютой кампании или аккаунта — для всех методов, кроме CreateNewForecast (Live) и GetEventsLog (Live).

Методы, которые будут формировать статистику только в валюте кампании:

  • GetBannersStat (Live)
  • GetSummaryStat (Live)
  • CreateNewReport (Live)

В этих методах входной параметр Currency станет обязательным, если кампания ведется в реальной валюте. Для кампаний в у. е., перемещенных в специальный архив, параметр Currency можно не указывать или передавать NULL.

Изменения не затронут методы API версии 5, поскольку все эти методы уже сейчас принимают и возвращают денежные значения в валюте рекламодателя.

Обратите внимание: для получения статистики, управления ретаргетингами и клиентами мы рекомендуем использовать методы API версии 5. В Руководстве по переходу вы найдете подробную информацию о том, какие методы версии 5 можно использовать, и о соответствии параметров в разных версиях.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки API Директа.

новости,api4,api4live
Новое в API: поведенческие признаки и другие изменения
14 ноября 2018, 14:33

Для нацеливания медийной рекламы стали доступны сегменты Крипты по поведенческим признакам:

  • Сервис RetargetingLists поддерживает использование сегментов по поведенческим признакам в условии нацеливания по профилю пользователей.
  • Метод Dictionaries.get возвращает поведенческие признаки в справочнике AudienceCriteriaTypes и сегменты по поведенческим признакам в справочнике AudienceDemographicProfiles.

В справочник Currencies, возвращаемый методом Dictionaries.get, добавлены минимальная и максимальная ставка или цена за тысячу показов для медийной рекламы.

Для рекламы мобильных приложений добавлено ограничение: во всех группах объявлений одной кампании должна быть указана одинаковая ссылка на приложение.

новости,api5
Отключаем поддержку у. е. в справочнике валют
29 ноября 2018, 19:46

Условные единицы (у. е.) больше не используются, клиенты Директа ведут рекламные кампании в реальной валюте.

Приблизительно через неделю метод Dictionaries.get перестанет возвращать данные об у. е. в справочнике Currencies:

  • из справочника будет исключена валюта YND_FIXED;
  • для остальных валют не будет возвращаться курс у. е. — параметры Rate и RateWithVAT.

Пожалуйста, убедитесь, что ваши приложения не используют эти данные. Любые вопросы вы можете задать специалистам службы поддержки API Директа.

новости,api5