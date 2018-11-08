Перевод аккаунтов в реальные валюты, начавшийся в 2013 году, завершается. Большинство рекламодателей и агентств уже ведут рекламные кампании в той валюте, в которой оплачивают счета, и скоро аккаунтов в условных единицах не останется совсем.

В течение переходного периода ряд методов API позволяли приложению оперировать денежными значениями, выраженными в у. е., даже если кампания и аккаунт работают в реальной валюте. С 3 декабря мы планируем ограничить работу таких методов. Пожалуйста, подготовьте свои приложения к предстоящим изменениям.

Методы, которые будут полностью отключены:

Методы версии 4: GetBalance, GetSummaryStat, CreateNewReport, CreateNewForecast, GetForecast, CreateInvoice, PayCampaigns, TransferMoney.

Методы версии Live 4: GetBalance (Live), GetClientInfo (Live), GetClientsList (Live).

Методы, которые будут работать только в реальной валюте кампании или аккаунта:

Retargeting (Live), операции Add, Update, Get

CreateInvoice (Live)

PayCampaigns (Live)

TransferMoney (Live)

AccountManagement (Live), операции Deposit, Invoice и TransferMoney

CreateNewForecast (Live)

GetEventsLog (Live)

Входной параметр Currency в этих методах станет обязательным. Его значение должно совпадать с валютой кампании или аккаунта — для всех методов, кроме CreateNewForecast (Live) и GetEventsLog (Live).

Методы, которые будут формировать статистику только в валюте кампании:

GetBannersStat (Live)

GetSummaryStat (Live)

CreateNewReport (Live)

В этих методах входной параметр Currency станет обязательным, если кампания ведется в реальной валюте. Для кампаний в у. е., перемещенных в специальный архив, параметр Currency можно не указывать или передавать NULL.

Изменения не затронут методы API версии 5, поскольку все эти методы уже сейчас принимают и возвращают денежные значения в валюте рекламодателя.

Обратите внимание: для получения статистики, управления ретаргетингами и клиентами мы рекомендуем использовать методы API версии 5. В Руководстве по переходу вы найдете подробную информацию о том, какие методы версии 5 можно использовать, и о соответствии параметров в разных версиях.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки API Директа.