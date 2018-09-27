Медийные кампании идеально работают на укрепление лояльности к бренду. Они привлекают целевую аудиторию и поставляют ее на следующие этапы воронки продаж, передавая эстафету вашим контекстным объявлениям, а затем ретаргетингу.

Чтобы вам было удобнее автоматизировать закупки для всего медиамикса, мы добавили возможность управлять медийными кампаниями в API Директа:

Сервис Campaigns поддерживает новый тип кампаний — CPM_BANNER_CAMPAIGN.

Cервис AdGroups поддерживает новый тип группы — CPM_BANNER_AD_GROUP.

Сервис Ads поддерживает новый тип объявлений — CPM_BANNER_AD. Креативы можно сконструировать и загрузить в веб-интерфейсе, а затем использовать их для создания объявлений в API.

В группу медийных объявлений можно добавить ключевые фразы с помощью сервиса Keywords или условие нацеливания по профилю пользователей с помощью сервиса AudienceTargets.

Настроить профиль пользователей можно с помощью сервиса RetargetingLists: профиль реализован как условие ретаргетинга и подбора аудитории с типом AUDIENCE.

В профиле можно использовать сегменты по социально-демографическим характеристикам и по интересам пользователя — получить их можно с помощью сервиса Dictionaries.

Для получения статистики по медийным кампаниям можно воспользоваться типом отчета REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT в сервисе Reports.

Подробнее о создании медийных кампаний

Подробнее о настройке профиля пользователей