Недавно мы запустили Турбо-страницы для десктопов. Теперь во многих типах объявлений ссылка на сайт стала необязательной — рекламодатель может указать только Турбо-страницу.

Что изменится в API

В сервисе Ads появится новое поле — TurboPageId. В структуре TextAd достаточно будет указать одно из полей Href, VCardId и TurboPageId.

В структурах TextImageAd, TextAdBuilderAd, CpcVideoAdBuilderAd, CpmBannerAdBuilderAd достаточно будет указать одно из полей Href и TurboPageId. Таким образом, поле Href станет необязательным в методе add, а в методах update и get оно станет nillable. Обратите внимание: метод get может вернуть nil (null) в поле Href — например, если рекламодатель удалил основную ссылку объявления. Приложение должно корректно обработать такой ответ.

В сервисе Sitelinks также появится поле TurboPageId. В структуре Sitelink достаточно будет указать одно из полей Href и TurboPageId. Кроме того, в методе get появится входной параметр SitelinkFieldNames: в нём можно перечислить имена полей быстрой ссылки, которые требуется получить. В ответе метода get поля Href и Description станут nillable — приложение также должно корректно обработать значение nil (null) в этих полях.

Список опубликованных Турбо-страниц рекламодателя можно будет получить с помощью нового метода — TurboPages.get.

Когда произойдут изменения

Поддержка Турбо-страниц в API появится ориентировочно через две-три недели. Пожалуйста, запланируйте обновление своих приложений. Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки API Директа.