API Яндекс.Директа

март 2019
Для конверсионных стратегий отключены настройки в сетях
11 марта 2019, 16:30

В сервисе Campaigns произошли изменения настроек для кампаний с конверсионными стратегиями:

  • стратегия на поиске AVERAGE_CPA, AVERAGE_ROI или WB_MAXIMUM_CONVERSION_RATE для текстово-графических объявлений;
  • стратегия на поиске AVERAGE_CPI или WB_MAXIMUM_APP_INSTALLS для рекламы мобильных приложений.

Для таких кампаний больше не поддерживаются параметры стратегии в сетях NetworkDefault.BidPercent и NetworkDefault.LimitPercent, а также опция MAINTAIN_NETWORK_CPC в структуре Settings

Методы add и update игнорируют переданные значения и выдают предупреждение. Чтобы включить стратегию в сетях NETWORK_DEFAULT, необходимо передать пустую структуру NetworkDefault.

Метод get не возвращает структуру NetworkDefault и опцию MAINTAIN_NETWORK_CPC.

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Цена в объявлении
27 марта 2019, 18:47

В текстово-графическом объявлении теперь можно настроить отображение цены товара или услуги.

  • Чтобы добавить или изменить цену, передайте параметры цены в структуре PriceExtension метода Ads.add или Ads.update.
  • Чтобы сбросить цену, передайте значение nil (null) в параметре PriceExtension метода Ads.update.

Чтобы получить параметры цены, нужно при вызове метода Ads.get указать в запросе параметр TextAdPriceExtensionFieldNames вместе с параметром TextAdFieldNames.

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