В сервисе Campaigns произошли изменения настроек для кампаний с конверсионными стратегиями:

стратегия на поиске AVERAGE_CPA, AVERAGE_ROI или WB_MAXIMUM_CONVERSION_RATE для текстово-графических объявлений;

стратегия на поиске AVERAGE_CPI или WB_MAXIMUM_APP_INSTALLS для рекламы мобильных приложений.

Для таких кампаний больше не поддерживаются параметры стратегии в сетях NetworkDefault.BidPercent и NetworkDefault.LimitPercent, а также опция MAINTAIN_NETWORK_CPC в структуре Settings.

Методы add и update игнорируют переданные значения и выдают предупреждение. Чтобы включить стратегию в сетях NETWORK_DEFAULT, необходимо передать пустую структуру NetworkDefault.

Метод get не возвращает структуру NetworkDefault и опцию MAINTAIN_NETWORK_CPC.