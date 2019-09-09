Сервис Sitelinks теперь поддерживает до 8 быстрых ссылок в каждом наборе.
Суммарная длина текстов быстрых ссылок № 1–4 — не более 66 символов. Суммарная длина текстов быстрых ссылок № 5–8 — также не более 66 символов.
Сервис Sitelinks теперь поддерживает до 8 быстрых ссылок в каждом наборе.
Суммарная длина текстов быстрых ссылок № 1–4 — не более 66 символов. Суммарная длина текстов быстрых ссылок № 5–8 — также не более 66 символов.
В методы сервиса Campaigns добавлен параметр AttributionModel для кампаний с типом «Текстово-графические объявления» и «Динамические объявления».
В сервисе Reports для входного параметра AttributionModels добавлено значение LYDC — «Последний переход из Яндекс.Директа». Статистика по новой модели атрибуции доступна за период начиная с 30 июля 2019 г.
В сервисе Campaigns для настройки ADD_METRICA_TAG в структуре Settings значение по умолчанию изменено с NO на YES.
Таким образом, для новых кампаний настройка по умолчанию включена. Это означает, что к ссылкам объявлений автоматически добавляется метка ?yclid= с уникальным номером клика. Необходимо убедиться, что страницы сайта рекламодателя корректно открываются по ссылкам с этой меткой.