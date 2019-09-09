В сервисе Campaigns для настройки ADD_METRICA_TAG в структуре Settings значение по умолчанию изменено с NO на YES.

Таким образом, для новых кампаний настройка по умолчанию включена. Это означает, что к ссылкам объявлений автоматически добавляется метка ?yclid= с уникальным номером клика. Необходимо убедиться, что страницы сайта рекламодателя корректно открываются по ссылкам с этой меткой.