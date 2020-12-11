Примерно через восемь рабочих недель параметр StrategyPriority перестанет поддерживаться в сервисах:
- AudienceTargets — в методах add, get и setBids;
- Bids — get и set;
- DynamicTextAdTargets — add, get и setBids;
- KeywordBids — get и set;
- Keywords — add и get;
- SmartAdTargets — add, get setBids и update.
Пожалуйста, запланируйте обновление своих приложений до конца января 2021 года. Мы напомним вам об изменениях перед тем, как они вступят в силу.
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