API Яндекс.Директа

декабрь 2020
Изменения в управлении приоритетами фраз и условиями нацеливания
11 декабря 2020, 14:39

Примерно через восемь рабочих недель параметр StrategyPriority перестанет поддерживаться в сервисах:

Пожалуйста, запланируйте обновление своих приложений до конца января 2021 года. Мы напомним вам об изменениях перед тем, как они вступят в силу.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки.

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