Смарт-баннеры — красивый и удобный формат Директа для ретаргетинга и генерации продаж, объявления с оплатой за клик и динамическим контентом. Чтобы вам было удобнее автоматизировать работу со смарт-баннерами, мы добавили возможность управлять ими в API Директа.
Какие нововведения появились в API:
- Сервис Feeds для управления фидами — файлами с товарными предложениями.
- Сервис SmartAdTargets для управления фильтрами — условиями нацеливания для смарт-баннеров.
- Поддержка кампаний с типом SMART_CAMPAIGN в сервисе Campaigns.
- Поддержка групп объявлений с типом SMART_AD_GROUP в сервисе AdGroups.
- Поддержка объявлений с типом SMART_AD в сервисе Ads.
- Поддержка креативов с типом SMART_CREATIVE в сервисе Creatives.
- Поддержка корректировок с типом SMART_AD_ADJUSTMENT в сервисе BidModifiers.
Прочитать подробности об управлении смарт-баннерами через API можно в документации.