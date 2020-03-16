API Яндекс.Директа

март 2020
Смарт-баннеры в API Директа
16 марта 2020, 17:10

Смарт-баннеры — красивый и удобный формат Директа для ретаргетинга и генерации продаж, объявления с оплатой за клик и динамическим контентом. Чтобы вам было удобнее автоматизировать работу со смарт-баннерами, мы добавили возможность управлять ими в API Директа.

Какие нововведения появились в API:

  • Сервис Feeds для управления фидами — файлами с товарными предложениями.
  • Сервис SmartAdTargets для управления фильтрами — условиями нацеливания для смарт-баннеров.
  • Поддержка кампаний с типом SMART_CAMPAIGN в сервисе Campaigns.
  • Поддержка групп объявлений с типом SMART_AD_GROUP в сервисе AdGroups.
  • Поддержка объявлений с типом SMART_AD в сервисе Ads.
  • Поддержка креативов с типом SMART_CREATIVE в сервисе Creatives.
  • Поддержка корректировок с типом SMART_AD_ADJUSTMENT в сервисе BidModifiers.

Прочитать подробности об управлении смарт-баннерами через API можно в документации.

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Профили организаций в API Директа
25 марта 2020, 14:54

Появилась поддержка профилей организаций из Яндекс.Справочника:

  • Добавлен сервис Businesses для получения профилей организаций рекламодателя.
  • В методы сервиса Ads добавлен параметр BusinessId для текстово-графических объявлений.
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