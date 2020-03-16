Смарт-баннеры — красивый и удобный формат Директа для ретаргетинга и генерации продаж, объявления с оплатой за клик и динамическим контентом. Чтобы вам было удобнее автоматизировать работу со смарт-баннерами, мы добавили возможность управлять ими в API Директа.

Какие нововведения появились в API:

Сервис Feeds для управления фидами — файлами с товарными предложениями.

Сервис SmartAdTargets для управления фильтрами — условиями нацеливания для смарт-баннеров.

Поддержка кампаний с типом SMART_CAMPAIGN в сервисе Campaigns.

Поддержка групп объявлений с типом SMART_AD_GROUP в сервисе AdGroups.

Поддержка объявлений с типом SMART_AD в сервисе Ads.

Поддержка креативов с типом SMART_CREATIVE в сервисе Creatives.

Поддержка корректировок с типом SMART_AD_ADJUSTMENT в сервисе BidModifiers.

Прочитать подробности об управлении смарт-баннерами через API можно в документации.