API Яндекс.Директа

январь 2022
Отключение стратегии совместного управления ставками
14 января 2022, 15:48

С 31 января у ручных стратегий перестанут поддерживаться параметры совместного управления ставками для текстово-графических объявлений и для рекламы мобильных приложений.

Отключаемые параметры:

  • MAINTAIN_NETWORK_CPC — параметр позволял удерживать среднюю цену клика в сетях ниже средней цены на поиске.
  • NETWORK_DEFAULT — параметр позволял устанавливать настройки показов в сетях в зависимости от настроек на поиске.

Пожалуйста, запланируйте обновление своих приложений до конца января 2022 года.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки.

новости,api5
Новый сервис AdVideos
31 января 2022, 12:00

В API Директа появился сервис AdVideos. Он предназначен для выполнения операций с видео.

Доступные методы:

  • add — выполняет синхронную загрузку видео по ссылкам URL или в виде бинарных данных.
  • get — возвращает статус обработки загруженных видео.


Подробнее о видеодополнениях читайте:

новости,api5