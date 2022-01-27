С 31 января перестанут поддерживаться параметры совместного управления ставками для текстово-графических объявлений и для рекламы мобильных приложений.



Отключаемые параметры:

MAINTAIN_NETWORK_CPC — параметр позволял удерживать среднюю цену клика в сетях ниже средней цены на поиске.

— параметр позволял удерживать среднюю цену клика в сетях ниже средней цены на поиске. NETWORK_DEFAULT — параметр позволял устанавливать настройки показов в сетях в зависимости от настроек на поиске.

Пожалуйста, запланируйте обновление своих приложений до конца января 2022 года.



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