С 31 января у ручных стратегий перестанут поддерживаться параметры совместного управления ставками для текстово-графических объявлений и для рекламы мобильных приложений.



Отключаемые параметры:

MAINTAIN_NETWORK_CPC — параметр позволял удерживать среднюю цену клика в сетях ниже средней цены на поиске.

— параметр позволял удерживать среднюю цену клика в сетях ниже средней цены на поиске. NETWORK_DEFAULT — параметр позволял устанавливать настройки показов в сетях в зависимости от настроек на поиске.

Пожалуйста, запланируйте обновление своих приложений до конца января 2022 года.



Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки.