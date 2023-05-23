Бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: туризм»

Приглашаем на конференцию «Яндекс для бизнеса: туризм» 30 мая. Вместе с экспертами индустрии мы обсудим свежую аналитику рынка и те инструменты, которые лучше всего помогают привлекать клиентов.
На конференции вы узнаете:
— Что важно сделать для роста бизнеса
— Какие инструменты Яндекса помогут повысить продажи
— Как лидеры рынка готовятся к сезону и привлекают клиентов
Начнём 30 мая в 11:00 по мск.
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