Бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: туризм»

Приглашаем на конференцию «Яндекс для бизнеса: туризм» 30 мая. Вместе с экспертами индустрии мы обсудим свежую аналитику рынка и те инструменты, которые лучше всего помогают привлекать клиентов.

На конференции вы узнаете:

— Что важно сделать для роста бизнеса

— Какие инструменты Яндекса помогут повысить продажи

— Как лидеры рынка готовятся к сезону и привлекают клиентов

Начнём 30 мая в 11:00 по мск.

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