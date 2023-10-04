12 октября подключайтесь к бесплатной онлайн-конференции для предпринимателей из сферы автоуслуг и запчастей.
Запустите рекламу в Яндекс Бизнесе и МегаФон Таргете с повышенным бонусом.
Приглашаем на конференцию «Яндекс для бизнеса: образование» 8 августа.
Своим опытом поделятся эксперты Яндекс Рекламы, основатели крупных онлайн-школ и специалисты по продукту Яндекс Учебника.
Вместе — выгоднее.
Двойная выгода от Яндекс Бизнеса и Tele2.
Приглашаем на конференцию «Яндекс для бизнеса: туризм» 30 мая.
Вместе с экспертами индустрии мы обсудим свежую аналитику рынка и те инструменты, которые лучше всего помогают привлекать клиентов.
Рассказываем о новых возможностях раздела, которые помогут узнать о конкурентах больше.
Реклама ваших товаров, услуг и постов появится в поиске Яндекса и на площадках партнёров Рекламной сети. А значит, их сможет увидеть больше потенциальных клиентов. Рассказываем, как это работает.
Запустите продвижение и продавайте больше с Яндекс Бизнесом.
Рекламу ваших товаров увидят люди за пределами маркетплейсов: в поиске Яндекса и на сайтах партнёров Рекламной сети — там, где есть ваши потенциальные клиенты.
1 сентября начинают действовать поправки в Федеральный закон «О рекламе». Это значит, что теперь нужно размечать каждый рекламный креатив и передавать данные в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).
Но Яндекс Бизнес сделает это за вас. Вам нужно просто указать свои данные в личном кабинете.
Обычно Telegram-каналы продвигают только внутри мессенджера. С Яндекс Бизнесом посты из вашего канала увидят по всему интернету и только те люди, которые интересуются похожими темами.
Предприниматели говорили про работу с поставками и искали решения проблем, о которых написали владельцы малого бизнеса. К встрече присоединился эксперт транспортной компании «Деловые Линии» и предложил ещё несколько полезных решений. Делимся с вами.
Мы хотим, чтобы предприниматели узнавали больше об удобных инструментах для развития бизнеса. Теперь вы можете попробовать сразу два: бесплатный расчётный счёт от Альфа-Банка и Рекламную подписку от Яндекс Бизнеса.
Рассказываем, как участвовать в акции.
Каждый год Яндекс Бизнес вручает награду «Хорошее место» компаниям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Чтобы компаниям было проще получить «Хорошее место», мы написали гайд с практическими советами. Рассказываем, что в нём полезного и почему его стоит прочитать.
В Яндекс Картах появился удобный виджет для записи в салоны красоты, барбершопы, парикмахерские и студии маникюра. Пользователи ищут подходящий вариант и нажимают на кнопку «Записаться онлайн». А затем прямо в Картах выбирают услугу, мастера и время — без перехода на сторонние сайты.
Вместе с банком Точка и МегаФоном мы запустили второй сезон «Всеми силами» — проекта, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы. В этом сезоне обсуждаем, как бизнесу справляться с вызовами в трудные времена.
Мы запустили новый сезон подкаста «Бизнес — это я», и он отличается от предыдущих. В нём мы вместе с предпринимателями и экспертами пытаемся понять, что делать прямо сейчас.
Помогут упростить работу и привлечь новых клиентов.
«Всеми силами» — это совместный проект Яндекс Бизнеса и банка Точка. В прямом эфире опытные предприниматели разбирают реальные кейсы о проблемах в бизнесе и предлагают решения. Рассказываем, как проходят сессии и какие темы мы уже разобрали.