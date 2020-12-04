Яндекс Бизнес

«Бизнес — это я» — истории предпринимателей о том, как они решили открыть своё дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Во втором сезоне команда Яндекс.Бизнеса отправилась в регионы, чтобы узнать, как живёт малый бизнес за пределами Москвы.
С 28 июня посещать московские заведения общественного питания можно только при наличии QR-кода. А владельцам кафе, баров и ресторанов нужно зарегистрироваться в специальном реестре, чтобы принимать посетителей.
25 марта прошла десятая Вебмастерская — конференция для маркетологов, аналитиков, владельцев сайтов и бизнесов.
Спикеры выступили с докладами и рассказали много интересного про шаги для роста бизнеса. Для тех, кто не смог присоединиться к мероприятию или хочет посмотреть его ещё раз, доступна запись трансляции.
Приглашаем на десятую Вебмастерскую, которая пройдёт 25 марта полностью онлайн. В этом году юбилей, поэтому будет кое-что особенное. Мы поговорим с вами на тему «Шаги для роста бизнеса» и разделим эфир на два потока — для интернет-магазинов и для сферы услуг.
Мы подвели итоги проекта «Хорошее место 2020» и поздравляем всех, кто оказался на вершине рейтинга! Приятно, что вы цените наш проект и гордитесь своими достижениями.
Хорошие места — это любимые организации пользователей Яндекса по всей России. Каждый год мы награждаем владельцев кафе, салонов красоты, автомастерских и других компаний специальным знаком отличия — яркими наклейками-звездами.
Вебмастер — это бесплатный сервис, который помогает понимать, насколько легко ваш сайт находят пользователи. Когда вы добавите сайт в Вебмастер, то сможете анализировать и улучшать представление сайта в поисковой выдаче, следить за качеством ресурса, получать советы, как сделать его полезнее и привлекательнее для вашей аудитории.
Мы запустили Яндекс.Почту 360 для бизнеса — набор сервисов для работы, объединенных общим интерфейсом. С его помощью можно решать самые разные задачи: вести переписку, хранить документы и проводить видеовстречи. Яндекс.Почта 360 объединяет Почту, Диск, Календарь, Телемост, Мессенджер и Заметки. Между ними удобно переключаться, например, итоги встречи в Телемосте можно записать в Заметках и разослать участникам в Почте или Мессенджере.
Для развития бизнеса нужно размещать рекламу на разных площадках и привлекать новую аудиторию, собирать клиентскую базу и взаимодействовать с ней, организовывать удобную запись на услуги. Со всем этим вам поможет Яндекс.Бизнес.
Яндекс постоянно развивает новые технологии, чтобы помогать вашему бизнесу расти. Мы выявили основные причины низких конверсий для интернет-магазинов и создали набор бесплатных технологий, которые могут увеличить этот показатель. Используйте их, чтобы получить выгоду до 35% GMV*.
В Справочнике теперь удобнее отслеживать, как меняется рейтинг вашей компании и сравнить его с конкурентами. Эти данные доступны в разделе Статистика во вкладке Рейтинг компании. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность, что именно вашу организацию выберут пользователи.
В Яндекс.Справочнике — обновление. Мы ввели индекс лояльности клиентов. Он показывает, насколько ваши клиенты хотят к вам вернуться. Рассказываем, как он работает и зачем нужен.
В Яндекс.Справочнике появилась возможность анализировать, как пользователи взаимодействуют с вашей организацией на поиске и других сервисах Яндекса — Картах, Услугах, Коллекциях и Кью. Теперь всю статистику по ним можно увидеть сразу на главной странице личного кабинета в Справочнике.
Продолжаем награждать лучшие по мнению пользователей организации наклейками «Хорошее место». Рассказываем, как получить специальный знак от Яндекс.Справочника.