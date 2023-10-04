Яндекс Бизнес

Бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: рынок автосервиса»
4 октября 2023, 15:45

12 октября подключайтесь к бесплатной онлайн-конференции для предпринимателей из сферы автоуслуг и запчастей. 

Получите 15 000 ₽ на продвижение своего дела
21 сентября 2023, 08:55

Запустите рекламу в Яндекс Бизнесе и МегаФон Таргете с повышенным бонусом.

Бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: образование»
3 августа 2023, 19:32

Приглашаем на конференцию «Яндекс для бизнеса: образование» 8 августа.

Своим опытом поделятся эксперты Яндекс Рекламы, основатели крупных онлайн-школ и специалисты по продукту Яндекс Учебника.

Получите 5 000 ₽ на первый запуск и 10 000 ₽ на счёт в Яндекс Доставке
15 июня 2023, 14:02

Вместе — выгоднее.

Получите 5 000 ₽ на первый запуск и 5 000 ₽ на связь в Tele2
9 июня 2023, 13:03

Двойная выгода от Яндекс Бизнеса и Tele2.

Бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: туризм»
23 мая 2023, 18:42

Приглашаем на конференцию «Яндекс для бизнеса: туризм» 30 мая.

Вместе с экспертами индустрии мы обсудим свежую аналитику рынка и те инструменты, которые лучше всего помогают привлекать клиентов.

Как раздел «Конкуренты» упрощает работу со статистикой
24 марта 2023, 13:55

Рассказываем о новых возможностях раздела, которые помогут узнать о конкурентах больше.

Сообщества ВКонтакте можно продвигать с Яндекс Бизнесом
8 февраля 2023, 15:18

Реклама ваших товаров, услуг и постов появится в поиске Яндекса и на площадках партнёров Рекламной сети. А значит, их сможет увидеть больше потенциальных клиентов. Рассказываем, как это работает.

Теперь можно рекламировать товары с Яндекс Маркета, Ozon и Wildberries
20 сентября 2022, 16:26

Запустите продвижение и продавайте больше с Яндекс Бизнесом.

Рекламу ваших товаров увидят люди за пределами маркетплейсов: в поиске Яндекса и на сайтах партнёров Рекламной сети — там, где есть ваши потенциальные клиенты.

Новый закон об интернет-рекламе: что изменится для рекламодателя
9 сентября 2022, 13:11

1 сентября начинают действовать поправки в Федеральный закон «О рекламе». Это значит, что теперь нужно размечать каждый рекламный креатив и передавать данные в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Но Яндекс Бизнес сделает это за вас. Вам нужно просто указать свои данные в личном кабинете.

С Яндекс Бизнесом можно рекламировать Telegram-каналы
18 августа 2022, 13:28

Обычно Telegram-каналы продвигают только внутри мессенджера. С Яндекс Бизнесом посты из вашего канала увидят по всему интернету и только те люди, которые интересуются похожими темами.

В новом выпуске «Всеми силами» обсудили проблемы с поставками
15 июля 2022, 11:29

Предприниматели говорили про работу с поставками и искали решения проблем, о которых написали владельцы малого бизнеса. К встрече присоединился эксперт транспортной компании «Деловые Линии» и предложил ещё несколько полезных решений. Делимся с вами.

Откройте расчётный счёт в Альфа-Банке, подключите Рекламную подписку и получите 10 000 ₽
11 июля 2022, 12:15

Мы хотим, чтобы предприниматели узнавали больше об удобных инструментах для развития бизнеса. Теперь вы можете попробовать сразу два: бесплатный расчётный счёт от Альфа-Банка и Рекламную подписку от Яндекс Бизнеса. 

Рассказываем, как участвовать в акции.

Как стать «Хорошим местом»: подробный гайд от предпринимателей и Яндекс Бизнеса
7 июля 2022, 17:10

Каждый год Яндекс Бизнес вручает награду «Хорошее место» компаниям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Чтобы компаниям было проще получить «Хорошее место», мы написали гайд с практическими советами. Рассказываем, что в нём полезного и почему его стоит прочитать.

Где брать деньги для бизнеса в трудные времена: новый выпуск «Всеми силами»
21 июня 2022, 11:20

Во втором выпуске нового сезона «Всеми силами» предприниматели говорили про финансовые проблемы. Эксперты разобрали кейсы реальных героев и предложили решения для них.

Онлайн-запись в салоны красоты доступна прямо в Картах
6 июня 2022, 11:39

В Яндекс Картах появился удобный виджет для записи в салоны красоты, барбершопы, парикмахерские и студии маникюра. Пользователи ищут подходящий вариант и нажимают на кнопку «Записаться онлайн». А затем прямо в Картах выбирают услугу, мастера и время — без перехода на сторонние сайты. 

Второй сезон «Всеми силами»: обсуждаем продвижение, деньги и сотрудников
2 июня 2022, 11:31

Вместе с банком Точка и МегаФоном мы запустили второй сезон «Всеми силами» — проекта, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы. В этом сезоне обсуждаем, как бизнесу справляться с вызовами в трудные времена.

Что делать прямо сейчас? Новый сезон подкаста «Бизнес — это я»
5 мая 2022, 14:21

Мы запустили новый сезон подкаста «Бизнес — это я», и он отличается от предыдущих. В нём мы вместе с предпринимателями и экспертами пытаемся понять, что делать прямо сейчас.

Решения Яндекса для предпринимателей
21 марта 2022, 13:53

Помогут упростить работу и привлечь новых клиентов.

Проект, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы
21 февраля 2022, 11:00

«Всеми силами» — это совместный проект Яндекс Бизнеса и банка Точка. В прямом эфире опытные предприниматели разбирают реальные кейсы о проблемах в бизнесе и предлагают решения. Рассказываем, как проходят сессии и какие темы мы уже разобрали.