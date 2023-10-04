1 сентября начинают действовать поправки в Федеральный закон «О рекламе». Это значит, что теперь нужно размечать каждый рекламный креатив и передавать данные в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Но Яндекс Бизнес сделает это за вас. Вам нужно просто указать свои данные в личном кабинете.