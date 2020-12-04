Яндекс Бизнес

Мы подвели итоги проекта «Хорошее место 2020» и поздравляем всех, кто оказался на вершине рейтинга! Приятно, что вы цените наш проект и гордитесь своими достижениями.

Хорошие места — это любимые организации пользователей Яндекса по всей России. Каждый год мы награждаем владельцев кафе, салонов красоты, автомастерских и других компаний специальным знаком отличия — яркими наклейками-звездами.