Бизнес-академия от Яндекса и Mastercard® — ответы на вопросы предпринимателей

Делать бизнес — это искать ответы на вопросы. Как протестировать идею? Где найти финансирование? Как мотивировать команду? Получите ответы в курсе Бизнес-академии Яндекса и Mastercard®. Это бесплатно.
За три месяца узнаете ответы на главные вопросы о бизнесе
|Что учесть на старте и как правильно оформить деятельность
|Где искать клиентов и как их привлекать
|Как находить финансирование и управлять деньгами
|Как находить точки роста бизнеса и как вырасти в 2 раза
|Как строить бизнес-процессы и работать в команде
|Как продать бизнес и грамотно выйти из дела
Формат обучения — видеолекции до получаса
Они уже записаны и находятся в личном кабинете обучающей платформы. Вы в любой момент сможете их пересмотреть — доступ неограниченный.
Лекции объединены в модули. После каждого — проверочный тест. Вы шаг за шагом разберётесь в теме.
Самых активных участников Бизнес-академии ждёт офлайн-интенсив в Москве.
Спикеры — эксперты Яндекса, Mastercard®, Calltouch, HeadHunter, Гарант и другие партнёры
Они поделятся опытом и расскажут, что сами делали, чтобы разрешить такие же вопросы, — минимум теории и максимум реальных кейсов.
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Это бесплатно. Присоединиться и начать обучение можно в любой момент.
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