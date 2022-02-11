Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

Бизнес-академия от Яндекса и Mastercard® — ответы на вопросы предпринимателей

Делать бизнес — это искать ответы на вопросы. Как протестировать идею? Где найти финансирование? Как мотивировать команду? Получите ответы в курсе Бизнес-академии Яндекса и Mastercard®. Это бесплатно.

За три месяца узнаете ответы на главные вопросы о бизнесе

Что учесть на старте и как правильно оформить деятельностьГде искать клиентов и как их привлекать Как находить финансирование и управлять деньгами
Как находить точки роста бизнеса и как вырасти в 2 разаКак строить бизнес-процессы и работать в командеКак продать бизнес и грамотно выйти из дела

Формат обучения — видеолекции до получаса

Они уже записаны и находятся в личном кабинете обучающей платформы. Вы в любой момент сможете их пересмотреть — доступ неограниченный.

Лекции объединены в модули. После каждого — проверочный тест. Вы шаг за шагом разберётесь в теме.

Самых активных участников Бизнес-академии ждёт офлайн-интенсив в Москве.

Спикеры — эксперты Яндекса, Mastercard®, ​​Calltouch, HeadHunter, Гарант и другие партнёры

Они поделятся опытом и расскажут, что сами делали, чтобы разрешить такие же вопросы, — минимум теории и максимум реальных кейсов.

Зарегистрируйтесь на курс прямо сейчас

Это бесплатно. Присоединиться и начать обучение можно в любой момент.

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