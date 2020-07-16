июль 2020
«Хорошее место»: а у вас уже есть наша «звезда»?
16 июля 2020, 14:02
Продолжаем награждать лучшие по мнению пользователей организации наклейками «Хорошее место». Рассказываем, как получить специальный знак от Яндекс.Справочника.
Объединённая статистика из сервисов Яндекса в Справочнике
22 июля 2020, 12:04
В Яндекс.Справочнике появилась возможность анализировать, как пользователи взаимодействуют с вашей организацией на поиске и других сервисах Яндекса — Картах, Услугах, Коллекциях и Кью. Теперь всю статистику по ним можно увидеть сразу на главной странице личного кабинета в Справочнике.