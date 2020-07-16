В Яндекс.Справочнике появилась возможность анализировать, как пользователи взаимодействуют с вашей организацией на поиске и других сервисах Яндекса — Картах, Услугах, Коллекциях и Кью. Теперь всю статистику по ним можно увидеть сразу на главной странице личного кабинета в Справочнике.