Новую версию браузера 3.0.6 со вкусом Яндекса можно скачать на нашем сайте.



В новом Firefox:

Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.

Устранено несколько проблем со стабильностью работы.

В предыдущих версиях Firefox некоторые пользователи сообщали о проблеме некорректной прорисовки части экрана, если Firefox был открыт в течение долгого времени. Эта проблема была устранена.

Из сообщений об ошибках удалён идентификатор клиента пользователя.

Обновлён русский словарь проверки орфографии.



Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.