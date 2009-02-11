Новую версию браузера 3.0.6 со вкусом Яндекса можно скачать на нашем сайте.
В новом Firefox:
- Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.
- Устранено несколько проблем со стабильностью работы.
- В предыдущих версиях Firefox некоторые пользователи сообщали о проблеме некорректной прорисовки части экрана, если Firefox был открыт в течение долгого времени. Эта проблема была устранена.
- Из сообщений об ошибках удалён идентификатор клиента пользователя.
- Обновлён русский словарь проверки орфографии.
Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.