Клуб Элементов

февраль 2009
Обновился Firefox 3 со вкусом Яндекса
11 февраля 2009, 17:16

Новую версию браузера 3.0.6 со вкусом Яндекса можно скачать на нашем сайте.

В новом Firefox:

  • Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.
  • Устранено несколько проблем со стабильностью работы.
  • В предыдущих версиях Firefox некоторые пользователи сообщали о проблеме некорректной прорисовки части экрана, если Firefox был открыт в течение долгого времени. Эта проблема была устранена.
  • Из сообщений об ошибках удалён идентификатор клиента пользователя.
  • Обновлён русский словарь проверки орфографии.


Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.

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Firefox