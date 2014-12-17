Клуб Элементов

Это клуб Элементов Яндекса. Здесь вы можете высказывать предложения, делиться мнениями и общаться как с командой, разрабатывающей проект, так и
между собой. Мы обсуждаем Элементы и все, что с ним связано — браузеры, операционные системы и сервисы.

Также отвечаем на вопросы про Яндекс.Бар.

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Элементы Яндекса: теперь с Диском
17 декабря 2014, 15:25

Сегодня мы представляем вам обновление Элементов Яндекса , которое позволит сохранить картинки и просматриваемые в браузере файлы в Яндекс.Диске. А получив короткую ссылку на файл, вы сможете быстро поделиться ими со своими друзьями.

Достаточно навести курсор мыши на картинку, после чего появится кнопка, через которую можно отправить рисунок в Диск.

С просматриваемыми в браузере файлами (например, doc или pdf) все не менее просто. После открытия документа вы увидите кнопку с предложением.

Установить все Элементы вы можете с element.yandex.ru. Пользователи Google Chrome и других браузеров на основе Chromium могут найти все Элементы по отдельности в Chrome Web Store.

3 комментария
Старые версии Визуальных закладок не совместимы с Google Chrome 34
4 апреля 2014, 16:54

Мы запустили обновление всех старых версий Визуальных закладок для Google Chrome. Связано это с тем, что в 34 версии этого браузера произошли изменения, которые приводят к некорректной работе расширения. В ближайшее время пользователи версий 1.х получат обновление и смогут оценить изменения. 

1. В новой версии Визуальных закладок разработчики учли просьбу пользователей и добавили возможность включить отображение сайтов в виде скриншотов, как это было в первых версиях нашего расширения. Соответствующая опция доступна в настройках. 

2. Поисковая строка на странице теперь выполнена в стиле Яндекса и поддерживает быстрые подсказки.

3. В нижней части страницы вы можете заметить панель с историей, загрузками и недавно закрытыми страницами. 

4. А еще пользователи теперь могут выбирать фоновую картинку из достаточно большой коллекции, которая регулярно пополняется. 

Надеемся, что пользователи старых версий Визуальных закладок смогут перейти на новую без особых проблем. Свои пожелания можно оставлять здесь в комментариях или отправлять на feedback2.yandex.ru/element

Установить Визуальные закладки вы можете из Web Store.

9 комментариев
Возможные отключения расширений Яндекса в Google Chrome
20 февраля 2014, 15:50

1. В ряде случаев при обновлении Элементов Яндекса и Визуальных закладок для Google Chrome расширение может быть отключено. При этом будет показано информационное сообщение, в котором нужно нажать "Включить расширение":

 

 

 

2. Если сообщение не появилось, то нужно перейти в "Настройки", выбрать пункт "Инструменты" и далее "Расширение":

 

 

 

3. В настройках расширений выбрать расширение, например, "Визуальные закладки" и нажать чек-бокс "Включить":

 

 

 

 

Если у вас не получилось включить Элементы Яндекса или Визуальные закладки для Google Chrome по этой инструкции, то сообщите о своей проблеме в нашу службу поддержки http://feedback2.yandex.ru/element/

 

Скачать новые версии Элементов Яндекса и Визуальных закладок для Google Chrome  можно по ссылкам:

Элементы Яндекса - http://element.yandex.ru/

 

Визуальные закладки - http://visual.yandex.ru/

5 комментариев
Элементы Яндекса теперь и для Internet Explorer 11
5 декабря 2013, 17:15

Мы уже рассказывали вам про новую версию Элементов Яндекса для Firefox и Chrome, в которой появились социальные уведомления и поиск по картинке. Сегодня мы представляем вам обновленную версию для Internet Explorer. 

В новой версии вы можете найти:

  • уведомления из социальных сетей ВКонтакте и Facebook;
  • поиск по картинке;
  • поддержка IE11.

Скачать ее вы можете на http://element.yandex.ru/

17 комментариев
Новые Элементы Яндекса: социальные уведомления и поиск по картинке
21 ноября 2013, 16:34

Сегодня мы представляем обновленную версию Элементов Яндекса для браузеров Firefox и Chrome. В новую версию Элементов мы добавили две новые ключевые фишки:

  • социальные уведомления;
  • поиск по картинке.

Поддержка уведомлений из социальных сетей

Элементы Яндекса научились уведомлять вас о новых сообщениях и событиях в социальных сетях. Узнать о них вы сможете теперь по индикатору на панели или через всплывающие уведомления.

В этой версии поддерживается социальная сеть Facebook (Firefox, Chrome) и ВКонтакте (пока только Firefox). В ближайшем будущем список поддерживаемых ресурсов будет пополняться. 

Поиск по картинке

А еще мы добавили полезную возможность искать похожие картинки. Допустим, вы нашли картинку и хотите найти в интернете другие, похожие на нее. Кликаем правой кнопкой мыши по изображению и выбираем пункт "Искать по этой картинке в Яндексе". 

Элементы, используя весь потенциал поиска по картинкам Яндекса, найдут и покажут все варианты. 

Удобно? Будете использовать? 

Скачать Элементы Яндекса для Firefox и Chrome вы можете на element.yandex.ru. Версия для Internet Explorer ожидается позднее. 

11 комментариев
Firefox,Chrome
Элементы Яндекса для Google Chrome
9 октября 2013, 13:55

Уважаемые читатели нашего клуба!

Сегодня мы представляем вам обновленную версию Элементов Яндекса для браузера Google Chrome, в которой основной упор был сделан на повышение безопасности вашего серфинга в сети.

Яндекс.Безопасность - это новый компонент Элементов, который помогает обезопасить ваше пребывание в интернете при помощи технологии Safe Browsing и защиты от тайпсквоттинга.Технология Safe Browsing, уже применяемая в Яндекс.Браузере, позволяет предупредить пользователя о переходе на сайт с вредоносным кодом, исполнение которого может инициировать утечку или потерю данных, а также причинить вред компьютеру.Защита от тайпсквоттинга позволяет защитить пользователей от созданных мошенниками сайтов, которые внешним видом и своим адресом схожи с уже известными ресурсами. Например, http://vvlkontakte.ru. Пользователи могут не заметить подмену и ввести свои данные на поддельном сайте. Элементы Яндекса в подобной ситуации предупредят и предложат перейти на настоящий сайт.

Установить обновленные Элементы Яндекса для Google Chrome вы можете на http://element.yandex.ru/. При желании вы можете установить Яндекс.Безопасность отдельным расширением из Chrome Web Store.

6 комментариев
Новые Элементы - теперь с синхронизацией!
4 сентября 2013, 08:56

Друзья!

Многие из вас уже давно задают нам вопросы, как поступить, если ваш компьютер сломан и вы хотите восстановить свои старые настройки на новом, или что сделать, чтобы на двух компьютерах все было одинаково.

С сегодняшнего дня мы готовы наконец дать на них ответ.  Элементы 7.8 и Визуальные закладки 2.6 помогут вам сохранять и перемещать важные для вашей работы параметры расширений и браузеров. Представляем Синхронизацию:

- между MozillaFirefox, InternetExplorer, YandexBrowser в любом направлении

- браузерные закладки, Визуальные закладки, история браузинга, данные форм ввода, пароли

- нужен только логин Яндекса, никаких новых регистраций

Просто включите синхронизацию, укажите ваши логин и пароль на Яндексе и настройте, что именно должно синхронизироваться. Остальное мы сделаем сами.

 

 .         Установите Элементы 7.8 с element.yandex.ru

2.       Нажмите кнопку «Включить синхронизацию» на Визуальных закладках

3.       Заполните предложенные поля

4.       Готово!

 

Если вы захотите впоследствии отключить синхронизацию или изменить параметры, зайдите в Настройки Элементов и откройте страницу настроек Синхронизации 

 

 

 

Будем рады вашим откликам и пожеланиям.

 

Enjoy!

42 комментария
Новости
3 июня 2013, 08:58

Привет, друзья!

Хотим снова порадовать вас новостями.

На прошлой неделе появилась новая версия Визуальных закладок (уже 2.4). Было много изменений не только "под капотом", но и видимых для вас. В первую очередь хотим обратить внимание на новые настройки. Мы избавились от тяжелой отдельной страницы и кнопки "Сохранить". Эффект всех изменений можно отслеживать в реальном времени. А выглядит это так:

Также сделали побольше "готовых" закладок, чтобы было быстрее и проще создавать новые или редактировать существующие. Один клик вместо ручного ввода адреса. Листайте стрелочками справа и слева от списка:

Еще некоторое количество приятных мелочей предоставим открыть вам самим в процессе работы с расширением.

Ждем вас на visual.yandex.ru, а через пару недель предложим автоматическое обновление вашего расширения на эту версию.

90 комментариев
Собираем мнения
2 апреля 2013, 14:56

Дорогие друзья!

 

Те из вас, кто следит за обновлениями и всегда устанавливает новую версию Элементов для Firefox или Internet Explorer, могли заметить новую функциональность в сборке 7.4. Если вы находитесь на странице результатов поиска и проматываете ее до самого конца вниз, в нижней части окна появляется панель с рядом ссылок. Нажав на ссылку, можно перейти на другой поисковик с тем же самым запросом.

Выглядит она так:

 

Мы придумали эту панель для того, чтобы облегчить переход на другой поиск для тех, кто просмотрел всю страницу выдачи на первом поиске и не нашел ответ.

Расскажите нам, вы заметили эту новую «фишку»? Пользовались ей? Удобно?

24 комментария
Сломались скриншоты в Визуальных закладках под Chrome, ждем обновления браузера
29 марта 2013, 16:14

Уважаемые все!

Если ваш браузер Google Chrome или основанный на нем Cromium вчера обновился на 26 версию ветки stable, вы можете видеть в Визуальных закладках такое

К сожалению, данная ошибка не может быть исправлена силами команды Визуальных закладок. Пожалуйста, дождитесь следующего обновления браузера. В багтрекере Chrome эта ошибка уже отмечена как исправленная.

 

Внимание: данное сообщение не касается браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox! 

 

Спасибо за терпение и ваши сообщения в службу поддержки!

24 комментария
Закрытие публикации пользовательских кнопок
21 января 2013, 12:03

Дорогие друзья!

 

Начало года – время принимать важные решения. Мы прекращаем развитие и поддержку стандарта xb, с помощью которого создавались кнопки для Бара и Элементов.

Это объясняется просто: мы переходим на более современные технологии и отказываемся от устаревших, которые отнимают много времени и ресурсов.

С марта 2013 года мы перестанем принимать на публикацию новые кнопки и обновления старых. Все опубликованные кнопки останутся в библиотеке и будут доступны для скачивания. Но если авторы сочтут их присутствие без возможности обновления ненужным, мы готовы их убрать.

Соответственно, из Личных кабинетов разработчиков будет нельзя отправить компонент на модерацию. Будет также закрыт клуб в Я.ру, посвященный разработке компонентов.

Если вы считаете необходимым опубликовать обновление, новую версию или правки для вашей кнопки, отправьте заявку на публикацию до начала марта.

24 комментария
Народ переезжает на Диск
17 января 2013, 12:57

Сегодня все инструменты для загрузки и обмена файлами переехали с Яндекс.Народа на Яндекс.Диск

 http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=57401

Загружать файлы на Народ больше нельзя. В том числе и с помощью нашей кнопки. Мы удаляем кнопку из Библиотеки виджетов, так что поставить ее больше никто не сможет. Те из вас, у кого кнопка уже стоит, могут продолжать ей пользоваться во всем, кроме загрузки новых файлов.

Файлы, уже загруженные на Народ до его закрытия, будут доступны для скачивания и продления. Если вы перенесете файлы в Яндекс.Диск, то продлевать их будет уже не нужно.

Для загрузки и хранения файлов в сети мы предлагаем в дальнейшем использовать Яндекс.Диск. Этот сервис будет еще развиваться и расти, так что добро пожаловать в новый мир облачных технологий и доступного пространства!

20 комментариев
Яндекс.Музыка заиграла в Элементах Яндекса
14 декабря 2012, 15:27
Яндекс.Музыка заиграла в Элементах Яндекса

Сегодня мы запускаем возможность слушать любимую музыку прямо из браузера.
В Элементах Яндекса для Firefox или Internet Explorer появился виджет Яндекс.Музыки.

Виджет предназначен для фонового прослушивания треков без отрыва от просмотра страниц. Выбирайте любимый жанр или плейлист, и, пока вы занимаетесь своими делами, музыка будет поднимать вам настроение.

Радио в выбранном жанре доступно всем – для этого не нужно быть авторизованным в Яндексе. Для авторизованных пользователей доступно прослушивание своих плейлистов, настроенных на music.yandex.ru.

 

 

Управление музыкой производится прямо из панели Элементов – кнопки Play и Pause находятся рядом с иконкой виджета.

Этот релиз Элементов не ограничивается Музыкой. Мы учли многочисленные просьбы и добавили несколько новых возможностей.

Во-первых это быстрая смена языка перевода при пословном переводе текста. Теперь вы можете переключить язык, с которого хотите перевести слово, прямо во всплывающем окне перевода.

Во-вторых, это подключение дополнительных почтовых ящиков на вашем домене в виджете Почты.

И в-третьих теперь поддерживается быстрое переключение между аккаунтами на Яндексе.

 

Команда Элементов Яндекса

6 комментариев
Кнопка Логин в Элементах
22 ноября 2012, 16:16

Дорогие наши все!

 

Спасибо за ваши отзывы и комментарии. Мы их тщательно изучили и подсчитали - и самым массовым поводом для расстройства оказалось удаление кнопки Логин. Встречайте хорошие новости - она вернулась. 

 

Эта кнопка теперь не будет появляться на панели по умолчанию, но тем, кто хочет ее использовать, нужно сделать следующее:

1. откройте настройки Элементов (кликните правой кнопкой мыши по любой кнопке Элементов и выберите последний пункт контекстного меню)

2. перейдите на вкладку Кнопки

3. найдите кнопку Авторизация в колонке Доступные кнопки

4. переместите ее в колонку Текущие кнопки, нажав на стрелочку вправо

5. при необходимости переместите ее так, как вам удобно

6. нажмите Ок

 

Кнопка появится у вас в настройках после автоматического обновления Элементов. Если вы не хотите ждать обновление, установите новую версию сейчас с https://download.cdn.yandex.net/element/firefox/YandexElement.xpi

85 комментариев
К релизу Firefox 17
20 ноября 2012, 17:16

Дорогие друзья!

Как многие из вас знают, сегодня вечером выходит новая версия браузера Mozilla Firefox. В этой версии (под номером 17) будут наблюдаться некоторые неполадки в работе старых Баров. Элементы Яндекса, в свою очередь, полностью совместимы с Fx17. Отчасти именно этим объясняется активное распространение обновлений Бара на Элементы в последнее время.

 

Поскольку Элементы после Бара показались вам непривычными и иногда даже неудобными, мы бы хотели ответить на самые распространенные вопросы.

1. Кнопок переводчиков больше нет на панели, но сами переводчики никуда не делись. Перевод страницы будет предложен вам при попадании на страницу, которую можно перевести. Кнопка появится в адресной строке.

На панели больше нет кнопки выключения пословного переводчика. Отключить его можно в настройках, но мы рекомендуем использовать его в режиме по наведению курсора при зажатом Ctrl

  

В этом случае вам не нужно опасаться, что перевод будет вылезать при каждом движении курсора, и при этом нет необходимости постоянно включать и выключать компонент.

 

2. Кнопки Логин в текущей версии нет, она появится в ближайшем обновлении.

 

3. Корректор адресной строки будет мешать вам вводить поисковые запросы на русском языке. В "Умную строку" можно вводить и адреса, и запросы. 

"Умная строка" понимает ввод в неправильной раскладке.

Вы можете вводить любую часть адреса.

 

Переключаться между поисковыми системами можно в один клик.

Под троеточием скрыты те поисковые системы, которыми вы пользуетесь редко.

 

4. Поддержка почты для доменов будет в одном из ближайших обновлений.

 

5. Когда у вас один или несколько тулбаров, они занимают достаточно много места. При этом реально используемых кнопок на них мало. Мы перенесли самые нужные кнопки на верхнюю панель, а остальные вы можете свернуть в один клик.

 

6. Удалена кнопка перехода в настройки Элементов. Теперь, чтобы попасть в настройки, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на любой кнопке Элементов и выбрать последний пункт меню.

 

 

 

Если все же для вас удобнее старый вид Бара, Элементы можно к нему привести следующим образом:

- установите Элементы поверх Бара (не нужно Бар перед этим удалять)

- перейдите в режим настройки браузера (клик правой кнопкой мыши по панели вкладок – Настроить)

- перетащите кнопки с верхней панели Элементов на нижнюю

- при необходимости верните на верхнюю панель дополнительную поисковую строку, кнопку Домой

- нажмите Готово

После этого в верхней панели у вас останется только кнопка «Свернуть все панели».

 

Для того, чтобы при обновлении ваши визуальные закладки не были заменены на новую версию 2.0, установите Элементы отсюда (https://download.yandex.ru/element/firefox/YandexElement-7.2.3-1.3.xpi)

 

Спасибо и до новых встреч!

185 комментариев
firefox 17 обновление Элементы
Встречайте - новые Элементы Яндекса 7.2!
11 октября 2012, 19:00

Встречайте новую версию Элементов Яндекса 7.2 для Firefox и Internet Explorer!

 

Коротко про изменения в версии Элементов 7.2:

1. Новые Визуальные закладки с новым прекрасным интерфейсом и сочными фонами.

2. Новая кнопка Я.Почты с PUSH-нотификациями - теперь письма доходят за секунды.

3. Изменения в дизайне Умной строки.

 

Скачать дистрибутив можно по ссылкам:
Элементы для Firefox
Элементы для Internet Explorer

 

А теперь подробно про изменения

 

Новые визуальные закладки 2.0
В новой версии Визуальных Закладок мы сильно изменили интерфейс, который теперь имеет некоторые общие черты с Табло Яндекс.Браузера: пропорции тумб и логотипы вместо скриншотов. Добавили привычные функции веб-браузера, которые всегда хочется иметь под рукой: доступ к последним закрытым вкладкам (в планах: добавить доступ к истории посещений и загрузкам).


Самым главным нововведением стал автоподбор сайтов по посещаемости. Теперь закладки, не закрепленные специально за определенными адресами, будут автоматически заполняться наиболее посещаемыми сайтами, чтобы у вас под рукой были только нужные страницы.

Если вы ставите новые Элементы поверх старой версии Бара, Элементов или отдельных ВЗ, все ваши закладки оттуда мигрируют в новую версию и станут закрепленными, чтобы ничего не потерялось. Если они вам уже не нужны, просто открепите их и места будут заняты автоподбором.

Новая кнопка Я.Почты с PUSH-нотификациями

Новая кнопка Я.почты отображает список только непрочитанных писем и позволяет:

            -сразу перейти к чтению нового письмо

            -отметить письмо как прочитанное/как спам/удалить не переходя на веб-почту

            -перейти к написанию нового письма или в веб-интерфейс Я.Почты для дальнейшей работы


 

PUSH-нотификации приходят к пользователю за считанные секунды, теперь ни один пользователь не пропустит срочного письма.

Дизайн нотификаций легкий и воздушный:

 

Изменения в дизайне Умной строки

Уменьшенный размер шрифта, вертикальное разделение блоков информации, поддрежка перевода в саджесте и другие приятные мелочи

 

 

И еще раз ссылочки на новые Элементы Яндекса:
Элементы для Fx 
Элементы для IE 

303 комментария
Новый Mozilla Firefox 16
9 октября 2012, 20:09

Дорогие друзья!

Сегодня вышла новая версия браузера Mozilla Firefox и в ней мы рады представить вам Элементы Яндекса 7.2 с новыми Визуальными Закладками! Выглядят они так:

Мы обновили интерфейс и теперь внешний вид Визуальных Закладок больше соответствует современным стандартам и веяниям в разработке приложений. Больше нет отдельного окна настройки каждой закладки – они все объединены в одну страницу Настроек, перейти на которую вы можете по ссылке в правом нижнем углу главной страницы.

Но самое главное наше нововведение – мы встроили автоподбор наиболее посещаемых сайтов. Теперь закладки, не закрепленные на конкретных адресах специально, будут автоматически заполняться данными из истории браузера, предоставляя вам быстрый доступ к самым популярным сайтам.

Кроме новых Визуальных Закладок в новом Firefox с расширениями от Яндекса вас также ждут приятные сюрпризы:

-  от Почты: теперь PUSH-оповещения о новых письмах будут появляться мгновенно, и работать с почтой вы сможете, не перехода в веб-интерфейс;

- Умной строки: мы разделили вывод на два вертикальных блока и уменьшили шрифт, а также доработали ее изнутри. Подсказки при вводе запроса в эту строку с этого момента умеют сразу переводить слова без перехода на страницу выдачи поиска;

-  и других компонентов! Добро пожаловать в мир более быстрой, качественной и приятной работы с Интернетом.

 

Команда Яндекс.Бара и Элементов

76 комментариев
Новые Элементы Яндекса в вашем браузере
27 июня 2012, 13:13

Друзья, у нас прекрасная новость!

 

 

Мы уже давно не предлагали вам ничего кардинально нового, и вот настал решающий день! Сегодня мы рады представить вашему вниманию новый продукт – Элементы Яндекса. Мы хотим, чтобы  наши сервисы и инструменты были как можно ближе к пользователю, но при этом не отнимали драгоценное свободное место на экране и не раздражали взгляд в те моменты, когда они не нужны.

 

Те из наших пользователей, кто уже настроил себе для работы Яндекс.Бар, при переходе на Элементы не потеряют свои компоненты: мы постарались сделать процесс  установки поверх максимально щадящим по отношению к предыдущей конфигурации. Наши новые пользователи получат полную функциональность и возможность добавить к исходному состоянию необходимые элементы.

Подробный обзор и анонс читайте в корпоративном блоге.

 

Итак, встречайте: Элементы Яндекса для вашего браузера!

129 комментариев
Новая Opera 12 – с темами и Яндексом
14 июня 2012, 12:06

Сегодня вышла новая Opera 12. В очередном поколении браузера значительно усовершенствована система безопасности, а также увеличена скорость загрузки страниц, разработанных с использованием таких современных веб-технологий, как HTML 5 и CSS 3.


Помимо этого появилась ещё одна приятная возможность – менять темы оформления без перезагрузки браузера. Теперь вы можете обновлять его внешний вид сколь угодно часто, не прерывая работы со страницами. К вашим услугам также обширный каталог, где каждый наверняка найдёт свою тему. Кстати, мы подготовили для вас небольшой сюрприз – темы Яндекса.

Поиск Яндекса по интернету возможен прямо из адресной строки браузера. Кроме того, в Экспресс-панель браузера встроены информеры наших сервисов, благодаря которым всегда на виду будет актуальная сводка погоды, сведения о пробках и другая полезная иформация. Также на Экспресс-панели присутствует информер ВКонтакте, с ним вы не пропустите ни одного сообщения от ваших друзей.



А ещё в браузере работает Я.Переводчик. Он знает пять иностранных языков и умеет переводить незнакомые слова по наведению курсора.






1 комментарий
темы,theme,Opera 12,browser,Браузер,версия
Яндекс подсказывает цифры и факты. В Баре тоже.
23 мая 2012, 11:37

Всем привет!

 

Яндекс продолжает радовать вас удобным поиском. Теперь вместе с главной страницей сайта цифры и факты рада предложить вам Умная строка.

Если вы хотите не поговорить с системой о вечном и непостижимом, а быстро узнать длину/высоту/формулу/выберите_нужное, Умная строка покажет вам ответ еще до того, как вы успеете задать вопрос.

Установить расширение Умная строка можно здесь, а если у вас установлена последняя версия, то она уже всё умеет.

И выглядит это так:

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умная строка,новость