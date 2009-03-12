Если в Firefox после установки расширения нет панели Бара, а также нет пункта "Яндекс.Бар" в меню "Вид > Панели инструментов" и переустановка не даёт результатов, то вполне возможно что у вас установлено расширение "Skype extension for Firefox".



Для того, чтобы панель Бара появилась, необходимо отключить расширение Skype ("Инструменты > Дополнения") и перезапустить браузер.