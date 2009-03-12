Если в Firefox после установки расширения нет панели Бара, а также нет пункта "Яндекс.Бар" в меню "Вид > Панели инструментов" и переустановка не даёт результатов, то вполне возможно что у вас установлено расширение "Skype extension for Firefox".
Для того, чтобы панель Бара появилась, необходимо отключить расширение Skype ("Инструменты > Дополнения") и перезапустить браузер.
март 2009
12 марта 2009, 17:10
Если в Firefox после установки расширения нет панели Бара, а также нет пункта "Яндекс.Бар" в меню "Вид > Панели инструментов" и переустановка не даёт результатов, то вполне возможно что у вас установлено расширение "Skype extension for Firefox".
12 марта 2009, 18:57
Вы можете скачать новую версию Firefox 3.0.7 с нашего сайта.
В новом Firefox:
- Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.
- Устранено несколько проблем со стабильностью работы.
- Пункты меню "Файл" отображались как неактивные после использования пункта "Печать" в этом меню.
- У некоторых пользователей cookies терялись через несколько дней.
- Пользователи MacOS с расширением Flashblock сталкивались с проблемой когда звук Flash-плагина продолжал играть некоторое время после закрытия вкладки или окна.
- Исправлены некоторые проблемы связанные со специальными (accessibility) возможностями.
Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.