Клуб Элементов

март 2009
Конфликт с расширением Skype
12 марта 2009, 17:10

Если в Firefox после установки расширения нет панели Бара, а также нет пункта "Яндекс.Бар" в меню "Вид > Панели инструментов" и переустановка не даёт результатов, то вполне возможно что у вас установлено расширение "Skype extension for Firefox".

Для того, чтобы панель Бара появилась, необходимо отключить расширение Skype ("Инструменты > Дополнения") и перезапустить браузер.

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конфликт расширений,Firefox,FAQ,Skype
Обновился Firefox 3 со вкусом Яндекса
12 марта 2009, 18:57

Вы можете скачать новую версию Firefox 3.0.7 с нашего сайта.

В новом Firefox:

  • Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.
  • Устранено несколько проблем со стабильностью работы.
  • Пункты меню "Файл" отображались как неактивные после использования пункта "Печать" в этом меню.
  • У некоторых пользователей cookies терялись через несколько дней.
  • Пользователи MacOS с расширением Flashblock сталкивались с проблемой когда звук Flash-плагина продолжал играть некоторое время после закрытия вкладки или окна.
  • Исправлены некоторые проблемы связанные со специальными (accessibility) возможностями.


Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.

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Firefox