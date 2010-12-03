Клуб Элементов

декабрь 2010
Почта Gmail в Яндекс.Баре
3 декабря 2010, 17:30
Сегодня линейку почтовых кнопок пополнил набор для службы Gmail. Установив его на панель Яндекс.Бара, вы всегда будете в курсе новых писем. Кроме того, сможете быстро переходить на страницу написания нового письма.



В набор вошли две кнопки:
 - кнопка "Почта Gmail" показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет перейти на страницы входящих писем, написания нового письма и ваших контактов. Также эту кнопку вы можете установить отдельно.
 - кнопка "Написать письмо" позволяет быстро перейти к написанию нового письма.

[+]Установить набор кнопок “Почта Gmail” в Яндекс.Бар
[+]Установить кнопку “Почта Gmail” в Яндекс.Бар
16 комментариев
набор,GMail,почта
Обновился Хром с поиском Яндекса
6 декабря 2010, 19:43
Вы можете скачать новую версию Хрома 8.0.552.215 с поиском Яндекса с нашего сайта. В обновленной версии улучшена стабильность работы браузера, а также есть много других исправлений. Подробности можно посмотреть в блоге проекта.
5 комментариев
версия,Хром
Обновился Firefox 3.6 со вкусом Яндекса
14 декабря 2010, 13:10

Вы можете скачать новую версию Firefox 3.6.13 с нашего сайта.



В новом Firefox устранены следующие проблемы:


  • Несколько уязвимостей в системе безопасности.
  • Несколько проблем со стабильностью работы.


Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.

14 комментариев
Firefox
Встречайте Новый год с Яндекс.Баром!
16 декабря 2010, 13:55
Чтобы в предпраздничной суете вы не пропустили наступление Нового Года, предлагаем вашему вниманию кнопку "Я.Новый год". Она отсчитывает количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до праздника.



Также эта кнопка позволит перейти на Новогоднюю Афишу Яндекса, подскажет, где можно купить елку, покажет, где находятся ближайшие катки и новогодние гуляния, поможет выбрать подарки для друзей и близких, а также записать желание.



[+]Установите кнопку “Я.Новый Год” в Яндекс.Бар
9 комментариев
новый год,Я.Новый год,кпопка
Яндекс.Бар для Google Сhrome
20 декабря 2010, 13:47
Предлагаем вашему вниманию бета-версию Яндекс.Бара для Google Chrome. Из-за особенностей браузера данный продукт отличается от Яндекс.Бара в привычном его понимании.



Нажав на кнопку на панели браузера, вы увидите всплывающее окно Бара, в котором размещаются вкладки сервисов Яндекса. По умолчанию на кнопке показывается количество писем в Яндекс.Почте, но при желании можно настроить отображение Пробок, Погоды и других сервисов.



Сейчас в новом Баре представлены следующие сервисы:

  • Почта - показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет удобно работать с ними: помечать их как прочитанные, удалять, отвечать, пересылать, переходить на страницу написания нового письма.
  • Деньги – информирует о состоянии счета пользователя в системе Яндекс.Деньги и позволяет быстро перейти в различные разделы платежной системы: пополнение счета, работа с банковской картой, оплата услуг и перевод средств.
  • Погода –  показывает состояние погоды в выбранном городе, а также прогноз на 5 дней вперед.
  • Пробки –  карты пробок сообщают актуальную информацию о загруженности дорог в городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
  • Отзывы – показывает отзывы о странице в блогах. Вы можете перейти в блог или сообщить свое мнение о странице.



У вас нет Хрома? Установите Хром с поиском Яндекса.
46 комментариев
1.0 beta,версия,Хром,Chrome
Больше возможностей Я.ру в Яндекс.Баре
24 декабря 2010, 17:01
Сегодня в библиотеке пополнение – появился набор кнопок "Я.ру". Установив его на панель Яндекс.Бара, вы сможете оперативно следить за  непрочитанными ответами и новыми записями на Я.ру, а также сможете быстро переходить к созданию новых записей, настроений, загрузке фотографий, видео и записи желаний.



В набор вошли две кнопки:
 - кнопка "Записать мысль" позволяет быстро перейти к созданию новых записей, настроений, загрузке фотографий, видео и записи желаний.
 - кнопка "Новые записи на Я.ру" показывает количество новых записей на странице "Что нового" (записи ваших друзей и клубов, в которых вы состоите). Нажав на кнопку, вы перейдете к прочтению этих записей.
 - кнопка "Непрочитанные ответы на Я.ру" показывает количество непрочитанных комментариев к вашим записям и позволяет быстро перейти к их прочтению.

[+]Установить набор кнопок “Я.ру” в Яндекс.Бар
40 комментариев
набор,я.ру
Региональные котировки в Safari
27 декабря 2010, 17:03
Обновился Яндекс.Бар для Safari. В версии 1.2 индикаторы котировок сами определяют и показывают актуальные курсы валют той страны, в которой вы находитесь: для России — курсы доллара и евро к рублю, для Украины — к гривне, для Белоруссии — к белорусскому рублю, а для Казахстана — к теньгэ.




7 комментариев
1.2,котировки,Safari