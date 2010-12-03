декабрь 2010
3 декабря 2010, 17:30
В набор вошли две кнопки:
- кнопка "Почта Gmail" показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет перейти на страницы входящих писем, написания нового письма и ваших контактов. Также эту кнопку вы можете установить отдельно.
- кнопка "Написать письмо" позволяет быстро перейти к написанию нового письма.
Установить набор кнопок “Почта Gmail” в Яндекс.Бар
Установить кнопку “Почта Gmail” в Яндекс.Бар
6 декабря 2010, 19:43
14 декабря 2010, 13:10
Вы можете скачать новую версию Firefox 3.6.13 с нашего сайта.
В новом Firefox устранены следующие проблемы:
- Несколько уязвимостей в системе безопасности.
- Несколько проблем со стабильностью работы.
Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.
16 декабря 2010, 13:55
Также эта кнопка позволит перейти на Новогоднюю Афишу Яндекса, подскажет, где можно купить елку, покажет, где находятся ближайшие катки и новогодние гуляния, поможет выбрать подарки для друзей и близких, а также записать желание.
Установите кнопку “Я.Новый Год” в Яндекс.Бар
20 декабря 2010, 13:47
Нажав на кнопку на панели браузера, вы увидите всплывающее окно Бара, в котором размещаются вкладки сервисов Яндекса. По умолчанию на кнопке показывается количество писем в Яндекс.Почте, но при желании можно настроить отображение Пробок, Погоды и других сервисов.
Сейчас в новом Баре представлены следующие сервисы:
- Почта - показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет удобно работать с ними: помечать их как прочитанные, удалять, отвечать, пересылать, переходить на страницу написания нового письма.
- Деньги – информирует о состоянии счета пользователя в системе Яндекс.Деньги и позволяет быстро перейти в различные разделы платежной системы: пополнение счета, работа с банковской картой, оплата услуг и перевод средств.
- Погода – показывает состояние погоды в выбранном городе, а также прогноз на 5 дней вперед.
- Пробки – карты пробок сообщают актуальную информацию о загруженности дорог в городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
- Отзывы – показывает отзывы о странице в блогах. Вы можете перейти в блог или сообщить свое мнение о странице.
У вас нет Хрома? Установите Хром с поиском Яндекса.
24 декабря 2010, 17:01
В набор вошли две кнопки:
- кнопка "Записать мысль" позволяет быстро перейти к созданию новых записей, настроений, загрузке фотографий, видео и записи желаний.
- кнопка "Новые записи на Я.ру" показывает количество новых записей на странице "Что нового" (записи ваших друзей и клубов, в которых вы состоите). Нажав на кнопку, вы перейдете к прочтению этих записей.
- кнопка "Непрочитанные ответы на Я.ру" показывает количество непрочитанных комментариев к вашим записям и позволяет быстро перейти к их прочтению.
Установить набор кнопок “Я.ру” в Яндекс.Бар
27 декабря 2010, 17:03