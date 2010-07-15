Представляем вашему вниманию новый Яндекс.Бар 5.1 Beta. В него мы включили долгожданную возможность – перевод веб-страниц одним кликом. Вы можете переводить на русский страницы с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков с помощью технологии компании ПРОМТ, которая также используется для перевода веб-страниц в поиске Яндекса. Надеемся, это пригодится всем, а особенно тем из вас, кто любит получать информацию из первоисточников.

Кроме того, мы доработали механизм перевода слов по наведению мыши. Раньше перевод появлялся при наведении курсора, а сейчас еще и по нажатию комбинации клавиш. По умолчанию это клавиши Ctrl+Пробел (для Mac OS Ctrl+Cmd+Пробел).

Также мы обновили значки валют, иллюстрирующие динамику изменений курсов или котировок. Кстати, значки курсов валют, котировок акций, цен на золото и другое сырье отличить стало проще – они разного цвета.

Скачайте Яндекс.Бар 5.1 Beta и читайте зарубежные сайты.

Скачать Яндекс.Бар 5.1 Beta для Internet Explorer (3,5 Мб)

Скачать Яндекс.Бар 5.1 Beta для Firefox (1,2 Мб)

Обратите внимание, это бета-версия, в которой возможны небольшие недочеты в функционале. Обо всех ошибках просим сообщать в клуб или в службу поддержки продукта