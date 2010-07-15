Клуб Элементов

июль 2010
Яндекс.Бар 5.1 Beta – с переводом страниц
15 июля 2010, 16:43

Представляем вашему вниманию новый Яндекс.Бар 5.1 Beta. В него мы включили долгожданную возможность – перевод веб-страниц одним кликом. Вы можете переводить на русский страницы с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков с помощью технологии компании ПРОМТ, которая также используется для перевода веб-страниц в поиске Яндекса. Надеемся, это пригодится всем, а особенно тем из вас, кто любит получать информацию из первоисточников.

Кроме того, мы доработали механизм перевода слов по наведению мыши. Раньше перевод появлялся при наведении курсора, а сейчас еще и по нажатию комбинации клавиш. По умолчанию это клавиши Ctrl+Пробел (для Mac OS Ctrl+Cmd+Пробел). 

Также мы обновили значки валют, иллюстрирующие динамику изменений курсов или котировок.  Кстати, значки курсов валют, котировок акций, цен на золото и другое сырье отличить стало проще – они разного цвета.

 

 Скачайте Яндекс.Бар 5.1 Beta и читайте зарубежные сайты.

 

Скачать Яндекс.Бар 5.1 Beta для Internet Explorer (3,5 Мб)

Скачать Яндекс.Бар 5.1 Beta для Firefox (1,2 Мб)

 

Обратите внимание, это бета-версия, в которой возможны небольшие недочеты в функционале. Обо всех ошибках просим сообщать в клуб или в службу поддержки продукта

 

19 комментариев
версия,постраничный перевод,beta,5.1
Кнопки Почты в Яндекс.Баре
20 июля 2010, 20:01
Для тех, кто еще не успел скачать, представляем новые кнопки, сделанные специально для Яндекс.Почты:
- позволяет перейти на страницу написания нового письма.
- показывает события и список дел, запланированных в вашем календаре.

Эти кнопки пригодятся в первую очередь тем, кому важно всегда иметь возможность быстро написать письмо и заглянуть в список текущих дел.


 Установите набор кнопок "Яндекс.Почта" в Яндекс.Бар
10 комментариев
виджет,Яндекс.Почта
Обновление набора кнопок "Яндекс.Деньги"
20 июля 2010, 20:18
Обновился набор кнопок "Яндекс.Деньги". Мы добавили кнопку активации карт предоплаты:
Если вы уже установили набор кнопок для Яндекс.Денег, кнопка «Активировать карту предоплаты» появится  на панели Бара после автоматического обновления:


Для тех же, кто еще не успел установить данные кнопки, представляем описание сборки:
 - Показывает баланс вашего счета.
 - Пополнение счета на Яндекс.Деньгах и поиск точек оплаты.
 - Быстрые действия с привязанной банковской картой.
 - Быстрый переход к платежам по различным категориям.
 - Перевод средств другому пользователю.
 - Активация карт предоплаты.

[+]Установить набор «Яндекс.Деньги» в Яндекс.Бар
1 комментарий
Яндекс.Деньги,набор,обновление