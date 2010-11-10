Клуб Элементов

ноябрь 2010
Яндекс.Бар для Safari 1.1 - уже не бета
10 ноября 2010, 14:22
В сентябре мы сообщали о выходе бета-версии панели Яндекс.Бара для браузера Safari. Мы учли ваши отзывы и замечания и кое-что изменили.

По сравнению с бета-версией отметим два основных отличия: новое оформление кнопок (теперь оно более привычно для пользователей Mac OS X) и возможность настройки конфигурации (это значит, что вы можете выбирать, какие кнопки вам интересны).

Вот так выглядит новый дизайн панели:


Есть в новой версии и другие улучшения. Их много, поэтому мы перечислим лишь некоторые – поиск выделенного текста, счетчик писем, который мгновенно сообщает о новом письме, и уменьшенное потребление трафика. Да и в целом, Бар стал работать надежнее.

Напомним, что Яндекс.Бар для Safari разработан на базе Safari Extensions Development Guide и работает в Safari версии 5.0.1 и выше. Панель не привязана к операционной системе, вы сможете пользоваться ей как в Mac OS X, так и в Windows. 

4 комментария
1.1,версия,Safari
Обновился Хром с поиском Яндекса
10 ноября 2010, 16:01
Вы можете скачать новую версию Хрома 7.0.517.44 с поиском Яндекса с нашего сайта. В новом Хроме были устранены проблемы безопасности. Полный список исправлений можно посмотреть на блоге проекта.
4 комментария
версия,Хром
Будь ВКонтакте в Яндекс.Баре
13 ноября 2010, 15:49
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию набор кнопок для социальной сети "ВКонтакте". С его помощью вы  сможете узнавать о новых сообщениях, друзьях, приглашениях на новые встречи и в группы, а также быстро переходить на страницы соответствующих разделов.



ВНаборе ВКонтакте:
 "Моя страница" - позволяет быстро перейти на вашу личную страницу ВКонтакте.
 "Мои сообщения" - показывает количество непрочитанных сообщений, а также позволяет перейти к каждому отдельному сообщению или к списку всех сообщений.
 "Мои друзья" - показывает количество новых друзей, а также позволяет перейти к каждому отдельному приглашению или к списку всех приглашений.
 "Мои встречи" - показывает количество новых встреч и позволяет перейти к каждой из них или ко всем сразу.
 "Мои группы" - показывает количество приглашений в группы и позволяет перейти к каждому, а также ко всем группам сразу.

[+]Установить набор кнопок “ВКонтакте” в Яндекс.Бар
8 комментариев
набор,ВКонтакте,кнопка
Будь ВКонтакте в Яндекс.Баре. Версия 2.0
22 ноября 2010, 17:55
По многочисленным просьбам мы дополнили набор для сети "ВКонтакте" новыми кнопками:

 "Мои фотографии" - показывает количество новых фотографий, на которых вас отметили друзья, а также позволяет перейти к каждой из них или к своим фотоальбомам.
 "Мои видеозаписи" - показывает количество новых видеозаписей, на которых вас отметили друзья, и позволяет перейти к каждой из них или к списку своих видеозаписей.
 "Мои заметки" - показывает новые комментарии друзей к вашим заметкам и дает возможность перейти к новым комментариям или к списку своих заметок.

Также мы обновили кнопку "Моя Страница". Теперь из выпадающего меню вы сможете быстро переходить ко всем разделам сервиса:  Мои друзья, Мои фотографии, Мои видеозаписи и т.д.



Напомним, что ВНаборе ВКонтакте:
 "Моя страница" - позволяет быстро перейти на вашу личную страницу ВКонтакте, а также ко всем разделам сервиса.
 "Мои сообщения" - показывает количество непрочитанных сообщений, а также позволяет перейти к каждому отдельному сообщению или к списку всех сообщений.
 "Мои друзья" - показывает количество новых друзей, а также позволяет перейти к каждому отдельному приглашению или к списку всех приглашений.
 "Мои встречи" - показывает количество новых встреч и позволяет перейти к каждой из них или ко всем сразу.
 "Мои фотографии" - показывает количество новых фотографий, на которых вас отметили друзья, а также позволяет перейти к каждой из них или к своим фотоальбомам.
 "Мои видеозаписи" - показывает количество новых видеозаписей, на которых вас отметили друзья, и позволяет перейти к каждой из них или к списку своих видеозаписей.
 "Мои заметки" - показывает новые комментарии друзей к вашим заметкам и дает возможность перейти к новым комментариям или к списку своих заметок.

[+]Установить набор кнопок “ВКонтакте” в Яндекс.Бар
4 комментария
набор,ВКонтакте,версия,2.0
Дополнения Яндекса в Opera 11 beta
23 ноября 2010, 16:09
Мы уже сообщали, что новая Opera 11 поддерживает дополнения, а значит, и кнопки Яндекс.Бара. Сегодня альфа сменилась на бету, и количество желающих поставить эту версию, значительно прибавится. Мы доработали наши дополнения, и теперь в Opera 11 Beta вы сможете использовать:

- Индикатор пробок. Помощник для пользователей-автомобилистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева.

- Информация о погоде. Дополнение, которое показывает температуру воздуха на сегодня и завтра, направление ветра, атмосферное давление и влажность в вашем городе на данный момент.

- Отзывы о странице. Узнайте, что пишут пользователи о текущей странице в блогах и на форумах.

 

Обратите внимание! Для работы кнопок требуется установить Opera 11 beta. Если у вас уже установлены более ранние версии Opera, рекомендуем устанавливать beta-версию браузера в каталог, отличный от каталога установки ранней версии.



Устанавливайте дополнения Яндекса в Opera 11 beta!


8 комментариев
beta,пробки,Opera,кнопка,погода,отзывы