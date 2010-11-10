ноябрь 2010
10 ноября 2010, 14:22
По сравнению с бета-версией отметим два основных отличия: новое оформление кнопок (теперь оно более привычно для пользователей Mac OS X) и возможность настройки конфигурации (это значит, что вы можете выбирать, какие кнопки вам интересны).
Вот так выглядит новый дизайн панели:
Есть в новой версии и другие улучшения. Их много, поэтому мы перечислим лишь некоторые – поиск выделенного текста, счетчик писем, который мгновенно сообщает о новом письме, и уменьшенное потребление трафика. Да и в целом, Бар стал работать надежнее.
Напомним, что Яндекс.Бар для Safari разработан на базе Safari Extensions Development Guide и работает в Safari версии 5.0.1 и выше. Панель не привязана к операционной системе, вы сможете пользоваться ей как в Mac OS X, так и в Windows.
10 ноября 2010, 16:01
13 ноября 2010, 15:49
ВНаборе ВКонтакте:
"Моя страница" - позволяет быстро перейти на вашу личную страницу ВКонтакте.
"Мои сообщения" - показывает количество непрочитанных сообщений, а также позволяет перейти к каждому отдельному сообщению или к списку всех сообщений.
"Мои друзья" - показывает количество новых друзей, а также позволяет перейти к каждому отдельному приглашению или к списку всех приглашений.
"Мои встречи" - показывает количество новых встреч и позволяет перейти к каждой из них или ко всем сразу.
"Мои группы" - показывает количество приглашений в группы и позволяет перейти к каждому, а также ко всем группам сразу.
Установить набор кнопок “ВКонтакте” в Яндекс.Бар
22 ноября 2010, 17:55
"Мои фотографии" - показывает количество новых фотографий, на которых вас отметили друзья, а также позволяет перейти к каждой из них или к своим фотоальбомам.
"Мои видеозаписи" - показывает количество новых видеозаписей, на которых вас отметили друзья, и позволяет перейти к каждой из них или к списку своих видеозаписей.
"Мои заметки" - показывает новые комментарии друзей к вашим заметкам и дает возможность перейти к новым комментариям или к списку своих заметок.
Также мы обновили кнопку "Моя Страница". Теперь из выпадающего меню вы сможете быстро переходить ко всем разделам сервиса: Мои друзья, Мои фотографии, Мои видеозаписи и т.д.
Напомним, что ВНаборе ВКонтакте:
"Моя страница" - позволяет быстро перейти на вашу личную страницу ВКонтакте, а также ко всем разделам сервиса.
"Мои сообщения" - показывает количество непрочитанных сообщений, а также позволяет перейти к каждому отдельному сообщению или к списку всех сообщений.
"Мои друзья" - показывает количество новых друзей, а также позволяет перейти к каждому отдельному приглашению или к списку всех приглашений.
"Мои встречи" - показывает количество новых встреч и позволяет перейти к каждой из них или ко всем сразу.
"Мои фотографии" - показывает количество новых фотографий, на которых вас отметили друзья, а также позволяет перейти к каждой из них или к своим фотоальбомам.
"Мои видеозаписи" - показывает количество новых видеозаписей, на которых вас отметили друзья, и позволяет перейти к каждой из них или к списку своих видеозаписей.
"Мои заметки" - показывает новые комментарии друзей к вашим заметкам и дает возможность перейти к новым комментариям или к списку своих заметок.
Установить набор кнопок “ВКонтакте” в Яндекс.Бар
23 ноября 2010, 16:09
- Индикатор пробок. Помощник для пользователей-автомобилистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева.
- Информация о погоде. Дополнение, которое показывает температуру воздуха на сегодня и завтра, направление ветра, атмосферное давление и влажность в вашем городе на данный момент.
- Отзывы о странице. Узнайте, что пишут пользователи о текущей странице в блогах и на форумах.
Обратите внимание! Для работы кнопок требуется установить Opera 11 beta. Если у вас уже установлены более ранние версии Opera, рекомендуем устанавливать beta-версию браузера в каталог, отличный от каталога установки ранней версии.
Устанавливайте дополнения Яндекса в Opera 11 beta!