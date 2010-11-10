Мы уже сообщали, что новая Opera 11 поддерживает дополнения, а значит, и кнопки Яндекс.Бара. Сегодня альфа сменилась на бету , и количество желающих поставить эту версию, значительно прибавится. Мы доработали наши дополнения, и теперь ввы сможете использовать:. Помощник для пользователей-автомобилистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева.. Дополнение, которое показывает температуру воздуха на сегодня и завтра, направление ветра, атмосферное давление и влажность в вашем городе на данный момент.. Узнайте, что пишут пользователи о текущей странице в блогах и на форумах.

Обратите внимание! Для работы кнопок требуется установить Opera 11 beta. Если у вас уже установлены более ранние версии Opera, рекомендуем устанавливать beta-версию браузера в каталог, отличный от каталога установки ранней версии.







Устанавливайте дополнения Яндекса в Opera 11 beta!