Набор состоит из двух кнопок:
- кнопка "Мои файлы" показывает ваши файлы на Народе и изменяет цвет (), когда их срок хранения подходит к концу. Нажмите на кнопку или на имя файла в выпадающем списке для перехода на страницу продления.
- кнопка "Загрузить файл" разворачивает компактное окно загрузки файлов, избавляя вас от необходимости открывать страницу Народа в новой вкладке. Для пользователей браузера FireFox в этом окне доступна дроп-зона, в которую можно перетаскивать файлы прямо из окна файлового менеджера.
Установите набор кнопок для Народа в Яндекс.Бар
Как вы уже знаете, у Яндекса есть много полезных программ, в том числе и популярные браузеры. Сегодня мы представляем вашему вниманию обновление Хрома с поиском Яндекса версии 6.0.472.63 для Windows и Mac OS X.
Хром загружается и открывает страницы на максимальной скорости, запоминает и показывает ссылки на страницы, которые вы посещаете чаще других, а самое главное - быстрый поиск. Введите свой запрос в адресной строке, и вы увидите результаты поиска Яндекса.
Скачать Хром с поиском Яндекса можно на официальном сайте http://chrome.yandex.ru/
Представляем вашему вниманию набор кнопок "Почта Рамблера", который позволяет узнавать о новых письмах на Rambler-почте и быстро переходить на страницу написания нового письма.
В набор вошли две кнопки:
- кнопка "Почта Рамблера" показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет перейти на страницы входящих писем, написания нового письма и в адресную книгу. Также эту кнопку вы можете установить отдельно.
- кнопка "Написать письмо" позволяет быстро перейти на страницу написания нового письма.
Установить набор кнопок “Почта Рамблера” в Яндекс.Бар
Яндекс.Вебмастер – сервис для владельцев сайтов, позволяющий настроить индексацию сайта и улучшить вид сайта в результатах поиска. Для того, чтобы все возможности сервиса были у вас перед глазами, Яндекс.Бар подготовил специальный набор кнопок для вебмастеров.
В набор вошли следующие кнопки:
– кнопка «Яндекс.Вебмастер» показывает список ваших сайтов и позволяет в один клик перейти на страницу выбранного сайта на сервисе, а также на страницы проверки орфографии и файла robots.txt, добавления нового сайта и сравнения результатов поиска в разных регионах. Кнопка также позволяет следить за безопасностью вашего сайта. При появлении вредоносного кода на сайте иконка кнопки поменяется , и в выпадающем меню, слева от названия зараженного сайта, появится специальный значок .
– кнопка «Сайт» показывает краткую информацию о вашем сайте (тИЦ и число проиндексированных страниц) и позволяет быстро переходить на страницы сервиса для просмотра детальной информации. Также кнопка предупреждает о появлении на сайте вредоносного кода. Вы можете разместить несколько кнопок «Сайт» на панели Яндекс.Бара для отслеживания статуса всех интересующих вас сайтов, подтвержденных в Яндекс.Вебмастере. При добавлении сайта необходимо явно указать префикс доменного имени, с которым сайт добавлен в Яндекс.Вебмастер – с www или без www.
Установите набор кнопок «Яндекс.Вебмастер» в Яндекс.Бар!
Как известно, такие популярные браузеры как Firefox, Internet Explorer, Chrome и с недавнего времени Safari предоставляют возможности встраивания в себя различных надстроек. Сегодня Opera на своем сайте анонсировала долгожданную поддержку дополнений в браузере Opera 11 alpha.
Мы не могли упустить уникальный случай и представляем свои дополнения для пользователей Opera 11:
- Индикатор пробок. Помощник для пользователей-автомобилистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева.
- Информация о погоде. Дополнение, которое показывает температуру воздуха на сегодня и завтра, направление ветра, атмосферное давление и влажность в вашем городе на данный момент.
- Отзывы о странице. Узнайте, что пишут пользователи о текущей странице в блогах и на форумах.
Обратите внимание! Для работы кнопок требуется установить Opera 11 alpha. Если у вас уже установлены более ранние версии Opera, рекомендуем устанавливать альфа-версию браузера в каталог, отличный от каталога установки ранней версии.
В набор вошли две кнопки:
- кнопка "Почта Mail.Ru" показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет перейти на страницы входящих писем, написания нового письма и в адресную книгу. Также эту кнопку вы можете установить отдельно.
- кнопка "Написать письмо" позволяет быстро перейти к написанию нового письма.
Установить набор кнопок “Почта Mail.Ru” в Яндекс.Бар
Установить кнопку “Почта Mail.Ru” в Яндекс.Бар