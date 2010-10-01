Яндекс.Вебмастер – сервис для владельцев сайтов, позволяющий настроить индексацию сайта и улучшить вид сайта в результатах поиска. Для того, чтобы все возможности сервиса были у вас перед глазами, Яндекс.Бар подготовил специальный набор кнопок для вебмастеров.





В набор вошли следующие кнопки:



– кнопка «Яндекс.Вебмастер» показывает список ваших сайтов и позволяет в один клик перейти на страницу выбранного сайта на сервисе, а также на страницы проверки орфографии и файла robots.txt, добавления нового сайта и сравнения результатов поиска в разных регионах. Кнопка также позволяет следить за безопасностью вашего сайта. При появлении вредоносного кода на сайте иконка кнопки поменяется , и в выпадающем меню, слева от названия зараженного сайта, появится специальный значок .



– кнопка «Сайт» показывает краткую информацию о вашем сайте (тИЦ и число проиндексированных страниц) и позволяет быстро переходить на страницы сервиса для просмотра детальной информации. Также кнопка предупреждает о появлении на сайте вредоносного кода. Вы можете разместить несколько кнопок «Сайт» на панели Яндекс.Бара для отслеживания статуса всех интересующих вас сайтов, подтвержденных в Яндекс.Вебмастере. При добавлении сайта необходимо явно указать префикс доменного имени, с которым сайт добавлен в Яндекс.Вебмастер – с www или без www.







Установите набор кнопок «Яндекс.Вебмастер» в Яндекс.Бар!