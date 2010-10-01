Клуб Элементов

октябрь 2010
Набор кнопок для Народа в Библиотеке Яндекс.Бара
1 октября 2010, 16:03
Сегодня в Библиотеку кнопок и виджетов мы добавили набор кнопок для тех, кто загружает и хранит файлы на Народе.

Набор состоит из двух кнопок:

 - кнопка "Мои файлы" показывает ваши файлы на Народе и изменяет цвет (), когда их срок хранения подходит к концу. Нажмите на кнопку или на имя файла в выпадающем списке для перехода на страницу продления.


 - кнопка "Загрузить файл" разворачивает компактное окно загрузки файлов, избавляя вас от необходимости открывать страницу Народа в новой вкладке. Для пользователей браузера FireFox в этом окне доступна дроп-зона, в которую можно перетаскивать файлы прямо из окна файлового менеджера.


[+]Установите набор кнопок для Народа в Яндекс.Бар
1 комментарий
виджет,сборка,Народ
Обновился Хром с поиском Яндекса
6 октября 2010, 11:28

Как вы уже знаете, у Яндекса есть много полезных программ, в том числе и популярные браузеры. Сегодня мы представляем вашему вниманию обновление Хрома с поиском Яндекса версии 6.0.472.63 для Windows и Mac OS X.

Хром загружается и открывает страницы на максимальной скорости, запоминает и показывает ссылки на страницы, которые вы посещаете чаще других, а самое главное - быстрый поиск. Введите свой запрос в адресной строке, и вы увидите результаты поиска Яндекса.

Скачать Хром с поиском Яндекса можно на официальном сайте http://chrome.yandex.ru/

7 комментариев
версия,Хром
Почта Рамблера в Яндекс.Баре
7 октября 2010, 16:15

Представляем вашему вниманию набор кнопок "Почта Рамблера", который позволяет узнавать о новых письмах на Rambler-почте и быстро переходить на страницу написания нового письма.



В набор вошли две кнопки:

 - кнопка "Почта Рамблера" показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет перейти на страницы входящих писем, написания нового письма и в адресную книгу. Также эту кнопку вы можете установить отдельно.

 - кнопка "Написать письмо" позволяет быстро перейти на страницу написания нового письма.


[+]Установить набор кнопок “Почта Рамблера” в Яндекс.Бар

[+]Установить кнопку “Почта Рамблера” в Яндекс.Бар

2 комментария
Рамблер,сборка,почта
Держите руку на пульсе вашего сайта с помощью Яндекс.Бара
14 октября 2010, 11:45

Яндекс.Вебмастер – сервис для владельцев сайтов, позволяющий настроить индексацию сайта и улучшить вид сайта в результатах поиска. Для того, чтобы все возможности сервиса были у вас перед глазами, Яндекс.Бар подготовил специальный набор кнопок для вебмастеров.



В набор вошли следующие кнопки:

 – кнопка «Яндекс.Вебмастер» показывает список ваших сайтов и позволяет в один клик перейти на страницу выбранного сайта на сервисе, а также на страницы проверки орфографии и файла robots.txt, добавления нового сайта и сравнения результатов поиска в разных регионах. Кнопка также позволяет следить за безопасностью вашего сайта. При появлении вредоносного кода на сайте иконка кнопки поменяется , и в выпадающем меню, слева от названия зараженного сайта, появится специальный значок .

 – кнопка «Сайт» показывает краткую информацию о вашем сайте (тИЦ и число проиндексированных страниц) и позволяет быстро переходить на страницы сервиса для просмотра детальной информации. Также кнопка предупреждает о появлении на сайте вредоносного кода. Вы можете разместить несколько кнопок «Сайт» на панели Яндекс.Бара для отслеживания статуса всех интересующих вас сайтов, подтвержденных в Яндекс.Вебмастере. При добавлении сайта необходимо явно указать префикс доменного имени, с которым сайт добавлен в Яндекс.Вебмастер – с www или без www.



[+]Установите набор кнопок «Яндекс.Вебмастер» в Яндекс.Бар!

 

8 комментариев
виджет,Яндекс.Вебмастер,сборка
Дополнения Яндекса для Opera 11 alpha
21 октября 2010, 12:25

Как известно, такие популярные браузеры как Firefox, Internet Explorer, Chrome и с недавнего времени Safari предоставляют возможности встраивания в себя различных надстроек. Сегодня Opera на своем сайте анонсировала долгожданную поддержку дополнений в браузере Opera 11 alpha.

Мы не могли упустить уникальный случай и представляем свои дополнения для пользователей Opera 11:

- Индикатор пробок. Помощник для пользователей-автомобилистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева.

- Информация о погоде. Дополнение, которое показывает температуру воздуха на сегодня и завтра, направление ветра, атмосферное давление и влажность в вашем городе на данный момент.

- Отзывы о странице. Узнайте, что пишут пользователи о текущей странице в блогах и на форумах.

 

Обратите внимание! Для работы кнопок требуется установить Opera 11 alpha. Если у вас уже установлены более ранние версии Opera, рекомендуем устанавливать альфа-версию браузера в каталог, отличный от каталога установки ранней версии.

 



Устанавливайте дополнения Яндекса в Opera 11 alpha!

12 комментариев
отзывы,погода,кнопка,пробки,Opera
Почта Mail.Ru в Яндекс.Баре
29 октября 2010, 20:29
Сегодня линейку почтовых кнопок пополнил набор для службы Mail.Ru. Установив его на панель Яндекс.Бара, вы всегда будете в курсе новых писем. Кроме того, сможете быстро переходить на страницу написания нового письма.



В набор вошли две кнопки:
 - кнопка "Почта Mail.Ru" показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет перейти на страницы входящих писем, написания нового письма и в адресную книгу. Также эту кнопку вы можете установить отдельно.
 - кнопка "Написать письмо" позволяет быстро перейти к написанию нового письма.

[+]Установить набор кнопок “Почта Mail.Ru” в Яндекс.Бар
[+]Установить кнопку “Почта Mail.Ru” в Яндекс.Бар
3 комментария
сборка,Mail.Ru,почта