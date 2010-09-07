Линейка панелей Яндекс.Бар расширилась! Сегодня мы представляем Яндекс.Бар 1.0 Beta для Safari - самого популярного браузера у «маководов».







Новый Бар предлагает удобный поиск с подсказками запросов, показывает количество непрочитанных писем, состояние счета в системе Яндекс.Деньги, новые сообщения в Моем Круге и Я.ру. Также он обеспечивает быстрый доступ к сервисам Яндекса, отображает информацию о котировках, погоде и пробках. Бар для Safari не привязан к операционной системе, вы сможете пользоваться им как в Mac OS, так и в Windows.



Бар разработан на базе Safari Extensions Development Guide и работает в Safari версии 5.0.1 и выше. Внешний вид панели бара может отличаться в различных операционных системах.





Установите новый Яндекс.Бар 1.0 Beta в Safari