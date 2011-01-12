Клуб Элементов

январь 2011
Отправляйте сообщения в микроблоги прямо из Яндекс.Бара
12 января 2011, 16:23
Представляем вашему вниманию новую кнопку для Яндекс.Бара - “Написать в микроблоги”.

Обратите внимание, что это бета-версия, доступная для установки только в Яндекс.Бар для Internet Explorer.


Установив её, вы сможете моментально обновлять статусы в таких социальных сетях как “Я.ру”, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Мой Мир” и Facebook, а также отправлять короткие сообщения в Twitter и Friendfeed.




[+]Установите кнопку “Написать в микроблоги” в Яндекс.Бар для Internet Explorer

Бета-версия кнопки не размещена в Библиотекe, поэтому при установке необходимо подтвердить установку не из доверенного источника.
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кнопка,Написать в микроблоги
Обновился Хром с поиском Яндекса
18 января 2011, 11:46
Вы можете скачать новую версию Хрома 8.0.552.237 с поиском Яндекса с нашего сайта. В обновленной версии решен ряд проблем с безопасностью. Подробности можно посмотреть в блоге проекта.
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версия,Хром
Яндекс.Бар 1.1 для Google Chrome
28 января 2011, 15:37
Представляем вашему вниманию Яндекс.Бар версии 1.1 для Google Chrome. В обновленной версии появился сервис Я.ру. Теперь можно следить за количеством непрочитанных ответов, а также быстро изменять настроение, портрет или переходить к созданию новых записей, загрузке фотографий и видео.

Напомним, что из-за особенностей браузера данный продукт отличается от Яндекс.Бара в привычном его понимании.



Нажав на кнопку на панели браузера, вы увидите всплывающее окно Бара, в котором размещаются вкладки сервисов Яндекса. По умолчанию на кнопке показывается количество писем в Яндекс.Почте, но при желании можно настроить отображение Пробок, Погоды и других сервисов.



В новом Баре представлены следующие сервисы:

  • Почта - показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет удобно работать с ними: помечать их как прочитанные, удалять, отвечать, пересылать, переходить на страницу написания нового письма.
  • Деньги – информирует о состоянии счета пользователя в системе Яндекс.Деньги и позволяет быстро перейти в различные разделы платежной системы: пополнение счета, работа с банковской картой, оплата услуг и перевод средств.
  • Я.ру – показывает количество непрочитанных ответов на Я.ру, а также позволяет быстро сменить настроение, записать мысль, поделиться ссылкой, переходить к загрузке фотографий и видео.
  • Погода –  показывает состояние погоды в выбранном городе, а также прогноз на 4 дня вперед.
  • Пробки –  карты пробок сообщают актуальную информацию о загруженности дорог в городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
  • Отзывы – показывает отзывы о странице в блогах. Вы можете перейти в блог или сообщить свое мнение о странице.



У вас нет Хрома? Установите Хром с поиском Яндекса.
27 комментариев
1.1,версия,Хром,Chrome