Представляем вашему вниманию новую кнопку для Яндекс.Бара -

Обратите внимание, что это бета-версия, доступная для установки только в Яндекс.Бар для Internet Explorer.

Бета-версия кнопки не размещена в Библиотекe , поэтому при установке необходимо подтвердить установку не из доверенного источника.

Установив её, вы сможете моментально обновлять статусы в таких социальных сетях как “Я.ру”, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Мой Мир” и Facebook, а также отправлять короткие сообщения в Twitter и Friendfeed.