Кнопка может хотеть открывать страницы на указанном сайте, получать данные с указанных сайтов как анонимно, так и используя вашу регистрационную информацию.
Устанавливайте в ваш Бар только кнопки, работающие с сайтами, которые вы знаете и которым вы доверяете! Если вам кажется, что кнопка работает не с теми сайтами, с которыми должна или вы опасаетесь за сохранность ваших личных данных на этих сайтах, то откажитесь от установки.
Вы пробуете поставить вашу любимую кнопку, а она почему-то не ставится? Вполне возможно, что у кнопки нет манифеста безопасности.
Если кнопку не удается поставить – сообщите о проблеме разработчику кнопки, найдите на его сайте раздел помощь или обратная связь и опишите проблему.
Если вы разработчик кнопок, то изучите документацию и прочитайте информацию о манифесте безопасности в клубе Яндекс.Бар, разработка компонентов.