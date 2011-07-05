Клуб Элементов

июль 2011
Яндекс.Бар 5.3 – Безопасность кнопок
5 июля 2011, 11:36
Мы заботимся о вашей безопасности, поэтому проверяем все кнопки, распространяемые через “Библиотеку кнопок и виджетов Яндекс.Бара”.  К сожалению, мы не можем отвечать за безопасность работы всех кнопок сторонних разработчиков, на всех сайтах в интернете, поэтому начиная с версии Бара 5.3, каждая кнопка при установке не из “Библиотеки” должна показать – с какими сайтами в интернете она будет работать и как.

Кнопка может хотеть открывать страницы на указанном сайте, получать данные с указанных сайтов как анонимно, так и используя вашу регистрационную информацию.

Устанавливайте в ваш Бар только кнопки, работающие с сайтами, которые вы знаете и которым вы доверяете! Если вам кажется, что кнопка работает не с теми сайтами, с которыми должна или вы опасаетесь за сохранность ваших личных данных на этих сайтах, то откажитесь от установки.


Вы пробуете поставить вашу любимую кнопку, а она почему-то не ставится? Вполне возможно, что у кнопки нет манифеста безопасности.
Если кнопку не удается поставить – сообщите о проблеме разработчику кнопки, найдите на его сайте раздел помощь или обратная связь  и опишите проблему.

Если вы разработчик кнопок, то изучите документацию и прочитайте информацию о манифесте безопасности в клубе Яндекс.Бар, разработка компонентов.

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разработка,кнопка,xButton,5.3,безопасность
RuTracker в Яндекс.Баре
19 июля 2011, 19:43
Любителям скачивать и раздавать торренты будет интересна кнопка RuTracker, которая появилась в Библиотеке. Она показывает всю нужную для пользователя информацию: рейтинг, объем скачанных и отданных данных, бонусы и таймбонусы.



Также кнопка позволяет быстро переходить на главную страницу, в профиль пользователя, сообщения пользователя, текущие раздачи и прошлые, текущие и будущие закачки.

[+]Установите кнопку “RuTracker” в Яндекс.Бар
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кнопка,RuTracker
«Визуальные закладки» 1.0 Beta для Хрома
20 июля 2011, 17:13
Вам не хватает восьми стандартных закладок Хрома? Поставьте «Визуальные закладки» от Яндекса. По умолчанию они показывают 15 закладок, но и это количество можно увеличить до 48.

 

Вы сможете легко включать и отключать отображение некоторых закладок, чтобы они не загораживали элементы фона.
На странице закладок также отображается список установленных приложений (Apps).


Это бета-версия, в которой возможны незначительные неполадки. Просим сообщать обо всех найденных проблемах в клуб или в службу поддержки.


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визуальные закладки,1.0,версия,Google Chrome,beta