Мы заботимся о вашей безопасности, поэтому проверяем все кнопки, распространяемые через “ Библиотеку кнопок и виджетов Яндекс.Бара ”. К сожалению, мы не можем отвечать за безопасность работы всех кнопок сторонних разработчиков, на всех сайтах в интернете, поэтому начиная с версии Бара 5.3, каждая кнопка при установкеиз “Библиотеки” должна показать – с какими сайтами в интернете она будет работать и как.Кнопка может хотеть открывать страницы на указанном сайте, получать данные с указанных сайтов как анонимно, так и используя вашу регистрационную информацию.

Устанавливайте в ваш Бар только кнопки, работающие с сайтами, которые вы знаете и которым вы доверяете! Если вам кажется, что кнопка работает не с теми сайтами, с которыми должна или вы опасаетесь за сохранность ваших личных данных на этих сайтах, то откажитесь от установки.

Вы пробуете поставить вашу любимую кнопку, а она почему-то не ставится? Вполне возможно, что у кнопки нет манифеста безопасности.Если кнопку не удается поставить – сообщите о проблеме разработчику кнопки, найдите на его сайте разделилии опишите проблему.