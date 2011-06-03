А также в новом Баре за погодой можно следить не только днем, но и ночью (=
И, наконец, пользователям Яндекс.Бара для Google Chrome больше не придется вводить капчу при скачивании файлов с сервиса Яндекс.Народ.
Вышла новая версия кнопки «Радио». Замена транзисторов в «Радио» избавит слушателей от обнаруженных ранее проблем, теперь кнопка работает более стабильно. У тех, кто установил первую версию кнопки, она обновится в ближайшее время.
Если вы еще не установили кнопку «Радио», самое время попробовать!
Нажатие на кнопку запускает и останавливает вещание. Вы можете легко добавить свою любимую радиостанцию в кнопку «Радио». Для этого выберите пункт меню «Добавить радиостанцию» и во всплывающем окне укажите адрес интернет-трансляции. Компонент работает в Internet Explorer и Firefox.
Установить кнопку «Радио» в Яндекс.Бар
Оставайтесь на нашей волне!
В Библиотеке виджетов уже есть кнопки сервисов ВКонтакте, Я.Ру, FaceBook и Мой Мир. Они позволяют только получать уведомления о событиях в социальных сетях. Теперь при помощи Яндекс.Бара вы сможете еще и отправлять свои сообщения.
Представляем вашему вниманию кнопку для Яндекс.Бара - “Написать в микроблоги”. Установив её, вы сможете моментально обновлять статусы в таких социальных сетях как “Я.ру”, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Мой Мир” и Facebook, а также отправлять короткие сообщения в Twitter и Friendfeed.
Установите кнопку “Написать в микроблоги” в Яндекс.Бар (для Internet Explorer и Mozilla Firefox).
Команда Яндекс.Бара подготовила для вас новую версию.
Поисковые подсказки для сайтов теперь включены в Баре по умолчанию. Они работают так же, как обычные – только не на поиске Яндекса, а на любых сайтах, где есть поисковая форма. Вы начинаете вводить запрос – видите наиболее популярные варианты.
Мы позаботились о вашей безопасности. При установке кнопок не из Библиотеки, вы будете знать, куда устанавливаемые кнопки получают доступ.
<input type="text"
data-yandex-suggest="true"
/> встраивает поисковые подсказки в данное текстовое поле.
<input type="text"
data-yandex-suggest="false"
/> запрещает встраивание поисковых подсказок для сайтов в данное поле ввода.