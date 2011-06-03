В Библиотеке виджетов уже есть кнопки сервисов ВКонтакте, Я.Ру, FaceBook и Мой Мир. Они позволяют только получать уведомления о событиях в социальных сетях. Теперь при помощи Яндекс.Бара вы сможете еще и отправлять свои сообщения.



Представляем вашему вниманию кнопку для Яндекс.Бара - “Написать в микроблоги”. Установив её, вы сможете моментально обновлять статусы в таких социальных сетях как “Я.ру”, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Мой Мир” и Facebook, а также отправлять короткие сообщения в Twitter и Friendfeed.









Установите кнопку “Написать в микроблоги” в Яндекс.Бар (для Internet Explorer и Mozilla Firefox).