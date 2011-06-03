Клуб Элементов

июнь 2011
Работайте с папками и метками в Яндекс.Баре для Google Chrome
3 июня 2011, 09:21
Сегодня обновился Яндекс.Бар для Google Chrome. Теперь в Баре вы сможете работать со всеми папками и метками Яндекс.Почты, а не только с папкой "Входящие".



А также в новом Баре за погодой можно следить не только днем, но и ночью (=



И, наконец, пользователям Яндекс.Бара для Google Chrome больше не придется вводить капчу при скачивании файлов с сервиса Яндекс.Народ. 


У вас нет Хрома? Установите Хром с поиском Яндекса.
6 комментариев
яндекс.бар,Chrome,Хром,версия,1.2,капча
Вышла финальная версия Хрома 12
9 июня 2011, 18:53
Среди нововведений Хрома 12 хочется отметить следующие:
  • Защитная функция Safe Browsing, которая проверяет загружаемые файлы на наличие вредоносного кода.
  • Возможность удалять Flash cookies прямо из настроек браузера.
  • Возможность запускать приложения для Хрома через адресную строку.
Полный список изменений можно посмотреть в блоге проекта.



Текущим пользователям Хрома новая 12-я версия будет автоматически установлена в течение нескольких дней.
Если вы еще не используете Хром, то установите Хром 12 с поиском Яндекса.

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stable,версия,Хром,12
Меньше шума, больше музыки в «Радио» Яндекс.Бара
10 июня 2011, 13:43



Вышла новая версия кнопки «Радио». Замена транзисторов в «Радио» избавит слушателей от обнаруженных ранее проблем, теперь кнопка работает более стабильно. У тех, кто установил первую версию кнопки, она обновится в ближайшее время.

Если вы еще не установили кнопку «Радио», самое время попробовать!

Кнопка Радио

Нажатие на кнопку запускает и останавливает вещание. Вы можете легко добавить свою любимую радиостанцию в кнопку «Радио». Для этого выберите пункт меню «Добавить радиостанцию» и во всплывающем окне укажите адрес интернет-трансляции. Компонент работает в Internet Explorer и Firefox.

[+] Установить кнопку «Радио» в Яндекс.Бар

Оставайтесь на нашей волне!


34 комментария
версия,кнопка,радио
Отправляйте сообщения в микроблоги прямо из Яндекс.Бара
16 июня 2011, 16:24

В Библиотеке виджетов уже есть кнопки сервисов ВКонтакте, Я.Ру, FaceBook и Мой Мир. Они позволяют только получать уведомления о событиях в социальных сетях. Теперь при помощи Яндекс.Бара вы сможете еще и отправлять свои сообщения.

Представляем вашему вниманию кнопку для Яндекс.Бара - “Написать в микроблоги”.  Установив её, вы сможете моментально обновлять статусы в таких социальных сетях как “Я.ру”, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Мой Мир” и Facebook, а также отправлять короткие сообщения в Twitter и Friendfeed.




[+]Установите кнопку “Написать в микроблоги” в Яндекс.Бар (для Internet Explorer и Mozilla Firefox).

7 комментариев
кнопка,Написать в микроблоги
Яндекс.Бар 5.3 Beta для Firefox и Internet Explorer
16 июня 2011, 19:38

Команда Яндекс.Бара подготовила для вас новую версию.

Поисковые подсказки для сайтов теперь включены в Баре по умолчанию. Они работают так же, как обычные – только не на поиске Яндекса, а на любых сайтах, где есть поисковая форма. Вы начинаете вводить запрос – видите наиболее популярные варианты.
Поисковые подсказки для сайтов

Мы позаботились о вашей безопасности. При установке кнопок не из Библиотеки, вы будете знать, куда устанавливаемые кнопки получают доступ.

Если вы разрабатываете компоненты для Яндекс.Бара, пожалуйста, создайте для них манифест безопасности и проверьте работу кнопок в Яндекс.Баре версии 5.3.



9 комментариев
Firefox 5 с Яндексом
21 июня 2011, 17:29
Всего через три месяца после выпуска Firefox 4 на смену приходит новая версия браузера – пятая по счету. Firefox 5 – эволюционный продукт: в нем совсем немного нововведений в пользовательском интерфейсе и наборе возможностей, а большинство изменений связано с улучшением производительности – управлением памятью, обработкой JavaScript  и более быстрой загрузкой вкладок.



Новый Firefox включает поиск Яндекса, а также панель Яндекс.Бар. С помощью Яндекс.Бара вы можете быстро переходить к сервисам Яндекса, получать уведомления из социальных сетей «ВКонтакте», Facebook,  Я.ру, «Мой Мир», узнавать о новых письмах в Яндекс.Почте, Gmail и Mail.ru.  В Бар можно добавить любую кнопку из Библиотеки – например, для того чтобы слушать онлайн-радиостанции.



Firefox 5 быстрее, стабильнее и безопаснее своего предшественника. Мы рекомендуем идти в ногу со временем – и установить себе последнюю версию.


19 комментариев
Firefox,версия,5
Поисковые подсказки в Баре – информация для владельцев сайтов и web-разработчиков
21 июня 2011, 20:07
Компонент Поисковые подсказки для сайтов, идущий в составе Яндекс.Бара 5.3, самостоятельно определяет поисковую строку на сайте и предлагает пользователям подсказки от Яндекса при работе с ней.

Если вы делаете поисковую строчку нестандартным способом, механизм определения поисковой строки может не сработать и поисковые подсказки не будут показаны. С другой стороны, вы можете быть против поисковых подсказок от Яндекса, встраивающихся в ваш сайт. Если вы хотите быть уверенным в том, что ваши пользователи получат поисковые подсказки от Яндекса при работе с вашей поисковой строкой, или хотите запретить встраивание подсказок, используйте атрибут data-yandex-suggest тэга input для поисковой строки.


Например.
Такой код <input type="text" data-yandex-suggest="true"/> встраивает поисковые подсказки в данное текстовое поле.

А вот такой код <input type="text" data-yandex-suggest="false"/> запрещает встраивание поисковых подсказок для сайтов в данное поле ввода.



14 комментариев
поисковые подсказки
Яндекс.Бар 5.3 - пора обновляться!
22 июня 2011, 18:29
Сегодня вышла новая версия Яндекс.Бара – 5.3. В этой версии по умолчанию включены Поисковые подсказки для сайтов.

Поисковые подсказки для сайтов Поисковые подсказки для сайтов

Работают поисковые подсказки так же, как обычные – только не на поиске Яндекса, а на любых сайтах, где есть поисковая форма. Вы начинаете вводить запрос – видите самые популярные варианты. Если какой-то из вариантов вас заинтересовал, вы кликаете на него и оказываетесь на странице результатов поиска Яндекса по этому сайту.

Если вы являетесь владельцем сайта или web-разработчиком и хотите влиять на появление поисковых подсказок от Яндекса на вашем сайте, прочитайте предыдущий пост в нашем клубе.


Мы позаботились и о вашей безопасности. Так как с недавнего времени в Бар можно установить любую кнопку, мы подумали, что вам будет важно знать, куда они получают доступ. Теперь при установке кнопок не из Библиотеки, вы будете видеть список сайтов, с которыми они будут работать.

А еще в окне настроек вы можете проверить, появились ли у ваших кнопок новые версии.





Команда Яндекс.Бара
36 комментариев
версия,поисковые подсказки для сайтов,5.3
Opera 11.50 — с расширениями и Яндекс.Баром
28 июня 2011, 09:11
Сегодня вышла новая версия браузера Opera – 11.50. Главным нововведением в этой версии стала возможность устанавливать расширения в Экспресс-панель. Например, в ней может отображаться сводка погоды в реальном времени, последние сообщения из социальных сетей и свежие новости.



Дизайнеры Opera серьезно поработали над внешним видом интерфейса: были разработаны новые значки для панели инструментов, представлено новое оформление боковой панели и элемент для выбора масштаба.



Новая Opera включает в себя Яндекс.Бар и поиск Яндекса. Нажав на значок Яндекс.Бара на панели, вы увидите всплывающее окно, в котором размещаются вкладки сервисов Яндекса. По умолчанию на кнопке указано количество новых писем в Яндекс.Почте, но при желании можно настроить отображение Пробок, Погоды или другого сервиса Яндекса.




4 комментария
Браузер,версия,11.50,Opera
В Баре с «Одноклассниками»
29 июня 2011, 19:48
Мы услышали ваши пожелания, поэтому Яндекс.Бар теперь уведомляет о событиях в социальной сети «Одноклассники». Кнопка расскажет о новых сообщениях, гостях, оценках фотографий и даже о днях рождения друзей. Вы также сможете быстро переходить к самым важным разделам «Одноклассников».



Если у вас мало места на панели Яндекс.Бара, в настройках вы сможете выбрать отображение лишь одной, главной кнопки. А если вам интересно наблюдать за всеми событиями, то вы можете настроить отображение всех кнопок:



[+]Установите кнопку “Одноклассники” в Яндекс.Бар (для Internet Explorer и Mozilla Firefox).


Напомним, что в Библиотеке уже есть кнопки и для других социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Мой Мир, Я.ру.
2 комментария
Одноклассники,кнопка
Потренируйтесь в опечатках
30 июня 2011, 18:14
- Вам знакомы слова нфтвучюкг и yabdex?
- Нам тоже!

Представляем новый компонент для Яндекс.Бара – «Точно по адресу».
Он умеет исправлять опечатки, неправильную раскладку и многое другое.

При первом вводе Бар открывает страницу без исправления адреса и сообщает вам о возможной опечатке, предлагая перейти на правильный сайт.
Точно по адресу

При повторении опечатки, Бар исправит адрес автоматически и сразу откроет нужный сайт.
После автоматического исправления адреса Яндекс.Бар покажет специальный значок Точно по адресу в адресной строке.

Мы знаем наиболее частые опечатки пользователей, теперь bkontakte, yamdex приведут вас точно по адресу.

Точно по адресу  Установите “Точно по адресу” в Яндекс.Бар (для Internet Explorer и Mozilla Firefox).
9 комментариев
кнопка,опечатки