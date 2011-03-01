Клуб Элементов

март 2011
Обновился Хром с поиском Яндекса
1 марта 2011, 20:44

Обновился Хром с поиском Яндекса до версии 9.0.597.107. В новом Хроме были устранены проблемы безопасности. Полный список исправлений можно посмотреть на блоге проекта.


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версия,Хром
Кандидат в девятые Интернет Эксплореры с Яндекс.Баром
3 марта 2011, 13:12
Недавно компания Microsoft представила интернет-общественности релиз-кандидат Internet Explorer 9. Теперь его специальную Яндекс-сборку можно скачать с нашего сайта.


На панели нового браузера с Яндекс.Баром всё знакомо — можно задать любой вопрос поиску Яндекса, посмотреть, есть ли новые письма в Яндекс.Почте, узнать, насколько холодно на улице и загружено на дорогах. А чтобы обезопасить ваш компьютер от возможных угроз, в IE9 существует специальный фильтр — SmartScreen. Он распознаёт и блокирует опасные страницы и ссылки, а также загрузку потенциально опасных программ.

Напоминаем, что для работы IE9 необходима операционная система Windows Vista или Windows 7.

12 комментариев
Internet Explorer 9,версия,IE9
Пробуйте новые возможности Хрома 10 и даже 11
4 марта 2011, 12:38
Знакомьтесь с новейшими возможностями Хрома до выхода финальной версии! Теперь вы можете установить Хром 10 Beta или Хром 11 Dev с поиском Яндекса с нашего сайта.

В Хроме 10 Beta уже доступен следующий функционал:
  • новый дизайн диалога настроек Хрома;
  • возможность синхронизации паролей;
  • улучшена производительность при работе с javascript.

После установки Beta или Dev версии, она будет обновляться автоматически.

Напоминаем, что Beta и Dev версии не являются финальными версиями продукта, поэтому отсутствие ошибок во время работы браузера не гарантируется.
9 комментариев
версия,Хром,beta,Dev
Хром обновился до версии 10
9 марта 2011, 18:00
Сегодня вышла финальная версия браузера Хром 10.  В обновленной версии изменено меню настроек: теперь оно открывается в новой вкладке, которую можно перемещать наравне с другими. Теперь можно синхронизировать пароли, а еще благодаря движку V8 у Хрома на 66% возросла скорость работы с JavaScript.

Также в Dev канале Хром обновился до версии 11.0.696.0. В нем новый движок V8 и страница настроек cookie. Полный список изменений можно посмотреть в блоге проекта.

Если вы уже используете Хром с поиском Яндекса, то в ближайшее время он автоматически обновится до последней версии.


Установите Хром 10 с поиском Яндекса
6 комментариев
stable,версия,Хром,Dev
Firefox4: от Beta до RC - один шаг
11 марта 2011, 15:10
"Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества"
Нил Армстронг



За несколько дней Firefox4 из Beta версии стал релиз кандидатом. И уже сегодня вы можете скачать Firefox4 RC с поиском Яндекса с нашего сайта.

Firefox 4 Beta со вкусом Яндекса
Напомним, что Firefox4 сильно отличается от своего предшественника. В нем предусмотрено больше пространства для просмотра веб-страниц, синхрозизация настроек между компьютерами, тысячи вариантов оформления на все случаи жизни.

9 комментариев
RC,Firefox,версия,4
Обновился Хром с поиском Яндекса
14 марта 2011, 15:52
Финальная и Beta версии Хрома с поиском Яндекса обновились до версии 10.0.648.133. Их можно установить с нашего сайта. В новом Хроме были устранены проблемы безопасности. Полный список исправлений можно посмотреть на блоге проекта.

Если вы уже используете Хром с поиском Яндекса, то в ближайшее время он автоматически обновится до последней версии.
2 комментария
stable,версия,Хром,beta
Internet Explorer 9 с поиском Яндекса – это красиво, быстро и удобно
15 марта 2011, 08:45
Сегодня компания Microsoft объявила о выходе официальной, девятой по счёту, версии браузера Internet Explorer. Новый браузер поддерживает Windows Vista и Windows 7, именно для «семёрки» предназначена значительная часть новшеств.

Девятая версия очень сильно отличается от своих предшественников в плане дизайна - она предельно минималистична. Такое решение поможет сосредоточиться именно на просмотре веб-страницы.



Одна из главных новинок браузера – прикрепленные сайты (Pinned Sites), возможность прикрепить сайт прямо к панели задач в Windows 7 – чтобы переходить к нему в любой момент. Пользователей браузера по-прежнему защищает SmartScreen – специальный фильтр, который блокирует вирусы, попытки кражи паролей и другие сетевые угрозы, что делает вашу работу в интернете намного более безопасной.




Попробуйте перетащить вкладку Яндекс.Почты на панель задач Windows 7.


И, конечно, браузер стал быстрее, стабильнее и технологичнее. Он поддерживает аппаратное ускорение при загрузке видео и графики, HTML 5, а в случае сбоя изолирует проблемную вкладку, позволяя работать другими страницами.

В версии с поиском Яндекса вас ждут дополнительные возможности – это быстрый поиск с подсказками, информер писем в Почте, актуальная информация о погоде и пробках и быстрый доступ к другим сервисам Яндекса, а также неограниченные возможности кнопок из Библиотеки - быстрый доступ во ВКонтакте, удобная работа с популярными почтовыми сервисами и многое другое.

Оценить красоту нового браузера, вы можете прямо сейчас, загрузив версию с поиском Яндекса.

7 комментариев
Internet Explorer 9,версия,9,Internet Explorer