Сегодня вышла финальная версия браузера. В обновленной версии изменено меню настроек: теперь оно открывается в новой вкладке, которую можно перемещать наравне с другими. Теперь можно синхронизировать пароли, а еще благодаряу Хрома на 66% возросла скорость работы с JavaScript.Также в Dev канале Хром обновился до версии. В нем новыйи страница настроек cookie. Полный список изменений можно посмотреть в блоге проекта

Если вы уже используете Хром с поиском Яндекса, то в ближайшее время он автоматически обновится до последней версии.