Обновился Хром с поиском Яндекса до версии 9.0.597.107. В новом Хроме были устранены проблемы безопасности. Полный список исправлений можно посмотреть на блоге проекта.
март 2011
1 марта 2011, 20:44
Обновился Хром с поиском Яндекса до версии 9.0.597.107. В новом Хроме были устранены проблемы безопасности. Полный список исправлений можно посмотреть на блоге проекта.
3 марта 2011, 13:12
На панели нового браузера с Яндекс.Баром всё знакомо — можно задать любой вопрос поиску Яндекса, посмотреть, есть ли новые письма в Яндекс.Почте, узнать, насколько холодно на улице и загружено на дорогах. А чтобы обезопасить ваш компьютер от возможных угроз, в IE9 существует специальный фильтр — SmartScreen. Он распознаёт и блокирует опасные страницы и ссылки, а также загрузку потенциально опасных программ.
Напоминаем, что для работы IE9 необходима операционная система Windows Vista или Windows 7.
4 марта 2011, 12:38
В Хроме 10 Beta уже доступен следующий функционал:
- новый дизайн диалога настроек Хрома;
- возможность синхронизации паролей;
- улучшена производительность при работе с javascript.
После установки Beta или Dev версии, она будет обновляться автоматически.
Напоминаем, что Beta и Dev версии не являются финальными версиями продукта, поэтому отсутствие ошибок во время работы браузера не гарантируется.
9 марта 2011, 18:00
Также в Dev канале Хром обновился до версии 11.0.696.0. В нем новый движок V8 и страница настроек cookie. Полный список изменений можно посмотреть в блоге проекта.
Если вы уже используете Хром с поиском Яндекса, то в ближайшее время он автоматически обновится до последней версии.
Установите Хром 10 с поиском Яндекса
11 марта 2011, 15:10
"Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества"
Нил Армстронг
За несколько дней Firefox4 из Beta версии стал релиз кандидатом. И уже сегодня вы можете скачать Firefox4 RC с поиском Яндекса с нашего сайта.
Напомним, что Firefox4 сильно отличается от своего предшественника. В нем предусмотрено больше пространства для просмотра веб-страниц, синхрозизация настроек между компьютерами, тысячи вариантов оформления на все случаи жизни.
14 марта 2011, 15:52
Если вы уже используете Хром с поиском Яндекса, то в ближайшее время он автоматически обновится до последней версии.
15 марта 2011, 08:45
Девятая версия очень сильно отличается от своих предшественников в плане дизайна - она предельно минималистична. Такое решение поможет сосредоточиться именно на просмотре веб-страницы.
Одна из главных новинок браузера – прикрепленные сайты (Pinned Sites), возможность прикрепить сайт прямо к панели задач в Windows 7 – чтобы переходить к нему в любой момент. Пользователей браузера по-прежнему защищает SmartScreen – специальный фильтр, который блокирует вирусы, попытки кражи паролей и другие сетевые угрозы, что делает вашу работу в интернете намного более безопасной.
Попробуйте перетащить вкладку Яндекс.Почты на панель задач Windows 7.
И, конечно, браузер стал быстрее, стабильнее и технологичнее. Он поддерживает аппаратное ускорение при загрузке видео и графики, HTML 5, а в случае сбоя изолирует проблемную вкладку, позволяя работать другими страницами.
В версии с поиском Яндекса вас ждут дополнительные возможности – это быстрый поиск с подсказками, информер писем в Почте, актуальная информация о погоде и пробках и быстрый доступ к другим сервисам Яндекса, а также неограниченные возможности кнопок из Библиотеки - быстрый доступ во ВКонтакте, удобная работа с популярными почтовыми сервисами и многое другое.
Оценить красоту нового браузера, вы можете прямо сейчас, загрузив версию с поиском Яндекса.