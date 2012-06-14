Сегодня вышла новая Opera 12. В очередном поколении браузера значительно усовершенствована система безопасности, а также увеличена скорость загрузки страниц, разработанных с использованием таких современных веб-технологий, как HTML 5 и CSS 3.



Помимо этого появилась ещё одна приятная возможность – менять темы оформления без перезагрузки браузера. Теперь вы можете обновлять его внешний вид сколь угодно часто, не прерывая работы со страницами. К вашим услугам также обширный каталог, где каждый наверняка найдёт свою тему. Кстати, мы подготовили для вас небольшой сюрприз – темы Яндекса.



Поиск Яндекса по интернету возможен прямо из адресной строки браузера. Кроме того, в Экспресс-панель браузера встроены информеры наших сервисов, благодаря которым всегда на виду будет актуальная сводка погоды, сведения о пробках и другая полезная иформация. Также на Экспресс-панели присутствует информер ВКонтакте, с ним вы не пропустите ни одного сообщения от ваших друзей.







А ещё в браузере работает Я.Переводчик. Он знает пять иностранных языков и умеет переводить незнакомые слова по наведению курсора.







