Клуб Элементов

июнь 2012
Новая Opera 12 – с темами и Яндексом
14 июня 2012, 12:06

Сегодня вышла новая Opera 12. В очередном поколении браузера значительно усовершенствована система безопасности, а также увеличена скорость загрузки страниц, разработанных с использованием таких современных веб-технологий, как HTML 5 и CSS 3.


Помимо этого появилась ещё одна приятная возможность – менять темы оформления без перезагрузки браузера. Теперь вы можете обновлять его внешний вид сколь угодно часто, не прерывая работы со страницами. К вашим услугам также обширный каталог, где каждый наверняка найдёт свою тему. Кстати, мы подготовили для вас небольшой сюрприз – темы Яндекса.

Поиск Яндекса по интернету возможен прямо из адресной строки браузера. Кроме того, в Экспресс-панель браузера встроены информеры наших сервисов, благодаря которым всегда на виду будет актуальная сводка погоды, сведения о пробках и другая полезная иформация. Также на Экспресс-панели присутствует информер ВКонтакте, с ним вы не пропустите ни одного сообщения от ваших друзей.



А ещё в браузере работает Я.Переводчик. Он знает пять иностранных языков и умеет переводить незнакомые слова по наведению курсора.






1 комментарий
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Новые Элементы Яндекса в вашем браузере
27 июня 2012, 13:13

Друзья, у нас прекрасная новость!

 

 

Мы уже давно не предлагали вам ничего кардинально нового, и вот настал решающий день! Сегодня мы рады представить вашему вниманию новый продукт – Элементы Яндекса. Мы хотим, чтобы  наши сервисы и инструменты были как можно ближе к пользователю, но при этом не отнимали драгоценное свободное место на экране и не раздражали взгляд в те моменты, когда они не нужны.

 

Те из наших пользователей, кто уже настроил себе для работы Яндекс.Бар, при переходе на Элементы не потеряют свои компоненты: мы постарались сделать процесс  установки поверх максимально щадящим по отношению к предыдущей конфигурации. Наши новые пользователи получат полную функциональность и возможность добавить к исходному состоянию необходимые элементы.

Подробный обзор и анонс читайте в корпоративном блоге.

 

Итак, встречайте: Элементы Яндекса для вашего браузера!

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