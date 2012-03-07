март 2012
7 марта 2012, 19:40
Скажите, а сколькими закладками (сайтами) из настроенных Вы действительно пользуетесь (= ?
На сколько различных сайтов Вы регулярно переходите с Визуальных закладок?
22 марта 2012, 18:10
Вы будете в курсе текущей погоды в вашем городе, а также узнаете прогноз на ближайшее время.
Установите расширение Яндекс.Погода и одевайтесь по погоде! (=
Напоминаем, что для Экспресс-панели у нас уже есть Яндекс.Почта, Яндекс.Карты и Яндекс.Фотки.
29 марта 2012, 12:00
Всем доброго дня!
Друзья и коллеги, в нашей библиотеке опубликована новая игра, которая поможет вам скрасить затянувшиеся обеденные перерывы и вечерние паузы. Станьте настоящим фермером, не выходя из дома: выращивайте овощи, продавайте их на рынке, планируйте урожай и преуспевайте!
29 марта 2012, 12:47
Почта
Расширение показывает счетчик непрочитанных писем, их темы и отправителей.
Карты
Мы поменяли дизайн, теперь область карт занимает больше места:
Фотки
Обновился внешний вид, и вместо популярных фоток виджет показывает Фото дня.
Установите в Экспресс-панель:
Яндекс.Почту
Яндекс.Карты
Яндекс.Фотки
P.S. Напоминаем, что для Оперы у нас еще есть SpeedDial виджет Яндекс.Погоды, Яндекс.Бар и Я.Переводчик.