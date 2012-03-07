Как вы знаете, в Визуальных закладках для Firefox, Internet Explorer и Google Chrome есть возможность задавать аж до 48 закладок на различные сайты.



Скажите, а сколькими закладками (сайтами) из настроенных Вы действительно пользуетесь (= ?

На сколько различных сайтов Вы регулярно переходите с Визуальных закладок?