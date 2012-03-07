Клуб Элементов

март 2012
А сколько закладок вы реально используете в Визуальных закладках?
7 марта 2012, 19:40
Как вы знаете, в Визуальных закладках для Firefox, Internet Explorer и Google Chrome есть возможность задавать аж до 48 закладок на различные сайты.

Скажите, а сколькими закладками (сайтами) из настроенных Вы действительно пользуетесь (= ?
На сколько различных сайтов Вы регулярно переходите с Визуальных закладок?
22 комментария
Firefox,опрос,Internet Explorer,Chrome,визуальные закладки
Следите за погодой в Opera
22 марта 2012, 18:10
Наступила весна, и в это переменчивое время года очень важно не простудиться (=  В этом вам поможет актуальный прогноз погоды, который показывает расширение Яндекс.Погода для Экспресс-панели Opera:

Вы будете в курсе текущей погоды в вашем городе, а также узнаете прогноз на ближайшее время.

Установите расширение Яндекс.Погода и одевайтесь по погоде! (=

Напоминаем, что для Экспресс-панели у нас уже есть Яндекс.Почта, Яндекс.Карты и Яндекс.Фотки.

9 комментариев
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Чудо, а не Ферма: новая игра в библиотеке
29 марта 2012, 12:00

Всем доброго дня!

 

Друзья и коллеги, в нашей библиотеке опубликована новая игра, которая поможет вам скрасить затянувшиеся обеденные перерывы и вечерние паузы. Станьте настоящим фермером, не выходя из дома: выращивайте овощи, продавайте их на рынке, планируйте урожай и преуспевайте!

 

 

 Установить игру Чудо Ферма 

4 комментария
игра,кнопка
Обновились расширения для Экспресс-панели Opera
29 марта 2012, 12:47
Хотим поделиться с вами новостью, что на днях мы выпустили обновленные версии расширений Почты, Карт и Фоток для Экспресс-панели.

Почта
Расширение показывает счетчик непрочитанных писем, их темы и отправителей.


Карты
Мы поменяли дизайн, теперь область карт занимает больше места:


Фотки
Обновился внешний вид, и вместо популярных фоток виджет показывает Фото дня.


Установите в Экспресс-панель:
Яндекс.Почту
Яндекс.Карты
Яндекс.Фотки

P.S. Напоминаем, что для Оперы у нас еще есть SpeedDial виджет Яндекс.Погоды, Яндекс.Бар и Я.Переводчик.
1 комментарий
карты,почта,Opera,Speed Dial,SpeedDial,фотки,Экспресс-панель