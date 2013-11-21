Сегодня мы представляем обновленную версию Элементов Яндекса для браузеров Firefox и Chrome. В новую версию Элементов мы добавили две новые ключевые фишки:

социальные уведомления;

поиск по картинке.

Поддержка уведомлений из социальных сетей

Элементы Яндекса научились уведомлять вас о новых сообщениях и событиях в социальных сетях. Узнать о них вы сможете теперь по индикатору на панели или через всплывающие уведомления.

В этой версии поддерживается социальная сеть Facebook (Firefox, Chrome) и ВКонтакте (пока только Firefox). В ближайшем будущем список поддерживаемых ресурсов будет пополняться.

Поиск по картинке

А еще мы добавили полезную возможность искать похожие картинки. Допустим, вы нашли картинку и хотите найти в интернете другие, похожие на нее. Кликаем правой кнопкой мыши по изображению и выбираем пункт "Искать по этой картинке в Яндексе".

Элементы, используя весь потенциал поиска по картинкам Яндекса, найдут и покажут все варианты.

Удобно? Будете использовать?

Скачать Элементы Яндекса для Firefox и Chrome вы можете на element.yandex.ru. Версия для Internet Explorer ожидается позднее.