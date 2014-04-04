Мы запустили обновление всех старых версий Визуальных закладок для Google Chrome. Связано это с тем, что в 34 версии этого браузера произошли изменения, которые приводят к некорректной работе расширения. В ближайшее время пользователи версий 1.х получат обновление и смогут оценить изменения.

1. В новой версии Визуальных закладок разработчики учли просьбу пользователей и добавили возможность включить отображение сайтов в виде скриншотов, как это было в первых версиях нашего расширения. Соответствующая опция доступна в настройках.

2. Поисковая строка на странице теперь выполнена в стиле Яндекса и поддерживает быстрые подсказки.

3. В нижней части страницы вы можете заметить панель с историей, загрузками и недавно закрытыми страницами.

4. А еще пользователи теперь могут выбирать фоновую картинку из достаточно большой коллекции, которая регулярно пополняется.

Надеемся, что пользователи старых версий Визуальных закладок смогут перейти на новую без особых проблем. Свои пожелания можно оставлять здесь в комментариях или отправлять на feedback2.yandex.ru/element.

Установить Визуальные закладки вы можете из Web Store.