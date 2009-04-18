Клуб Я.Субботника

апрель 2009
Второй Я.Субботник: Поиск по сайтам, блогам и другое…
18 апреля 2009, 02:56
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18 апреля 2009 года в Москве прошло второе мероприятие из цикла Я.Субботник.

Яндекс пригласил в гости всех, кому интересно поговорить о поиске и всём, что с ним связано, об API, и обсудить эти темы за чашкой кофе на уютной кухне Яндекса.

На Я.Субботнике рассказали:

  • про Спеллер - веб-сервис Яндекса, предоставляющий API для проверки правописания на сайте
  • про специализированный поиск по сайту и умные подсказки в форме поиска для конкретного сайта на примере сайта Википедии
  • о средствах предлагаемых Яндексом для организации поиска по сайту
  • про алгоритм поиска фраз в документах, используемый в Рекламной Сети Яндекса.
  • про то, как устроен поиск по блогам, как работают рейтинги блогосферы и как самостоятельно использовать API поиска по блогам.

Фотографии с мероприятия.

Список докладов (смотреть онлайн)

 

18.04.2009,москва,программа
Проверка правописания в веб-приложениях
18 апреля 2009, 02:57
фото автора

 

фото автора
Алексей Байтин. Москва, 18 апреля 2009 года
Работает в Яндексе с 2007 года. Руководит службой исправления опечаток, а также разработкой системы машинного перевода.

Алексей Осипенко.
Работает в Яндексе в службе исправления опечаток.

О докладе
Программы проверки правописания давно стали привычными атрибутами десктопных приложений. В этом докладе речь идет о способах проверки правописания, доступных в браузерах и веб-приложениях. Сравниваются различные имеющиеся на сегодняшний день программы, а также рассказывается о том, как подключить к любому веб-приложению спеллчекер на основе Яндекс.Спеллер API.





 

доклад,москва,алексей байтин,18.04.2009,алексей осипенко
Специализированный поиск по сайту
18 апреля 2009, 02:58
фото автора
Артём Ворожцов. Москва, 18 апреля 2009 года
Закончил МФТИ и работал там на кафедре информатики. Работает в Яндексе с 2008 года.

О докладе
В форме поиска по сайту от Яндекса скоро появятся подсказки. Подсказки для вашего сайта будут автоматически вычисляться из поисковых фраз, по которым может быть найден ваш сайт, а также из контента вашего сайта.
Предлагается обсудить возможные фишки, которые можно было бы реализовать во всплывающих подсказках: подсказки с картинками, подсказки с названиями и характеристиками конкретных продуктов, статей, разделов…
Возможно, это новый подход к навигации?
Представьте себе сайт, состоящий из одной формы ввода поисковой строки с интеллектуальными расширяющимися подсказками при наведении курсора мышки. Пока все на стадии разработки – самое время высказать свои пожелания.




артём ворожцов,доклад,москва,18.04.2009
Способы организации поиска по сайту
18 апреля 2009, 03:00
фото автора
Богдан Гаркушин. Москва, 18 апреля 2009 года
Занимается внедрением поиска на сервисы Яндекса.

О докладе
У Яндекса есть три решения для организации поиска по сайту: Яндекс.Сайт, Яндекс.XML и Яндекс.Сервер. Доклад раскрывает возможности каждого решения и области их применения.




доклад,москва,18.04.2009,богдан гаркушин
Поиск фраз в документах Рекламной Сети Яндекса
18 апреля 2009, 03:01
фото автора
Дмитрий Агафонов. Москва, 18 апреля 2009 года
Старший разработчик группы разработки РСЯ. Работал в Яндексе с 2006 по 2011 гг.

О докладе
Яндекс — это много разных поисков, один из которых связан с нахождением фраз в документах и определением их релевантности. Как сделать так, чтобы поиск умел справляться с такой задачей за 20 msec на документ? 57 слайдов с примерами проиллюстритуют ответ на этот вопрос.


доклад,москва,дмитрий агафонов,18.04.2009
Как устроен Поиск по блогам
18 апреля 2009, 03:02
фото автора

 

фото автора
Антон Волнухин. Москва, 18 апреля 2009 года
Менеджер проектов в Яндексе с 2006 года. Пытается делать мир немного лучше интересным для себя способом.

Роман Иванов.
В Яндексе с 2004 года. Запустил сервисы Яндекс.Лента, поиск по блогам, персональный поиск Яндекса, новая почта Яндекса (несколько версий), Я.ру, Яндекс.Фотки и ряд других. Специализируется на том, чтобы дело было сделано.

О докладе
Около миллиона записей и комментариев рождаются в блогах и форумах каждый день — это почти 7 миллионов источников и около миллиарда документов. Найти нужную информацию во всем этом многообразии поможет поиск по блогам. Про его особенности и как он устроен вы сможете узнать из доклада.



 

антон волнухин,доклад,москва,18.04.2009,роман иванов
Первый Я.Субботник в Киеве
25 апреля 2009, 03:08

фото автора

Первый Я.Субботник в Киеве прошел 25 апреля 2009 года и носил название «Вёрстка, API и другое…». Яндекс пригласил в гости всех, кому интересно поговорить о HTML-вёрстке, API и обсудить эти темы за чашкой кофе весенним субботним днём.

Тема Я.Субботника совпадала с зимним московским мероприятием — «Вёрстка, API и другое…», но программа и доклады несколько изменились

На Я.Cубботнике рассказали

  • про вёрстку частоиспользуемых элементов страниц в общем виде.
  • про вёрстку в IntelliJIDEA.
  • про оптимизацию и нарезку графики для профессиональной вёрстки.
  • про API Яндекс.Карт 

а также провели мастер-класс про отображение разнородных объектов на Яндекс.Картах.

Фотографии мероприятия

Список докладов (смотреть онлайн)

 

25.04.2009,киев,программа
Вёрстка в IntelliJIDEA
25 апреля 2009, 03:10
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Вадим Макишвили. Киев, 25 апреля 2009 года
Разработчик интерфейсов геоинформационных сервисов. В Яндексе с 2006 года. Разрабатывал блогохостинг Я.ру, участвовал в создании одной из версий Я.Почты.

О докладе
IntelliJIdea – среда Java-разработки. Несложные настройки превращают эту IDE в среду клиентской веб-разработки. В докладе доказывается, что верстать в IntelliJIdea не только эффективно, но и приятно.





25.04.2009,киев,доклад,вадим макишвили
С ножом против паровоза 2. Оптимизация и нарезка графики для профессиональной вёрстки
25 апреля 2009, 03:12
фото автора
Вадим Макеев. Киев, 25 апреля 2009 года
Разработчик интерфейсов. Организатор и участник IT-конференций, автор блога Пепелсбей.net, пропагандист веб-стандартов.

О докладе
Доклад рассказывает об особенностях графики для веба, о выборе инструмента для нарезки, об оптимизации графики. Описываются эффективные методы работы в «Фотошопе», правильный выбор форматов графики, настроек экспорта и оптимизации. Рассматривается вопрос комбинации графики, CSS-спрайтов и эффективное использование графики в вёрстке.



25.04.2009,доклад,киев,вадим макеев
Вёрстка элементов страниц в общем виде
25 апреля 2009, 03:12
фото автора
Виталий Харисов. Киев, 25 апреля 2009 года
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.

О докладе
Продолжение рассказа про разработку своего CSS-фреймворка, начатое в докладе «CSS Framework своими руками: теория и практика»

Рассказ начинается с краткого ознакомления с теорией построения CSS-фреймворка и переходит к углубленной практической части, в которой на примерах рассматриваются способы реализации составных частей фреймворка и показывается, какие при этом могут быть подводные камни.



25.04.2009,доклад,киев,бэм,виталий харисов
API Яндекс.Карт
25 апреля 2009, 03:13
фото автора
Александр Тармолов. Киев, 25 апреля 2009 года
Разработчик интерфейсов в Яндекс.Картах с 2008 года.

О докладе
Из доклада вы узнаете об основных возможностях и особенностях API Яндекс.Карт.



25.04.2009,доклад,киев,александр тармолов
Мастер-класс: Отображение групп разнородных объектов на Яндекс.Картах
25 апреля 2009, 03:14
фото автора
Александр Тармолов. Киев, 25 апреля 2009 года
Разработчик интерфейсов в Яндекс.Картах с 2008 года.

О докладе
На мастер-классе рассматриваются пошаговые решения одной из повседневных задач.




видео, 934,68 Мб 

25.04.2009,доклад,киев,александр тармолов