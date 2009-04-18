18 апреля 2009 года в Москве прошло второе мероприятие из цикла Я.Субботник.
Яндекс пригласил в гости всех, кому интересно поговорить о поиске и всём, что с ним связано, об API, и обсудить эти темы за чашкой кофе на уютной кухне Яндекса.
На Я.Субботнике рассказали:
- про Спеллер - веб-сервис Яндекса, предоставляющий API для проверки правописания на сайте
- про специализированный поиск по сайту и умные подсказки в форме поиска для конкретного сайта на примере сайта Википедии
- о средствах предлагаемых Яндексом для организации поиска по сайту
- про алгоритм поиска фраз в документах, используемый в Рекламной Сети Яндекса.
- про то, как устроен поиск по блогам, как работают рейтинги блогосферы и как самостоятельно использовать API поиска по блогам.
Фотографии с мероприятия.
Список докладов (смотреть онлайн)