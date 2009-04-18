Артём Ворожцов. Москва, 18 апреля 2009 года

Закончил МФТИ и работал там на кафедре информатики. Работает в Яндексе с 2008 года.

О докладе

В форме поиска по сайту от Яндекса скоро появятся подсказки. Подсказки для вашего сайта будут автоматически вычисляться из поисковых фраз, по которым может быть найден ваш сайт, а также из контента вашего сайта.

Предлагается обсудить возможные фишки, которые можно было бы реализовать во всплывающих подсказках: подсказки с картинками, подсказки с названиями и характеристиками конкретных продуктов, статей, разделов…

Возможно, это новый подход к навигации?

Представьте себе сайт, состоящий из одной формы ввода поисковой строки с интеллектуальными расширяющимися подсказками при наведении курсора мышки. Пока все на стадии разработки – самое время высказать свои пожелания.

