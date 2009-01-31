Клуб Я.Субботника

январь 2009
CSS Framework своими руками: теория
31 января 2009, 12:02
фото автора
Виталий Харисов. Москва, 31 января 2009 года
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.

О докладе

Рассказ о том, как;

  * сделать свой CSS-фреймворк;
  * не делать одно и тоже несколько раз, а повторно использовать код;
  * использовать код фреймворка на проектах;
  * обновлять то, что уже внедрено на проекты.
 
Рассказ состоит из двух частей:

1) Теоретическая – о том, что можно сделать.
2) Практическая – о том, как именно это можно реализовать.




 

31.01.2009,москва,бэм,доклад,виталий харисов
CSS Framework своими руками: практика
31 января 2009, 12:04
фото автора
Виталий Харисов. Москва, 31 января 2009 года
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.

О докладе
Рассказ о том, как;

  * сделать свой CSS-фреймворк;
  * не делать одно и тоже несколько раз, а повторно использовать код;
  * использовать код фреймворка на проектах;
  * обновлять то, что уже внедрено на проекты.

Рассказ состоит из двух частей:

1)Теоретическая – о том, что можно сделать.
2) Практическая – о том, как именно это можно реализовать.



 

31.01.2009,москва,бэм,доклад,виталий харисов
Оптимизация и нарезка графики для профессиональной вёрстки
31 января 2009, 12:12
фото автора
Вадим Макеев. Москва, 31 января 2009 года

Разработчик интерфейсов. Организатор и участник IT-конференций, автор блога Пепелсбей.net, пропагандист веб-стандартов.

О докладе

Доклад рассказывает об особенностях графики для веба, о выборе инструмента для нарезки, об оптимизации графики. Описываются эффективные методы работы в «Фотошопе», правильный выбор форматов графики, настроек экспорта и оптимизации. Рассматривается вопрос комбинации графики, CSS-спрайтов и эффективное использование графики в вёрстке.




 

презентацияpdf видео1,27 ГБ

31.01.2009,москва,доклад,вадим макеев
Вёрстка для мобильных устройств
31 января 2009, 12:14
фото автора
Наталия Макишвили. Москва, 31 января 2009 года

С 2007 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успела поучаствовать в создании целого ряда мобильных сервисов, например, Главной страницы, Поиска, Я.ру, Почты, Картинок, Видео, Словарей, Расписаний и тд.

О докладе

Теория и практика вёрстки для мобильных устройств. Рассказ о том, что «понимают» мобильные браузеры и какие особенности вёрстки для них существуют. 





  

презентацияpdf видео654,54 МБ

наталия макишвили,31.01.2009,москва,доклад
Выкладка вёрстки — просто, быстро, безопасно
31 января 2009, 12:19
фото автора
Евгения Фирсова. Москва, 31 января 2009 года

Руководитель отдела веб-интерфейсов в Яндекс.Деньгах. Специализируется на xsl-вёрстке, любит длинные рефакторинги. Несколько лет занимается организацией и оптимизацией процессов в разработке, делится идеями и наработками в блоге.

О докладе

Заказчика редко интересует процесс разработки, но всегда – результат. Для вёрстки результат – это релиз на продакшен-сервера, и провести релиз правильно – непросто. Рассказ о том, как надо готовиться к релизу, какие подводные камни могут подстерегать, что может пойти не так в процессе деплоймента и сразу после, какие команды участвуют в процессе и какие задачи они решают.




евгения фирсова,31.01.2009,москва,доклад
Первый Я.Субботник: вёрстка, API и другое…
31 января 2009, 17:42
фото автора

31 января 2009 года в Москве в офисе Яндекса на Самокатной прошел первый Я.Субботник

В уютной атмосфере и в компании хороших людей, сотрудники Яндекса поделились опытом и рассказали о технологиях, продуктах и решениях, которые могут быть интересны и полезны разработчикам.

На Я.Субботнике мы поговорили про:

  • то, как сделать свой CSS-фреймворк
  • то, что «понимают» мобильные браузеры, и какие особенности вёрстки для них существуют
  • API Яндекс.Карт
  • то, как надо готовиться к релизу
  • среду Java-разработки IntelliJIdea
  • особенности графики для веба, выборе инструмента для нарезки, оптимизации графики

Фотографии с мероприятия

Список докладов (можно смотреть онлайн)

 

31.01.2009,москва,программа
Вёрстка в IntelliJIDEA
31 января 2009, 17:49
фото автора
Вадим Макишвили. Москва, 31 января 2009 года

Разработчик интерфейсов геоинформационных сервисов. В Яндексе с 2006 года. Разрабатывал блогохостинг Я.ру, участвовал в создании одной из версий Я.Почты, сейчас руководит группой разработки в Я.Картах.

О докладе
IntelliJIdea – среда Java-разработки. Несложные настройки превращают эту IDE в среду клиентской веб-разработки. В докладе доказывается, что верстать в IntelliJIdea не только эффективно, но и приятно.





31.01.2009,москва,доклад,вадим макишвили
API Яндекс.Карт
31 января 2009, 18:05
фото автора
Фёдор Голубев. Москва, 31 января 2009 года
Занимается разработкой интерфейсов в Яндексе с 2006 года.

О докладе
Обзорный рассказ об API Яндекс.Карт. В докладе освещена основная функциональность JS API 1.1, Static API, сервисы геокодирования и маршрутизации, xml-формат YMapsML.

федор голубев,31.01.2009,москва,доклад