Виталий Харисов. Москва, 31 января 2009 года
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.
О докладе
Рассказ о том, как;
* сделать свой CSS-фреймворк;
* не делать одно и тоже несколько раз, а повторно использовать код;
* использовать код фреймворка на проектах;
* обновлять то, что уже внедрено на проекты.
Рассказ состоит из двух частей:
1) Теоретическая – о том, что можно сделать.
2) Практическая – о том, как именно это можно реализовать.