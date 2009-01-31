Виталий Харисов. Москва, 31 января 2009 года

Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.





О докладе





Рассказ о том, как;





* сделать свой CSS-фреймворк;

* не делать одно и тоже несколько раз, а повторно использовать код;

* использовать код фреймворка на проектах;

* обновлять то, что уже внедрено на проекты.

Рассказ состоит из двух частей:



