Клуб Я.Субботника

апрель 2010
Я.Субботник в Минске 15 апреля 2010 года
15 апреля 2010, 04:20
фото автора

15 апреля 2010 года в Минске состоялся первый белорусский Я.Субботник.

Сотрудники Яндекса встретились с разработчиками, чтобы поделиться знаниями, умениями, опытом и полезными практиками.

Пост про Субботник в блоге компании.

Фотографии с мероприятия.

Как водится, мы тщательно записывали выступления на видео, чтобы показать их потом всем, кто не смог присутствовать. К сожалению, части планов не суждено сбыться: пепел вулкана Эйтысвидеокудадль (он начал извергаться 14 апреля вместе со вступительными словами на пресс-конференции) засветил все пленки. 

Однако, вы можете ознакомиться с презентациями.


Список докладов:

 

минск,15.04.2010,программа
Зачем Яндекс Байнету
15 апреля 2010, 04:32
фото автора
Андрей Себрант. Минск, 15 апреля 2010 года
Директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс». Был приглашен в компанию в 2004 году на должность директора по специальным проектам. 

Родился 21 ноября 1954 году в Москве. В 1977 году закончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «экспериментальная физика». После окончания учебы работал в филиале Института атомной энергии им. Курчатова.С 1989 года научную деятельность начал совмещать с работой в интернет-проектах, принимая активное участие в международных образовательных онлайновых инициативах. В 1995 году занял пост директора по маркетингу одной из первых российских интернет-компаний «Гласнет». С 1997 по 2001 гг. — редактор российского отделения американского мультимедийного интернет-портала About. С 2001 по 2003 гг. — генеральный продюсер и директор по стратегии российского отделения Lycos Europe, крупнейшего на тот момент интернет-портала в Европе. 
Также принимал участие в разработке и продвижении таких известных российских интернет-проектов, как List.ru, Internet.ru, Listovka.ru и др.
Андрей Себрант — кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ в области лазерной физики и нелинейных процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом. Бессменный главный редактор профессионального журнала «Интернет-маркетинг» с момента его создания в 2001 году. Автор большого числа публикаций и докладов по интерактивному маркетингу. Регулярно читает лекции на эту тему студентам различных бизнес-школ Москвы.

О докладе
Хороший современный сайт содержит не только оригинальный контент, но и сервисы, улучшающие жизнь пользователя. Частно разрабатывать и поддерживать «тяжелые» сервисы небольшому сайту не под силу, поэтому правильное решение: использовать API публичных сервисов. Яндекс предоставляет вебмастерам и разработчикам несколько таких универсальных и бесплатных интерфейсов для поддержания на сайте интерактивных Карт, электронной почты в собственном домене, поиска по сайту.


минск,доклад,15.04.2010,андрей себрант
Как получить больше трафика
15 апреля 2010, 04:32
фото автора
Александр Садовский. Минск, 15 апреля 2010 года
Прийдя в Яндекс в 2003 как менеджер, прошел путь от руководства проектами в поиске до запуска новых сервисов и направлений. С 2012 — руководитель поисковых сервисов компании Яндекс.

О докладе
Как получить трафик из поиска? Что такое качественный сайт и чем помочь индексации; влияние на ранжирование: регион сайта, руководство по белой оптимизации. Трафик с главной страницы через виджеты. Трафик с других поисковых сервисов и колдунщиков. Дополнительные клики за счет улучшения представления сайта в поиске. Раннее оповещение о проблемах с нахождением сайта.

минск,доклад,15.04.2010,александр садовский
Поиск для сайта
15 апреля 2010, 04:33
фото автора
Михаил Сенин. Минск, 15 апреля 2010 года
Менеджер сервисов Яндекс.Вебмастер и Яндекс.XML. Работает в Яндексе с января 2007 года. Также занимался сервисом Яндекс.Поиск для сайта.

О докладе
Рассказ о том, зачем нужен поиск по сайту. Как установить и настроить поиск от Яндекса.

минск,доклад,15.04.2010,михаил сенин
О роли карт в прогрессивном сайтостроении
15 апреля 2010, 04:33
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Леонид Шныр. Минск, 15 апреля 2010 года
С 2008 по 2010 год занимался продвижением API Яндекс.Карт. Сейчас в Яндексе работает над другими проектами.

О докладе
Как помочь пользователю узнать где находится объект? Как дать ему выбрать ближайший из нужных? Как найти требуемое в нужном районе? Как проложить наилучший маршрут? О законах карточного сайтопритяжения и многом другом — в презентации.

минск,доклад,леонид шныр,15.04.2010
Возможности Яндекс.Бара
15 апреля 2010, 04:34
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Роман Иванов. Минск, 15 апреля 2010 года
В Яндексе с 2004 года. Запустил сервисы Яндекс.Лента, поиск по блогам, персональный поиск Яндекса, новая почта Яндекса (несколько версий), Я.ру, Яндекс.Фотки и ряд других. Специализируется на том, чтобы дело было сделано.

О докладе
В докладе описываются возможности API Яндекс.Бара для создания виджетов и кнопок Яндекс.Бара третьими лицами.

минск,доклад,15.04.2010,роман иванов
Яндекс.Почта и Народ
15 апреля 2010, 04:34
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Антон Забанных. Минск, 15 апреля 2010 года
В Яндексе с 2006 года. Менеджер проекта Яндекс.Почта до 2007, сейчас руководит направлением персональных сервисов.

О докладе
Что такое Яндекс.Почта? Распределенная система хранения данных, неограниченный размер почтового ящика, 2,5 миллиона писем в час, около 200 тысяч пользователей одновременно, без рекламы, без смс.  Мгновенные сообщения по протоколу Jabber, календарь, подписки и многое другое. Всё это не только на доменах @yandex.ru, @yandex.ua и т.д., но и вашем собственном. Ответы на вопросы для частных лиц, малого бизнеса, веб-студий, хостинг провайдеров и других.

минск,доклад,15.04.2010,антон забанных
Трафик с главной страницы Яндекса
15 апреля 2010, 04:35
фото автора
Тигран Худавердян. Минск, 15 апреля 2010 года
Закончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, в Яндексе с 2006 года, сейчас руководит направлением дистрибуционных продуктов.

О докладе
Виджеты, виджеты, виджеты. 2,2 млн переходов в неделю на сайты партнеров, 3600 активных региональных виджетов, виджеты федерального значения, виджеты стран и областей. Рассказ пойдет о региональной программе, как в нее попасть, отчего зависит эффективность, как правильно подавать информацию и структурировать данные, какие виджеты популярны и как их создавать.

минск,доклад,тигран худавердян,15.04.2010
Яндекс.Новости
15 апреля 2010, 04:35
фото автора
Татьяна Исаева. Минск, 15 апреля 2010 года
Работает в сервисе Яндекс.Новости с 2006 года. Считает, что не бывает плохих или хороших новостей.

О докладе
Как формируются и ранжируются сюжеты в Яндекс.Новостях, чем отличаются друг от друга выпуски для разных стран, зачем Яндекс.Новости нужны СМИ и пользователям в Беларуси.

минск,доклад,татьяна исаева,15.04.2010
Поиск по блогам
15 апреля 2010, 04:36
фото автора
Антон Волнухин. Минск, 15 апреля 2010 года
Менеджер проектов в Яндексе с 2006 года. Пытается делать мир немного лучше интересным для себя способом.

О докладе
Около миллиона записей и комментариев рождаются в блогах и форумах каждый день — это почти 7 миллионов источников и около миллиарда документов. Найти нужную информацию во всем этом многообразии поможет поиск по блогам. Про его особенности и как он устроен вы сможете узнать из доклада.

минск,доклад,15.04.2010,антон волнухин
Белорусская блогосфера
15 апреля 2010, 04:36
фото автора
Антон Волнухин. Минск, 15 апреля 2010 года
Менеджер проектов в Яндексе с 2006 года. Пытается делать мир немного лучше интересным для себя способом.

О докладе
В Белорусской блогосфере в 2010 насчитывалось более 125 тысяч блогов — 18 тысяч из них — активные. За год блогосфера увеличивалась на одну третью. Средняя активность, при этом, и скорость роста были значительно выше чем в рунете. Мы посмотрели на масштабы, микроблоги и тренды и рассказали вам об этом на Я.Субботнике
минск,доклад,15.04.2010,антон волнухин