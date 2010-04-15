Андрей Себрант. Минск, 15 апреля 2010 года

Директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс». Был приглашен в компанию в 2004 году на должность директора по специальным проектам.





Родился 21 ноября 1954 году в Москве. В 1977 году закончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «экспериментальная физика». После окончания учебы работал в филиале Института атомной энергии им. Курчатова.С 1989 года научную деятельность начал совмещать с работой в интернет-проектах, принимая активное участие в международных образовательных онлайновых инициативах. В 1995 году занял пост директора по маркетингу одной из первых российских интернет-компаний «Гласнет». С 1997 по 2001 гг. — редактор российского отделения американского мультимедийного интернет-портала About. С 2001 по 2003 гг. — генеральный продюсер и директор по стратегии российского отделения Lycos Europe, крупнейшего на тот момент интернет-портала в Европе.

Также принимал участие в разработке и продвижении таких известных российских интернет-проектов, как List.ru, Internet.ru, Listovka.ru и др.

Андрей Себрант — кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ в области лазерной физики и нелинейных процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом. Бессменный главный редактор профессионального журнала «Интернет-маркетинг» с момента его создания в 2001 году. Автор большого числа публикаций и докладов по интерактивному маркетингу. Регулярно читает лекции на эту тему студентам различных бизнес-школ Москвы.

О докладе

Хороший современный сайт содержит не только оригинальный контент, но и сервисы, улучшающие жизнь пользователя. Частно разрабатывать и поддерживать «тяжелые» сервисы небольшому сайту не под силу, поэтому правильное решение: использовать API публичных сервисов. Яндекс предоставляет вебмастерам и разработчикам несколько таких универсальных и бесплатных интерфейсов для поддержания на сайте интерактивных Карт, электронной почты в собственном домене, поиска по сайту.