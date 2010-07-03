Клуб Я.Субботника

июль 2010
Я.Субботник по вёрстке. Москва, 3 июля 2010 года
3 июля 2010, 04:59
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3 июля 2010 года в Москве прошел Я.Субботник по вёрстке.

Он стал первым среди субботников, в котором можно было принять участие не выходя из дома. Была проведена видеотрансляция в интернет (онлайн-вещание), которая помогла всем, не успевшим зарегистрироваться (количество мест в конференц-зале ограничено), принять виртуальное участие в событии.

В режиме реального времени можно было смотреть и слушать выступление сотрудников Яндекса, через twitter (#yasubbotnik) задавать вопросы и общаться с ними.

Мы поговорили о проектировании интерфейсов, сложных случаях вёрстки, семантической разметке и других важных вещах.

Открывал Я.Субботник Виталий Харисов, руководитель службы HTML-вёрстки.

Фотографии с мероприятия.
Список докладов (смотреть онлайн)



москва,программа,3.07.2010
Оптимизация времени загрузки на примере Яндекс.Карт
3 июля 2010, 05:04
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Азат Разетдинов. Москва, 3 июля 2011 года

Руководитель отдела разработки интерфейсов. Учился на финансиста, увлекался программированием. В какой-то момент поменял хобби и профессию местами.

О докладе
Время загрузки страницы влияет на поведение пользователей, посещаемость сайта и в конечном счете на доходы компании. В докладе рассматриваются несколько способов ускорения загрузки, использованных в сервисе Яндекс.Карты.


03.07.2010,доклад,москва,азат разетдинов
Яндекс.Панель: осваиваем 250px
3 июля 2010, 05:04
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Максим Ширшин. Москва, 3 июля 2011 года
10 лет в индустрии веб-разработки, занимался мобильными устройствами, интерфейсами веб-приложений, разработкой на JavaScript, задачами по фронтенду высоконагруженных сервисов. В данный момент руководит группой разработки интерфейсов РСЯ.

О докладе
Доклад посвящён разработке специальной версии главной страницы Яндекса для боковой панели браузера Opera, разбору уникальной функциональности и сложностей, с которыми столкнулись.


 

доклад,москва,3.07.2010,максим ширшин
"Последняя миля" разработки интерфейсов
3 июля 2010, 05:06
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Сергей Сергеев. Москва, 3 июля 2011 года
Руководитель группы поисковых интерфейсов, разработчик. Профессионально занимается разработкой уже 10 лет, работает в Яндексе 4 года.

О докладе
Доклад о работе команды разработки интерфейсов для сервиса с высокой посещаемостью: какие процессы организации работы у нас сформировались и как мы решаем задачи «доставки кода в продакшн».

 

сергей сергеев,доклад,москва,3.07.2010
Adobe Fireworks как инструмент для проектирования интерфейсов
3 июля 2010, 05:07
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Вадим Пацев. Москва, 3 июля 2011 года
Руководитель отдела разработчики интерфейсов. В Яндексе с 2008 года. Был в роли дизайнера и разработчика интерфейсов. Интересуется быстрым прототипированием и визуальными возможностями современных веб технологий.

О докладе
Photoshop прежде всего заточен под рисование и ретушь, а у Adobe есть более удобный и дешевый инструмент для прототипирования веб-интерфейсов — Fireworks.

 

доклад,москва,вадим пацев,3.07.2010
Семантическая разметка
3 июля 2010, 05:07
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Ольга Остренкова. Москва, 3 июля 2011 года
Менеджер проектов в Яндексе с 2008 года.

О докладе
Этот доклад не про семантическую верстку — о том, как правильно верстать сайт по мнению Яндекса, вы можете прочитать на странице http://help.yandex.ru/webmaster. Мы расскажем вам, что такое семантическая разметка и для чего она нужна, как ее сделать, какие микроформаты существуют и где найти более подробную информацию.

 

доклад,москва,3.07.2010,ольга остренкова
Сложная вёрстка в примерах
3 июля 2010, 05:08
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Роман Комаров. Москва, 3 июля 2011 года
Разработчик интерфейсов в компании Яндекс, отвечает за вёрстку новой Яндекс.Почты. В свободное время занимается созданием инструментов для ускорения процесса вёрстки и ведёт личный блог о веб-разработке.

О докладе
В докладе рассказывается о нюансах вёрстки, которые нужно учитывать для того, чтобы случайно «не выстрелить себе в ногу» — о вероятных проблемах использования свойств overflow:hidden, position и display. Кроме этого — несколько советов о том, как с помощью правильной работы над кликабельными областями ссылок сделать сайт чуть более удобным.

 

роман комаров,доклад,москва,3.07.2010
Роль HTML-вёрстки в проектировании интерфейсов Яндекс.Почты
3 июля 2010, 05:08
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Николай Яремко. Москва, 3 июля 2011 года
Менеджер, разработчик, дизайнер и проектировщик. Участвовал в работе над заглавной страницей Яндекса и такими сервисами, как Я.ру и Яндекс.Почта.

О докладе
Доклад о процессе работы над редизайном Яндекс.Почты 2010 года, о вкладе проектировщика и дизайнера, об использовании HTML как инструмента прототипирования, о роли воображения в процессе разработки. Чем раньше мы начинаем использовать HTML в процессе дизайна, тем глубже, наглядней и точней получается результат.

 

николай яремко,доклад,москва,3.07.2010
Шаблонизация на клиенте
3 июля 2010, 05:08
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Степан Резников. Москва, 3 июля 2011 года

Старший разработчик интерфейсов. До прихода в Яндекс шесть лет работал технологом в Студии Артемия Лебедева. Занимается разработкой интерфейсов Яндекс.Почты.

О докладе
В докладе освещаются различные способы шаблонизации на клиенте, а также рассматривается подход, выбранный для Яндекс.Почты.


03.07.2010,доклад,москва,степан резников