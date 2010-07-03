3 июля 2010 года в Москве прошел Я.Субботник по вёрстке.
Он стал первым среди субботников, в котором можно было принять участие не выходя из дома. Была проведена видеотрансляция в интернет (онлайн-вещание), которая помогла всем, не успевшим зарегистрироваться (количество мест в конференц-зале ограничено), принять виртуальное участие в событии.
В режиме реального времени можно было смотреть и слушать выступление сотрудников Яндекса, через twitter (#yasubbotnik) задавать вопросы и общаться с ними.
Мы поговорили о проектировании интерфейсов, сложных случаях вёрстки, семантической разметке и других важных вещах.
Открывал Я.Субботник Виталий Харисов, руководитель службы HTML-вёрстки.
Фотографии с мероприятия.
Список докладов (смотреть онлайн)