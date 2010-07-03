3 июля 2010 года в Москве прошел Я.Субботник по вёрстке.



Он стал первым среди субботников, в котором можно было принять участие не выходя из дома. Была проведена видеотрансляция в интернет (онлайн-вещание), которая помогла всем, не успевшим зарегистрироваться (количество мест в конференц-зале ограничено), принять виртуальное участие в событии.



В режиме реального времени можно было смотреть и слушать выступление сотрудников Яндекса, через twitter (#yasubbotnik) задавать вопросы и общаться с ними.

Мы поговорили о проектировании интерфейсов, сложных случаях вёрстки, семантической разметке и других важных вещах.

Открывал Я.Субботник Виталий Харисов, руководитель службы HTML-вёрстки.

Фотографии с мероприятия.

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