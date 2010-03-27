Клуб Я.Субботника

март 2010
Я.Субботник про мобильные технологии. Москва, 27 марта 2010
27 марта 2010, 03:11
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27 марта 2010 года в Москве прошел Я.Субботник посвящённый мобильным технологиям.

Яндекс пригласил в гости всех, кому интересно послушать про Мобильные технологии и обсудить эту тему за чашкой кофе в уютном офисе Яндекса.

На этом Субботнике рассказали:

  • про сервис Мобильные Яндекс.Карты.
  • что такое кэш МЯК и как с ним работать.
  • какие особенности существуют при реализации iPhone-версии Карт.
  • про платформу LBS.

Фотографии с мероприятия.

Список докладов (смотреть онлайн)

27.03.2010,москва,программа
Мобильные карты
27 марта 2010, 03:12
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Илья Богданович. Москва, 27 марта 2010 года
Закончил Мехмат МГУ, в Яндексе с 2008 года, руководит несколькими командами разработчиков мобильных приложений.

О докладе
Доклад о мобильных картах в целом: что они из себя представляют, какие задачи решают и какие технологии в них используются.



27.03.2010,доклад,москва,илья богданович
Кэш МЯК
27 марта 2010, 03:13
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Валентин Коновалов. Москва, 27 марта 2010 года
Разработчик ява-приложений для мобильных телефонов Android, J2ME, Blackberry, с опытом работы более пяти лет в компаниях Electronic Arts, Mobile-Post-Production, Handy Entertainment.

О докладе
Описание внутреннего формата хранения кеша мобильных Яндекс.Карт.



27.03.2010,доклад,москва,валентин коновалов
Особенности реализации Яндекс.Карт для iPhone
27 марта 2010, 03:13
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Роман Бусыгин. Москва, 27 марта 2010 года
Закончил Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики. В Яндексе с 2007 года. Сначала занимался нагрузочным тестированием. После того, как Apple анонсировала первую бету iOS SDK решил попробовать силы в разработке под iOS в 2008 году. С тех пор занимается программированием под iOS. В Яндексе занимается разработкой Яндекс.Карт для iOS, а также сопереживает остальным приложениям компании для iOS.

О докладе
Доклад про подводные камни, которые возникли при реализации Яндекс.Карт под iOS, а именно: особенности системы отрисовки изображений в iOS и как это повлияло на разработку отображения карты, а также проблема организации быстрого файлового кэша карты.



27.03.2010,доклад,москва,роман бусыгин
Платформа LBS
27 марта 2010, 03:14
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Евгений Волков. Москва, 27 марта 2010 года
До Яндекса занимался технологиями безопасности и связи. Теперь серверными компонентами мобильных сервисов. В частности, разработал платформу определения географического местоположения пользователя по сигналам сети мобильного оператора и wifi сетям. Сейчас занимается, в основном, речевыми технологиями.

О докладе
На текущий момент сформировался сегмент приложений и сервисов, которые для своей работы требуют знание местоположения пользователя. Это может быть как обязательным требованием, так и особенностью, которая может быть вспомогательной и очень удобной. Такие приложения называются Location Based Services (LBS). Определение местоположения здесь является центральной задачей. У устройства может не быть GPS-приемника или он может не работать по разным причинам (погодные условия, использование в зданиях, туннелях и т.д.), и это, к сожалению, бывает довольно часто. В этом случае, если есть интернет, поможет разработанная нами платформа. В докладе рассказывается про то, как мы делали эту платформу, как собираем данные, как обрабатываем, с какими трудностями пришлось столкнуться и как мы их преодолели и т.д.



27.03.2010,доклад,москва,евгений волков