Евгений Волков. Москва, 27 марта 2010 годаДо Яндекса занимался технологиями безопасности и связи. Теперь серверными компонентами мобильных сервисов. В частности, разработал платформу определения географического местоположения пользователя по сигналам сети мобильного оператора и wifi сетям. Сейчас занимается, в основном, речевыми технологиями.
О докладе
На текущий момент сформировался сегмент приложений и сервисов, которые для своей работы требуют знание местоположения пользователя. Это может быть как обязательным требованием, так и особенностью, которая может быть вспомогательной и очень удобной. Такие приложения называются Location Based Services (LBS). Определение местоположения здесь является центральной задачей. У устройства может не быть GPS-приемника или он может не работать по разным причинам (погодные условия, использование в зданиях, туннелях и т.д.), и это, к сожалению, бывает довольно часто. В этом случае, если есть интернет, поможет разработанная нами платформа. В докладе рассказывается про то, как мы делали эту платформу, как собираем данные, как обрабатываем, с какими трудностями пришлось столкнуться и как мы их преодолели и т.д.