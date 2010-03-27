Евгений Волков. Москва, 27 марта 2010 года

До Яндекса занимался технологиями безопасности и связи. Теперь серверными компонентами мобильных сервисов. В частности, разработал платформу определения географического местоположения пользователя по сигналам сети мобильного оператора и wifi сетям. Сейчас занимается, в основном, речевыми технологиями.

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