С 2000 года занимается проектами, связанными с обработкой медиаданных. В Яндексе отвечает за проекты, в которых задействовано компьютерное «зрение».
О докладе
Как делается поиск дубликатов изображений, для чего это нужно и какие проблемы приходится решать.
Легко найти дубликаты среди тысяч картинок. Сложнее – среди миллионов. И совсем трудно –среди миллиардов. Чем выше полнота работы алгоритма, тем больше проблем. Но в то же время полнота кластеризации дубликатов – это основа качества поиска изображений.
С 2008 года работает в Яндексе. Занимается разработкой внутренних инструментов и сервисов на Python и Javascript.
О докладе
Описание архитектуры и реализации внутренних инструментов для управления поисковым кластером.
Что такое инфраструктура поиска? Какие задачи приходится решать? Какие инструменты для управления кластером используются в поиске? Как они устроены изнутри? Что можно посоветовать проектам с большой инфраструктурой? Какие существуют open-source аналоги?
Закончил Радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. С 2007 года работает в Яндексе. Занимается проектами, использующими Python и Django. Руководитель группы разработки справочных сервисов.
О докладе
Рассказ о спортивных проектах Яндекса, осуществленных за последние два года.
Спортивные проекты имеют четкие сроки запуска, повышенные требования к нагрузкам и отказоустойчивости. Из-за этого выбор архитектуры является очень важным вопросом. В докладе будет подробно рассказано о внутреннем устройстве спортивных проектов, кэшировании и высоких нагрузках.
Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается различными новыми клиентскими технологиями.
О докладе
Вопросы практического применения современных технологий передачи и хранения данных в браузере на примере Яндекс.Почты, проблемы и ограничения, с которыми можно столкнуться, а также способы их решения.
Для чего нужны WebSocket, localStorage и кроссдоменные AJAX запросы? Как реализовать их поддержку с учетом старых браузеров, которые не поддерживают эти технологии? Как обойти проблемы и баги в этих технологиях?
Закончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. С 2010 года занимается разработкой интерфейсов в Яндексе. Работал над такими сервисами, как Почта, Веб-чат, Видео (хостинговая часть), Почта для домена.
О докладе
«Куда идём мы с Пятачком, большой-большой секрет, и не расскажем мы о нём...», но сегодня мы расскажем куда идёт верстка и верстальщики Яндекса, какими современными технологиями мы уже пользуемся, а на какие активно засматриваемся.
С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для полного цикла создания сайтов.
Виталий Харисов.
Руководитель службы HTML-вёрстки и руководитель симферопольского офиса Яндекса.
О докладе
Делимся опытом про способ разработки веб-проектов, который мы считаем самым лучшим.
Когда мы думаем о «разработке проектов», мы представляем себе долго живущие и долго развивающиеся проекты, которые создаются быстро, легко поддерживаются и развиваются, в работе над которыми эффективно объединено большое количество и людей, и кода. В докладе мы расскажем про методологию Блок-Элемент-Модификатор, разделение кода на логические части, совместную работу разных специалистов и многоязычный код, пример использования и вспомогательные инструменты.
Руководитель группы разработки сниппетов Яндекс.Поиска. Работает в Яндексе и занимается сниппетами с 2009 года. Закончил Физтех УГТУ-УПИ по специальности «Информационные системы и технологии» в 2007 году.
О докладе
О том, как делать сотни миллионов хороших контекстно-зависимых аннотаций в сутки, в том числе о том, как устроены сниппеты Яндекс.Поиска.
В докладе рассказывается про архитектуру Яндекс.Поиска и месте сниппетов в ней. Об устройстве сниппетов, о высоких нагрузках, анализе html-документов и других проблемах на пути к счастью миллионов пользователей.
Менеджер. В составе команды исследователей Яндекса выигрывал дорожку контекстно-зависимого аннотирования РОМИП (Российского семинара по оценке методов информационного поиска) в 2008 и 2009 годах. Позже сфокусировался на внедрении экспериментальных разработок в боевую систему.
О докладе
Ручная оценка и машинная оптимизация качества сниппетов (контекстно-зависимых аннотаций) в поиске Яндекса.
Что такое репрезентативность? Что важнее – информативность или читаемость? Как использовать асессорские оценки для получения хороших сниппетов? Как сравниваться с конкурентами?
Руслан Гроховецкий. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Закончил Курганский государственный университет. Профессионально занимается веб-разработкой с 1999 года, знает её вдоль и поперёк — от программирования, через вёрстку и до дизайна. Шесть лет работал в студии JetStyle, был основным разработчиком сервиса «Translated.by». С 2010 года занимается разработкой справочных сервисов в Яндексе, работает над сервисами Погода, ЕГЭ.
О докладе
Про Python и Django: зачем нужна красота и простота перфекционистам с дедлайнами, на примере Яндекс.Погоды.
Когда число сервисов, которые делаются в Яндексе, стало возрастать, дедлайны — поджимать, а от процесса разработки требовалось стать более гибким, возникла потребность в свежих решениях. В докладе на примере Яндекс.Погоды рассказывается, как в Яндексе делают сервисы с помощью языка Python и веб-фреймворка Django.
2 июля 2011 года в Екатеринбурге прошел первый Я.Субботник.
На субботней встрече сотрудники Яндекса рассказали о технологиях и решениях на примере сервисов Яндекса, а именно о сниппетах и оценках, верстке и том, как разрабатывать веб-проекты с БЭМ, о масштабируемых JavaScript- приложениях, HTML5 и Python’е, про кластеризацию дубликатов в Яндекс.Картинках, кэширование и высокие нагрузки, о MapReduce в поиске и роботах в Твиттере.