Сергей Бережной. Екатеринбург, 2 июля 2011 года

Виталий Харисов. Руководитель службы HTML-вёрстки и руководитель симферопольского офиса Яндекса.



О докладе Делимся опытом про способ разработки веб-проектов, который мы считаем самым лучшим.



Когда мы думаем о «разработке проектов», мы представляем себе долго живущие и долго развивающиеся проекты, которые создаются быстро, легко поддерживаются и развиваются, в работе над которыми эффективно объединено большое количество и людей, и кода. В докладе мы расскажем про методологию Блок-Элемент-Модификатор, разделение кода на логические части, совместную работу разных специалистов и многоязычный код, пример использования и вспомогательные инструменты.



презентация, pdf видео, 1.96 Гб

С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для полного цикла создания сайтов.