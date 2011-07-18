Клуб Я.Субботника

июль 2011
Роботы и люди в Твиттере
18 июля 2011, 20:06
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Дмитрий Кузнецов. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Студент матмеха УрФУ и разработчик отдела качества поиска. В Яндексе с 2010 года.

О докладе


Какие роботы есть в Твиттере и сколько их? Чем они занимаются и как взаимодействуют с людьми? Как отделить робота от человека, и как нам поможет в этом MatrixNet?


екатеринбург,дмитрий кузнецов,доклад,02.07.2011
Офлайн-поиск на основе MapReduce
18 июля 2011, 20:11
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Александр Сибиряков. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Занимается разработкой программ более 10 лет. В сферу интересов входит информационный поиск, распределенные хранилища данных, базы данных, в последнее время – social media.

О докладе
Краткий рассказ об офлайновой поисковой системе в Яндексе и возможностях, которые она открывает.

В докладе пойдет речь о предпосылках к созданию офлайн-поиска, внутреннем устройстве, основных возможностях: агрегаторы, фильтры, сигналы, а также о веб-интерфейсе.




екатеринбург,доклад,александр сибиряков,02.07.2011
Кластеризация дубликатов в Яндекс.Картинках
18 июля 2011, 20:44
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Александр Крайнов. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
С 2000 года занимается проектами, связанными с обработкой медиаданных. В Яндексе отвечает за проекты, в которых задействовано компьютерное «зрение».

О докладе
Как делается поиск дубликатов изображений, для чего это нужно и какие проблемы приходится решать.

Легко найти дубликаты среди тысяч картинок. Сложнее – среди миллионов. И совсем трудно –среди миллиардов. Чем выше полнота работы алгоритма, тем больше проблем. Но в то же время полнота кластеризации дубликатов – это основа качества поиска изображений.




екатеринбург,доклад,александр крайнов,02.07.2011
Python в инфраструктуре поиска
18 июля 2011, 20:48
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Леонид Васильев. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
С 2008 года работает в Яндексе. Занимается разработкой внутренних инструментов и сервисов на Python и Javascript.

О докладе
Описание архитектуры и реализации внутренних инструментов для управления поисковым кластером.

Что такое инфраструктура поиска? Какие задачи приходится решать? Какие инструменты для управления кластером используются в поиске? Как они устроены изнутри? Что можно посоветовать проектам с большой инфраструктурой? Какие существуют open-source аналоги?




екатеринбург,леонид васильев,доклад,02.07.2011
Нагрузки в спорте высоких достижений
18 июля 2011, 21:06
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Иван Бибилов. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Закончил Радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. С 2007 года работает в Яндексе. Занимается проектами, использующими Python и Django. Руководитель группы разработки справочных сервисов.

О докладе
Рассказ о спортивных проектах Яндекса, осуществленных за последние два года.

Спортивные проекты имеют четкие сроки запуска, повышенные требования к нагрузкам и отказоустойчивости. Из-за этого выбор архитектуры является очень важным вопросом. В докладе будет подробно рассказано о внутреннем устройстве спортивных проектов, кэшировании и высоких нагрузках.




екатеринбург,доклад,иван бибилов,02.07.2011
HTML5 в Я.Почте
18 июля 2011, 21:09
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Алексей Андросов. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается различными новыми клиентскими технологиями.

О докладе
Вопросы практического применения современных технологий передачи и хранения данных в браузере на примере Яндекс.Почты, проблемы и ограничения, с которыми можно столкнуться, а также способы их решения.

Для чего нужны WebSocket, localStorage и кроссдоменные AJAX запросы? Как реализовать их поддержку с учетом старых браузеров, которые не поддерживают эти технологии? Как обойти проблемы и баги в этих технологиях?


алексей андросов,екатеринбург,доклад,02.07.2011
Масштабируемые JavaScript-приложения
18 июля 2011, 21:22
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Михаил Давыдов. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
JavaScript и Node.js разработчик. Работает в Яндексе с 2011 года. Занимается разработкой клиентской стороны Веб-чатов. Пишет и переводит статьи по JavaScript на Хабрахабр.ру.

О докладе
Проектирование масштабируемых JavaScript-приложений уровня Яндекс.Почты.

Чем отличается сайт от JavaScript приложения? Какие проблемы могут возникнуть при разработке многокомпонентных приложений? Какую архитектуру нужно заложить, чтобы приложение могло легко развиваться?


екатеринбург,доклад,михаил давыдов,02.07.2011
Куда идём мы с Пятачком, или О том, куда движется вёрстка и верстальщики Яндекса
18 июля 2011, 21:25
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Олег Мохов. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Закончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. С 2010 года занимается разработкой интерфейсов в Яндексе. Работал над такими сервисами, как Почта, Веб-чат, Видео (хостинговая часть), Почта для домена.

О докладе


«Куда идём мы с Пятачком, большой-большой секрет, и не расскажем мы о нём...», но сегодня мы расскажем куда идёт верстка и верстальщики Яндекса, какими современными технологиями мы уже пользуемся, а на какие активно засматриваемся.





екатеринбург,доклад,олег мохов,02.07.2011
Про БЭМ, или Как разрабатывать веб-проекты
18 июля 2011, 21:28
фото автора
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Сергей Бережной. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для полного цикла создания сайтов.

Виталий Харисов.
Руководитель службы HTML-вёрстки и руководитель симферопольского офиса Яндекса.

О докладе
Делимся опытом про способ разработки веб-проектов, который мы считаем самым лучшим.

Когда мы думаем о «разработке проектов», мы представляем себе долго живущие и долго развивающиеся проекты, которые создаются быстро, легко поддерживаются и развиваются, в работе над которыми эффективно объединено большое количество и людей, и кода. В докладе мы расскажем про методологию Блок-Элемент-Модификатор, разделение кода на логические части, совместную работу разных специалистов и многоязычный код, пример использования и вспомогательные инструменты.





сергей бережной,виталий харисов,екатеринбург,доклад,бэм,02.07.2011
Как работают хорошие сниппеты
18 июля 2011, 21:35
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Александр Лившиц. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Руководитель группы разработки сниппетов Яндекс.Поиска. Работает в Яндексе и занимается сниппетами с 2009 года. Закончил Физтех УГТУ-УПИ по специальности «Информационные системы и технологии» в 2007 году.

О докладе
О том, как делать сотни миллионов хороших контекстно-зависимых аннотаций в сутки, в том числе о том, как устроены сниппеты Яндекс.Поиска.

В докладе рассказывается про архитектуру Яндекс.Поиска и месте сниппетов в ней. Об устройстве сниппетов, о высоких нагрузках, анализе html-документов и других проблемах на пути к счастью миллионов пользователей.


екатеринбург,доклад,александр лившиц,02.07.2011
Что такое хорошие сниппеты?
18 июля 2011, 21:38
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Михаил Лебедев. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Менеджер. В составе команды исследователей Яндекса выигрывал дорожку контекстно-зависимого аннотирования РОМИП (Российского семинара по оценке методов информационного поиска) в 2008 и 2009 годах. Позже сфокусировался на внедрении экспериментальных разработок в боевую систему.

О докладе
Ручная оценка и машинная оптимизация качества сниппетов (контекстно-зависимых аннотаций) в поиске Яндекса.

Что такое репрезентативность? Что важнее – информативность или читаемость? Как использовать асессорские оценки для получения хороших сниппетов? Как сравниваться с конкурентами?


екатеринбург,доклад,михаил лебедев,02.07.2011
Как мы оцениваем качество поиска
18 июля 2011, 21:40
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Яна Нехорошева. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Администратор группы асессоров. Курирует работу асессоров в Екатеринбурге, организацию оценок качества сниппетов. Работает в Яндексе с 2008 года.

О докладе
О службе асессоров и оценке качества поиска в Екатеринбурге.

Что такое качество поиска, как его измерить? Кто такие асессоры и чем они занимаются? Как мы используем оценки? Что делает служба асессоров в Екатеринбурге? Что делать, если вы хотите стать асессором?


екатеринбург,доклад,яна нехорошева,02.07.2011
Как Python стал делать погоду в Яндексе
19 июля 2011, 16:33
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Руслан Гроховецкий. Екатеринбург, 2 июля 2011 года
Закончил Курганский государственный университет. Профессионально занимается веб-разработкой с 1999 года, знает её вдоль и поперёк — от программирования, через вёрстку и до дизайна. Шесть лет работал в студии JetStyle, был основным разработчиком сервиса «Translated.by». С 2010 года занимается разработкой справочных сервисов в Яндексе, работает над сервисами Погода, ЕГЭ.

О докладе
Про Python и Django: зачем нужна красота и простота перфекционистам с дедлайнами, на примере Яндекс.Погоды.

Когда число сервисов, которые делаются в Яндексе, стало возрастать, дедлайны — поджимать, а от процесса разработки требовалось стать более гибким, возникла потребность в свежих решениях. В докладе на примере Яндекс.Погоды рассказывается, как в Яндексе делают сервисы с помощью языка Python и веб-фреймворка Django.





екатеринбург,доклад,руслан гроховецкий,02.07.2011
Первый Я.Субботник в Екатеринбурге 2 июля 2011 года
19 июля 2011, 16:53
2 июля 2011 года в Екатеринбурге прошел первый Я.Субботник.

На субботней встрече сотрудники Яндекса рассказали о технологиях и решениях на примере сервисов Яндекса, а именно о сниппетах и оценках, верстке и том, как разрабатывать веб-проекты с БЭМ, о масштабируемых JavaScript- приложениях, HTML5 и Python’е, про кластеризацию дубликатов в Яндекс.Картинках, кэширование и высокие нагрузки, о MapReduce в поиске и роботах в Твиттере.

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн

екатеринбург,программа,02.07.2011