Клуб Я.Субботника

октябрь 2011
Я.Субботник в Алматы
5 октября 2011, 11:28

15 октября 2011 года в 9 утра приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о наших технологиях. Речь пойдет о сервисах и решениях, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану или могут быть важны для разработчиков страны.

Мы поделимся тем, что сделано за пару лет после запуска и кто сейчас составляет команду Яндекса в Казахстане. Расскажем о том, кто такие асессоры и как мы улучшаем качество поиска, придумывая новые метрики. Покажем, какой сложности могут быть виджеты и как правильно их создавать, локализировать и поддерживать. 

Вы узнаете, как работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Увидите, куда движется вёрстка, и куда смотрят верстальщики Яндекса, кроме чейнджлогов браузеров. Посмотрите на «тач»нашими глазами. Вспомните Ванкувер и Азиаду и поймете, почему четкие сроки запуска, повышенные требования к нагрузкам и отказоустойчивости особенно важны на спортивных проектах.

Получите исчерпывающий ответ на множество вопросов про нагрузочное тестирование в Яндексе и узнаете про Лунапарк в теории и на практикеМы обозначим основные проблемы при разработке видеохостингов и попробуем осветить все модули нашего хостинга Яндекс.Видео. Мобильных девелоперов ждет новый  Yandex MapKit для Android.

На десерт для всех казахстанцев – панорамы улиц Астаны на Яндекс.Картах. 

Участие в субботнике, как всегда, бесплатное. Но зарегистрироваться необходимо.

Ещё о субботнике вы сможете прочитать здесь. 

Если у вас есть друзья, которым это может быть полезно, поделитесь ссылкой с ними.


Елена Джетпыспаева,

группа конференций и внешних мероприятий

анонс,15.10.2011,алматы
Я.Субботник, Екатеринбург и как же это все было?!
20 октября 2011, 15:16

Одним жарким субботним июльским днем у нашей команды случился Я.Субботник в Екатеринбурге. По факту, он случился не только там, ведь к нам на мероприятие, неожиданно для нас, приехали разработчики из Новосибирска, Челябинска, Омска, и, кажется, даже Тюмени

С раннего утра и до позднего вечера дружной большой компанией мы без устали говорили о сниппетах и оценках, верстке и том, как разрабатывать веб-проекты с БЭМ, о масштабируемых JavaScript-приложениях, HTML5 и Python’е,  про кластеризацию дубликатов в Яндекс.Картинках, кэширование и высокие нагрузки, о MapReduce в поиске и роботах в Твиттере.

И знаете что? Это было за-ме-ча-тель-но!

Ваше тепло и дружеское отношение, интерес в глазах, ваши бесконечные вопросы из зала и во время кофе-брейков, цитаты в твиттере и желание обмениваться опытом, знаниями, желание узнавать все больше и больше, а также делиться - все это нас очень тронуло!

Спасибо вам, друзья, к вам хочется возвращаться!

екатеринбург,какэтобыло,02.07.2011
Фотоспектива: Я.Субботник в Екатеринбурге
24 октября 2011, 15:55

Начинаем разбирать фотографии наших коллег и докладчиков, вспоминать, искать себя и собираться на новые меропориятия


Делитесь с друзьями, пишите впечатления, присылайте свои фотографии на ya-events@yandex.ru, и мы их обязательно опубликуем в клубе! Ведь главное - эмоции, с которыми они связаны!

екатеринбург,фото,02.07.2011
Казахи клёвые! (с)
26 октября 2011, 13:47

15 октября после двухлетнего перерыва команда Я.Субботника снова наведалась в Казахстан: путешествие было для многих непривычно долгим (съехались коллеги из Москвы, Питера, Симферополя, Екатеринбурга), но прием порадовал теплом, из которого не хотелось уезжать!

Погода шептала +20, горы и синее небо, разные вкусности и конечно же хорошее настроение, которое подарили нам все те, кто пришел провести мероприятие вместе с нами! 

"Кто, как, зачем, почему, где и когда?" - таким мы увидели Я.Субботник в Алматы и гостеприимный Казахстан. 

Бәріңізге көп рахмет!


15.10.2011,алматы,какэтобыло