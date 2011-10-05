15 октября 2011 года в 9 утра приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о наших технологиях. Речь пойдет о сервисах и решениях, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану или могут быть важны для разработчиков страны.

Мы поделимся тем, что сделано за пару лет после запуска и кто сейчас составляет команду Яндекса в Казахстане. Расскажем о том, кто такие асессоры и как мы улучшаем качество поиска, придумывая новые метрики. Покажем, какой сложности могут быть виджеты и как правильно их создавать, локализировать и поддерживать.

Вы узнаете, как работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Увидите, куда движется вёрстка, и куда смотрят верстальщики Яндекса, кроме чейнджлогов браузеров. Посмотрите на «тач»нашими глазами. Вспомните Ванкувер и Азиаду и поймете, почему четкие сроки запуска, повышенные требования к нагрузкам и отказоустойчивости особенно важны на спортивных проектах.

Получите исчерпывающий ответ на множество вопросов про нагрузочное тестирование в Яндексе и узнаете про Лунапарк в теории и на практике. Мы обозначим основные проблемы при разработке видеохостингов и попробуем осветить все модули нашего хостинга Яндекс.Видео. Мобильных девелоперов ждет новый Yandex MapKit для Android.

На десерт для всех казахстанцев – панорамы улиц Астаны на Яндекс.Картах.

Участие в субботнике, как всегда, бесплатное. Но зарегистрироваться необходимо.

Ещё о субботнике вы сможете прочитать здесь.

Если у вас есть друзья, которым это может быть полезно, поделитесь ссылкой с ними.





Елена Джетпыспаева,

группа конференций и внешних мероприятий