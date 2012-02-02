15 октября 2011 года большая команда Я.Субботника во второй раз приехала в Казахстан. Алматы принял нас почти летней теплой погодой, радушными улыбками, вкусной едой и искренним интересом в глазах разработчиков, которые пришли к нам в гости.

Говорили много и долго: о том, что было сделано за 2 года работы Яндекса в Казахстане, про оценку качества поиска и виджеты, про архитектуру фронтенда Я.Почты и верстку в Яндексе, про мобильную разработку и спортивные спецпроекты, про нагрузочное тестирование и инструменты, про проблемы разработки видеохостингов, Yandex Map Kit для мобильной платформы Android и конечно же про Яндекс.Панорамы.

После запуска панорам Астаны (Видео: по Астане на гоночном болиде) в июле 2011 многие из вас ждали запуска панорам Алматы и не раз задавали вопрос на Я.Субботнике. Надо сказать, исписали вы тогда изрядное количество бумаги на флипчарте, чем очень нас порадовали (мы увезли ваши вопросы в Москву на память!).

Тадам! Панорамы Алматы на Яндекс.Картах (например, реки или горы) можно смотреть с сегодняшнего дня, а мы даже записали новый кусочек видео к вопросам-ответам, сессия которых прошла на Я.Субботнике в Алматы.

Ищите себя, вспоминайте #какэтобыло и узнавайте новое!

Справка: для создания панорам Алматы было отснято около 80 тысяч фотографий с 800 километрами дорог, по которым проехали специально оборудованные автомобили, и некоторыми объектами, снятыми вручную. К примеру, Парк им. 28-ми гвардейцев панфиловцев, любимая алматинцами улица Жибек-Жолы и фонтаны перед Государственным академическим театром оперы и балета имени Абая (ГАТОБ). Всего в Алматы было снято 20 156 круговых панорам. Панорамы Алматы уже есть в мобильных Яндекс.Картах для iPhone и Android. А больше о запуске сервиса можно прочитать из блога Яндекса.

Напоминаем что, полная коллекция видеодокладов доступна по ссылке, видеоотчет можно смотреть тут.