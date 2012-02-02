Анастасия Ларкина. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Окончила Британскую высшую школу дизайна по специальности «Графический дизайн». Занимается веб-дизайном с 2006 года. С 2009 — дизайнер интерфейсов в команде поиска.
О докладе
Дизайнер в поиске.
Особенности дизайна поисковых интерфейсов. Что и как может влиять на интерфейс в процессе его создания и на протяжении его дальнейшей жизни. Какими инструментами располагает дизайнер, чтобы контролировать взаимодействие результата своей работы с постоянно изменяющейся реальностью.
19 ноября 2011 года команда Я.Субботника впервые приехала в Новосибирск.
Город встретил холодной погодой, снегом и паром изо рта, но совершенно чудесной, теплой атмосферой взаимного интереса.
Мы говорили про автоматизацию тестирования веб-форм и фреймворк для клиентской валидации SVARX, как наши верстальщики пытаются справиться с CSS3 и что такое «веб для незрячих». Показали, как выглядит и работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Рассказали, как правильно приручать сайты. Заглянули в Yandex Map Kit для iOS и даже попробовали что-то из этого сделать! Помимо этого продемонстрировали, как создаются Яндекс.Карты для Windows Phone 7, как мы храним и показываем Яндекс.Карты и делаем Панорамы улиц.
А в это время вы не только слушали и активно задавали вопросы, но и снимали, твитили, делились информацией с друзьями, коллегами, фолловерами.
Мы постарались собрать ваши фотографии в единый фотоальбом участников Я.Субботника.
Смотрите, вспоминайте, делитесь с друзьями, пишите впечатления, подписывайте фотографии своими копирайтами и присылайте нам новые кадры на ya-events@yandex.ru.
Мы обязательно добавим их в альбом!
Напоминаем, что доклады с Я.Субботника в Новосибирске вы можете найти тут, а вспомнить, как все было, вам поможет видеоотчет.
15 октября 2011 года большая команда Я.Субботника во второй раз приехала в Казахстан. Алматы принял нас почти летней теплой погодой, радушными улыбками, вкусной едой и искренним интересом в глазах разработчиков, которые пришли к нам в гости.
Говорили много и долго: о том, что было сделано за 2 года работы Яндекса в Казахстане, про оценку качества поиска и виджеты, про архитектуру фронтенда Я.Почты и верстку в Яндексе, про мобильную разработку и спортивные спецпроекты, про нагрузочное тестирование и инструменты, про проблемы разработки видеохостингов, Yandex Map Kit для мобильной платформы Android и конечно же про Яндекс.Панорамы.
После запуска панорам Астаны (Видео: по Астане на гоночном болиде) в июле 2011 многие из вас ждали запуска панорам Алматы и не раз задавали вопрос на Я.Субботнике. Надо сказать, исписали вы тогда изрядное количество бумаги на флипчарте, чем очень нас порадовали (мы увезли ваши вопросы в Москву на память!).
Тадам! Панорамы Алматы на Яндекс.Картах (например, реки или горы) можно смотреть с сегодняшнего дня, а мы даже записали новый кусочек видео к вопросам-ответам, сессия которых прошла на Я.Субботнике в Алматы.
Ищите себя, вспоминайте #какэтобыло и узнавайте новое!
Справка: для создания панорам Алматы было отснято около 80 тысяч фотографий с 800 километрами дорог, по которым проехали специально оборудованные автомобили, и некоторыми объектами, снятыми вручную. К примеру, Парк им. 28-ми гвардейцев панфиловцев, любимая алматинцами улица Жибек-Жолы и фонтаны перед Государственным академическим театром оперы и балета имени Абая (ГАТОБ). Всего в Алматы было снято 20 156 круговых панорам. Панорамы Алматы уже есть в мобильных Яндекс.Картах для iPhone и Android. А больше о запуске сервиса можно прочитать из блога Яндекса.
Напоминаем что, полная коллекция видеодокладов доступна по ссылке, видеоотчет можно смотреть тут.
Леонид Васильев. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
С 2008 года работает в Яндексе. Занимается разработкой внутренних инструментов и сервисов на Python и Javascript.
О докладе
Python в инфраструктуре поиска.
Что такое инфраструктура поиска. Какие задачи приходится решать. Какие инструменты для управления кластером используются в поиске. Как они устроены изнутри. Что можно посоветовать проектам с большой инфраструктурой. Какие существуют open-source аналоги.
25 февраля 2012 года в 12 дня приглашаем всех на первый Я.Субботник в 2012 году. Он пройдет в челябинском отеле «Аврора» в рамках конференции уральских веб-разработчиков UWDC 2012. Традиционно мы поговорим о наших технологиях, решениях и практиках, которые могут быть интересны и полезны разработчикам.
Мы расскажем про то, как использовать БЭМ! вне Яндекса, о верстке и верстальщиках, подробно поговорим про архитектуру Яндекс.Почты и масштабируемые js-приложения.
Также мы обсудим, куда расти веб-дизайнерам, упомянем про интегральный подход в дизайне, экспертную оценку качества поиска и сниппеты, а также про кластеризацию дубликатов в Яндекс.Картинках.
Принять участие в Я.Субботнике смогут все участники конференции UWDC 2012 (регистрация на сайте).
Ольга Мегорская. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 2009 году. C 2009 работает в Службе оценки качества поиска. Занималась подбором, обучением и курированием работы асессоров в Петербурге; принимала участие в разработке новых видов оценок и метрик качества поиска. С начала 2011 года отвечает за развитие всей асессорской сети Яндекса.
О докладе
Несколько интересных фактов об экспертной оценке.
Служба асессоров Яндекса – это развитая система сбора экспертных оценок. За время работы над ней мы узнали много интересного не только о качестве поиска Яндекса, но и о самих асессорах. В этот раз мы бы хотели поделиться с вами нашими наблюдениями. Мы расскажем о том, чем отличаются оценки оптимистов и пессимистов и чем вторые лучше первых; о том, что при попарном сравнении находятся «любители левого» и «любители правого»; о том, как можно автоматически выявить недобросовестного асессора, и еще о некоторых интересных фактах из области экспертной оценки.
Владимир Батыгин. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Студент 6 курса факультета информационных технологий и программирования ИТМО. В Яндексе занимается исследованием и разработкой систем для автоматического сбора данных.
О докладе
Методы автоматического сбора данных.
В настоящее время в интернете наблюдается стремительный рост количества полезной для пользователей информации. Чтобы в ней хорошо ориентироваться, нужны все более умные поисковые системы, собирающие не просто тексты, а структурированную информацию. За её сбор отвечает направление web content mining. В докладе будет рассказано об этом направлении, а также будет дан обзор методов ведущих специалистов в этой области.