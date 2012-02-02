Клуб Я.Субботника

февраль 2012
Дизайнер в поиске
2 февраля 2012, 12:25
фото автора
Анастасия Ларкина. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Окончила Британскую высшую школу дизайна по специальности «Графический дизайн». Занимается веб-дизайном с 2006 года. С 2009 — дизайнер интерфейсов в команде поиска.

О докладе
Дизайнер в поиске.

Особенности дизайна поисковых интерфейсов. Что и как может влиять на интерфейс в процессе его создания и на протяжении его дальнейшей жизни. Какими инструментами располагает дизайнер, чтобы контролировать взаимодействие результата своей работы с постоянно изменяющейся реальностью.





2 комментария
03.12.2011,доклад,анастасия ларкина,санкт-петербург
Фотоспектива: Я.Субботник в Новосибирске
3 февраля 2012, 17:34

19 ноября 2011 года команда Я.Субботника впервые приехала в Новосибирск.

Город встретил холодной погодой, снегом и паром изо рта, но совершенно чудесной, теплой атмосферой взаимного интереса.

Мы говорили про автоматизацию тестирования веб-форм и фреймворк для клиентской валидации SVARX, как наши верстальщики пытаются справиться с CSS3 и что такое «веб для незрячих». Показали, как выглядит и работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Рассказали, как правильно приручать сайты. Заглянули в Yandex Map Kit для iOS и даже попробовали что-то из этого сделать! Помимо этого продемонстрировали, как создаются Яндекс.Карты для Windows Phone 7, как мы храним и показываем Яндекс.Карты и делаем Панорамы улиц.

А в это время вы не только слушали и активно задавали вопросы, но и снимали, твитили, делились информацией с друзьями, коллегами, фолловерами.

Мы постарались собрать ваши фотографии в единый фотоальбом участников Я.Субботника.

Смотрите, вспоминайте, делитесь с друзьями, пишите впечатления, подписывайте фотографии своими копирайтами и присылайте нам новые кадры на ya-events@yandex.ru.

Мы обязательно добавим их в альбом!



Напоминаем, что доклады с Я.Субботника в Новосибирске вы можете найти тут, а вспомнить, как все было, вам поможет видеоотчет.

 

фото,новосибирск,19.11.2011
Я.Субботник в Алматы: Панорамы города на Яндексе и многое другое
7 февраля 2012, 13:13

15 октября 2011 года большая команда Я.Субботника во второй раз приехала в Казахстан. Алматы принял нас почти летней теплой погодой, радушными улыбками, вкусной едой и искренним интересом в глазах разработчиков, которые пришли к нам в гости. 

Говорили много и долго: о том, что было сделано за 2 года работы Яндекса в Казахстане, про оценку качества поиска и виджеты, про архитектуру фронтенда Я.Почты и верстку в Яндексе, про мобильную разработку и спортивные спецпроекты, про нагрузочное тестирование и инструменты, про проблемы разработки видеохостингов, Yandex Map Kit для мобильной платформы Android и конечно же про Яндекс.Панорамы

После запуска панорам Астаны (Видео: по Астане на гоночном болиде) в июле 2011 многие из вас ждали запуска панорам Алматы и не раз задавали вопрос на Я.Субботнике. Надо сказать, исписали вы тогда изрядное количество бумаги на флипчарте, чем очень нас порадовали (мы увезли ваши вопросы в Москву на память!).

Тадам! Панорамы Алматы на Яндекс.Картах (например, реки или горы) можно смотреть с сегодняшнего дня, а мы даже записали новый кусочек видео к вопросам-ответам, сессия которых прошла на Я.Субботнике в Алматы. 

Ищите себя, вспоминайте #какэтобыло и узнавайте новое!

Справка: для создания панорам Алматы было отснято около 80 тысяч фотографий с 800 километрами дорог, по которым проехали специально оборудованные автомобили, и некоторыми объектами, снятыми вручную. К примеру, Парк им. 28-ми гвардейцев панфиловцев, любимая алматинцами улица Жибек-Жолы и фонтаны перед Государственным академическим театром оперы и балета имени Абая (ГАТОБ). Всего в Алматы было снято 20 156 круговых панорам. Панорамы Алматы уже есть в мобильных Яндекс.Картах для iPhone и Android. А больше о запуске сервиса можно прочитать из блога Яндекса.

Напоминаем что, полная коллекция видеодокладов доступна по ссылке, видеоотчет можно смотреть тут.

вопросы-ответы,15.10.2011,алматы,какэтобыло
Офлайн-поиск на основе MapReduce
9 февраля 2012, 12:57
фото автора
Александр Сибиряков. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Занимается разработкой программ более 10 лет. В сферу интересов входит информационный поиск, распределенные хранилища данных, базы данных, в последнее время – social media.

О докладе
Офлайн-поиск на основе MapReduce.

Предпосылки к созданию офлайн-поиска, его внутреннее устройство, основные возможности: агрегаторы, фильтры, сигналы, веб-интерфейс.





03.12.2011,доклад,александр сибиряков,санкт-петербург
Python в инфраструктуре поиска
13 февраля 2012, 14:10
фото автора
Леонид Васильев. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
С 2008 года работает в Яндексе. Занимается разработкой внутренних инструментов и сервисов на Python и Javascript.

О докладе
Python в инфраструктуре поиска.

Что такое инфраструктура поиска. Какие задачи приходится решать. Какие инструменты для управления кластером используются в поиске. Как они устроены изнутри. Что можно посоветовать проектам с большой инфраструктурой. Какие существуют open-source аналоги.


леонид васильев,доклад,санкт-петербург,03.12.2011
Первый Я.Субботник этого года – в Челябинске
14 февраля 2012, 21:28

25 февраля 2012 года в 12 дня приглашаем всех на первый Я.Субботник в 2012 году. Он пройдет в челябинском отеле «Аврора» в рамках конференции уральских веб-разработчиков UWDC 2012.
Традиционно мы поговорим о наших технологиях, решениях и практиках, которые могут быть интересны и полезны разработчикам.

Мы расскажем про то, как использовать БЭМ! вне Яндекса, о верстке и верстальщиках, подробно поговорим про архитектуру Яндекс.Почты и масштабируемые js-приложения.

Также мы обсудим, куда расти веб-дизайнерам, упомянем про интегральный подход в дизайне, экспертную оценку качества поиска и сниппеты, а также про кластеризацию дубликатов в Яндекс.Картинках.

Принять участие в Я.Субботнике смогут все участники конференции UWDC 2012 (регистрация на сайте).

Детали предстоящего мероприятия смотрите здесь.

Если у вас есть друзья, которым это будет полезно, поделитесь ссылкой с ними.

Елена Джетпыспаева,

Группа конференций и внешних мероприятий

анонс,челябинск,25.02.2012
Несколько интересных фактов об экспертной оценке
17 февраля 2012, 14:08
фото автора
Ольга Мегорская. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 2009 году. C 2009 работает в Службе оценки качества поиска. Занималась подбором, обучением и курированием работы асессоров в Петербурге; принимала участие в разработке новых видов оценок и метрик качества поиска. С начала 2011 года отвечает за развитие всей асессорской сети Яндекса.

О докладе
Несколько интересных фактов об экспертной оценке.

Служба асессоров Яндекса – это развитая система сбора экспертных оценок. За время работы над ней мы узнали много интересного не только о качестве поиска Яндекса, но и о самих асессорах. В этот раз мы бы хотели поделиться с вами нашими наблюдениями. Мы расскажем о том, чем отличаются оценки оптимистов и пессимистов и чем вторые лучше первых; о том, что при попарном сравнении находятся «любители левого» и «любители правого»; о том, как можно автоматически выявить недобросовестного асессора, и еще о некоторых интересных фактах из области экспертной оценки.





3 комментария
03.12.2011,доклад,санкт-петербург,ольга мегорская
Методы автоматического сбора данных
29 февраля 2012, 12:14
фото автора
Владимир Батыгин. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Студент 6 курса факультета информационных технологий и программирования ИТМО. В Яндексе занимается исследованием и разработкой систем для автоматического сбора данных.

О докладе
Методы автоматического сбора данных.

В настоящее время в интернете наблюдается стремительный рост количества полезной для пользователей информации. Чтобы в ней хорошо ориентироваться, нужны все более умные поисковые системы, собирающие не просто тексты, а структурированную информацию. За её сбор отвечает направление web content mining. В докладе будет рассказано об этом направлении, а также будет дан обзор методов ведущих специалистов в этой области.





03.12.2011,доклад,владимир батыгин,санкт-петербург