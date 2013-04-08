Клуб Я.Субботника

апрель 2013
Я.Субботник с балтийским вкусом
8 апреля 2013, 16:47
фото автора

Привет,

мы вернулись из короткой, но яркой поездки в Европу, где провели впервые за 4-х летнюю историю проекта Я.Субботник.

Местом действия стала Рига, куда нас позвали разработчики из коммьюнити Latvian Developers Network.

Не по-весеннему холодная погода, туман, легкий снежок с лихвой компенсировались жаркими спорами в зале, непрерывным потоком вопросов в твиттер (принимали по хэштегам #yasubbotnik и #askbem и были очень удивлены напору, ведь местные ребята говорили, что твиттер не сильно распространен), эмоциональностью общения на кофе-брейках, теплом, готовностью помогать и желанием общаться и обмениваться опытом. 

Нас звали с Я.Субботником про БЭМ еще в начале ноября, после того, как мы в Яндексе провели Web Standards Days.

После 3х месяцев раздумий мы все же решились и приехали рассказывать про фронтенд в целом, чтобы опыта и знаний хватило всем разработчикам, и они смогли вынести максимум пользы из проведенного с нами субботнего дня.

Поговорили про методологию разработки сайтов (БЭМ), как она появилась и развивается, какие части БЭМ-платформы существуют сейчас, и что мы готовим в будущем. Подробно остановились на опенсорсных инструментах фронтенд-разработчика, которые есть у нас, и том, как с их помощью можно оптимизировать клиентский код, графику и затраченное на разработку время. Рассказали, как писать клиентский JavaScript в БЭМ-терминах и что такое БЭМ-шаблоны, а также очень быстро собрали ответ-презентацию на вопрос про каскады из зала (ее выложим на сайт и в клуб в самое ближайшее время!).

фото автора

Поделились нашей болью про частые релизы и тем, какой опыт мы вынесли из этой ситуации – в том числе как научились уменьшать объем загрузки статики в таких полевых условиях. Показали, как грузить статику по хэшу от контента и какие инструменты для этого есть, а также подробно прошлись по diff-обновлениям статических ресурсов и существующим техникам. Поговорили про то, что помогает нам писать качественный javascript-код и какие инструменты мы используем для этого. Завершили тестированием фронтенда и рассказом про то, какие технологии используются у нас и как мы их развиваем.

Два месяца подготовки, один большой субботний день, 8 докладов про разработку фронтенда, тестирование и инструменты, почти 10 часов общения, обмена опытом и знаниями, более 150 человек в зале и еще около 300 на трансляции, и буря эмоций внутри у всей команды. 

Немного того, что писали в твиттер:

  • @pilot_bbk – сеточка делает так, что бы что-то лишнее не попало в борщик сразу слюнки потекли #bem #yasubbotnik
  • @manakor – Классные 2 доклада рассказал @doochik на тему фризинга статических ресурсов и релиза новых продукшен патчей. #yasubbotnik #riga
  • @_19th – #yasubbotnik #riga yay, Yandex привёз весну! Ну и фронтенд задно...
  • @leonardinius – Удалось отловить бем специалиста на поговорить. Hapyface #yasubbotnik
  • @IzabellaFox – Вот на такие субботники я согласна ходить хоть каждую неделю. #yasubbotnik
  • @dimedrol – #yasubbotnik - кажется, первое специализированное мероприятие такого уровня в Риге. Спасибо организаторам. Интересно!

Уже на этой неделе готовим порадовать вас видео докладов, а пока собираем то, что есть, и вспоминаем, как это было:

Отчетное видео: таким Я.Субботник увидели мы!
фото автора


А каким этот Я.Субботник стал для вас?

Очень ждем обратную связь (анкета доступна по ссылке) и будем рады вашим отчетам, впечатлениям и комментариям!

Пишите нам, присылайте ссылки (или кидайте прям комментами  и идеи!

Наша электронная почта ya-events@yandex.rufacebook.com/yandex.events@ya_events 

Разработчикам, которые хотят знать про БЭМ больше, стать частью нашей опенсорс-инициативы и вместе развивать коммьюнити, – вступайте в группу на facebook.com/groups/bem.info/, пишите нам в твиттер @bew_tw

8 комментариев
06.04.2013,какэтобыло,бэм,рига
БЭМ: от методологии до платформы
11 апреля 2013, 14:13
фото автора
Виталий Харисов. Рига, 6 апреля 2013 года
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработкой на Украине.

О докладе
Мало кто знает, но Яндекс – это не только Поиск. Уже больше десяти лет мы делаем разные веб-сервисы, такие как Почта, Карты и другие специализированные поиски. Со временем большое количество разных примеров из реальной практики привело нас к тому, что сейчас называется БЭМ-методологией. Доклад о том, на каком этапе развития находится проект сейчас и в какую сторону мы движемся, что такое БЭМ-коммьюнити и как стать его частью.


06.04.2013,доклад,бэм,рига,виталий харисов
Инструменты фронтенд-разработчика
11 апреля 2013, 14:13
фото автора
Владимир Гриненко. Рига, 6 апреля 2013 года
Разработчик интерфейсов в симферопольском офисе Яндекса. Занимается версткой и JS-программированием. Поддерживает сайт bem.info и с удовольствием отвечает на вопросы разработчиков про БЭМ. Вне Яндекса не один год разрабатывал сайты и консультировал команды различного уровня.

О докладе
Вместо того чтобы служить роботам, мы пишем код для людей: его приятно писать, удобно читать и легко понимать. При этом нам больше не нужно делать рутинную работу, всё автоматизировано специально разработанными инструментами. Они превращают красивый код в эффективный. Мы заставили роботов работать на разработчика, о чём и хотим рассказать. Кроме того, в докладе звучат идеи и советы, как написать свой собственный инструмент, если вам не достает существующего арсенала.


презентация, pdf видео, 99,9 Мб мобильное видео, 46,6 Мб 

06.04.2013,доклад,бэм,рига,владимир гриненко
MIX: зачем смешивать блоки
11 апреля 2013, 14:14
фото автора

Сергей Бережной. Рига, 6 апреля 2013 года

С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для создания сайтов.

О докладе
Мини-доклад по мотивам вопросов из зала на тему смешивания разных БЭМ-сущностей на одной DOM-элементе. Подробнее описывается, что такое миксы и как мы их применяем для создания блоков, состоящих из других блоков.


06.04.2013,доклад,бэм,сергей бережной,рига
Клиентский JavaScript в БЭМ-терминах: от блока до библиотеки
11 апреля 2013, 14:14
фото автора

Сергей Бережной. Рига, 6 апреля 2013 года

С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для создания сайтов.

О докладе
Писать сложный клиентский JavaScript непросто. Каждый, кто пробовал, знает это не понаслышке. Как писать независимые блоки? Как писать блоки, состоящие из других блоков? Как сделать библиотеку блоков? В докладе рассказывается про то, как упростить себе жизнь и научиться писать клиентский JavaScript в БЭМ-терминах.


1 комментарий
06.04.2013,доклад,бэм,сергей бережной,рига
Экзотическая шаблонизация, или как писать HTML для блоков
11 апреля 2013, 14:14
фото автора

Сергей Бережной. Рига, 6 апреля 2013 года

С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для создания сайтов.

О докладе
Существует большое количество разных HTML-шаблонизаторов, и, зная это, мы написали свой, экзотический! Рассказ о том, что получилось в итоге и зачем мы это сделали. А также подробнее про синтаксис, семантику, оптимизацию и компиляцию шаблонов в эффективный JavaScript.


06.04.2013,доклад,бэм,сергей бережной,рига
Тотальная заморозка = быстрая загрузка
11 апреля 2013, 14:14
фото автора
Алексей Андросов. Рига, 6 апреля 2013 года
Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается новыми клиентскими технологиями.

О докладе
Все знакомы с различными способами ускорения загрузки страницы. Эта тема уже давно исследована. Но перед каждым проектом встает вопрос: а как жить в условиях постоянных релизов, когда пользователям приходится часто скачивать обновленный код? Как уменьшить объем загрузки или оптимизировать процесс, чтобы частые релизы не сильно увеличивали время загрузки? Доклад о том, как можно грузить файлы по хэшу от контента, а не по урлу с версией, какие инструменты для этого есть и как измерять эффективность этих способов.


алексей андросов,доклад,06.04.2013,рига
Инкрементальные обновления на клиенте. Ловкость рук и никакой магии
11 апреля 2013, 14:15
фото автора
Алексей Андросов. Рига, 6 апреля 2013 года
Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается новыми клиентскими технологиями.

О докладе
С развитием веб-технологий сайты стали уже не просто информационными ресурсами, а полноценными приложениями. Такие приложения используют большое количество статических ресурсов, общий объем которых часто превышает 1 МБ. При условии частых обновлений встает вопрос: "Как наиболее эффективно загружать ресурсы при выходе новых версий?". В докладе рассказано про существующие техники обновления, которые позволяют загружать не целиком новые ресурсы, а только «разницу» между новой и старой версией.


алексей андросов,доклад,06.04.2013,рига
Что помогает нам писать качественный JavaScript-код?
11 апреля 2013, 14:15
фото автора

Дмитрий Щадей. Рига, 6 апреля 2013 года

В рабочее время разрабатывает интерфейсы для Яндекс.Карт, Яндекс.Телепрограммы и Яндекс.<Новый секретный сервис>, а в свободное время применяет BEM-методологию к не BEM-инструментам и пишет расширения для браузеров.

О докладе

Почему в Яндексе легче сказать, чем написать плохой код? Рассказ о том, как мы в больших проектах сохраняем высокий уровень владения кодом без домашних заданий по чтению чужих файлов, и о том, какие сторонние инструменты мы для этого используем. Возможно, наш опыт поможет и вам.


доклад,дмитрий щадей,06.04.2013,рига
Тестирование фронтенда с HtmlElements: разработка быстрее, поддержка – проще
11 апреля 2013, 14:15
фото автора
Артём Кошелев. Рига, 6 апреля 2013 года
В автоматизации — более пяти лет. Руководитель одной из групп тестирования в компании «Яндекс». Отвечает за тестирование самой посещаемой страницы рунета — www.yandex.ru.

О докладе
Пишете много тестов с использованием WebDriver? Активно используете паттерн PageObject? Спорим, у вас есть небольшая обёрточка для WebElement’ов и парочка утилитных классов для более удобной работы с ними? Не изобретайте велосипед! В докладе рассказывается об открытом решении, в котором уже есть «всё что нужно, чтобы жить дружно».


доклад,06.04.2013,рига,артем кошелев
Я.Субботник в Риге: вопросы-ответы
15 апреля 2013, 14:59
фото автора

История БЭМ логотипа, организация файловой системы, оптимизация html, first letter, coffeescript и препроцессоры, как происходит дебаггинг кода в Яндексе и что мотивирует наших разработчиков, какое будущее у фронтенда и какие цели опенсорсных продуктов, популярен ли БЭМ, планируются ли новые форматы мероприятий и много других обсуждений.


06.04.2013,вопросы-ответы,бэм,рига
Я.Субботник по фронтенду в Риге
15 апреля 2013, 15:56
фото автора

Мы опубликовали все видео докладов с Я.Субботника по фронтенду в Риге и для вашего удобства объединили их в один пост.

Смотрите, пересматривайте, узнавайте интересное и не забывайте рассказывать и делиться!

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :

И секция вопросов-ответов.

А также, 

3 комментария
бэм,программа,рига,06.04.2013
Я.Субботник + APIшник в Киеве, 27 апреля 2013
16 апреля 2013, 13:31
фото автора

27 апреля в Киеве пройдет Я.Субботник + APIшник –  технологическое мероприятие Яндекса, состоящее из двух частей. 

Сотрудники московского, питерского, киевского и симферопольского офисов расскажут о технологиях и инструментах, полезных практиках, решениях и API сервисов Яндекса. 

Я.Субботник будет полезен разработчикам, техническим специалистам, а также студентам технических специальностей, а на APIшник мы приглашаем в первую очередь разработчиков, вебмастеров и владельцев веб-студий.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Чтобы мы могли рассчитать общее количество участников на площадке, при регистрации вам понадобится выбрать одно из двух мероприятий. Регистрация на выбранное мероприятие даёт возможность посетить обе программы. Регистрироваться дважды не нужно

На Я.Cубботнике вы узнаете о том, как организована эксплуатация и разработка стремительно развивающегося сервиса Яндекс.Диск, о задачах, которые решает команда, в какой архитектуре она живет и какие технологии использует. Мы поговорим про diff-обновления статических ресурсов и про то, как можно уменьшить объём загрузки статики при помощи мощного опенсорсного инструмента borschik. Также расскажем о создании одностраничных сайтов с сервис-ориентированной архитектурой и о том, что от них требуется. Ещё побеседуем про методологию написания кода и взаимодействие в территориально распределённой команде Яндекс.Поиска, поделимся опытом обслуживания кода и рассмотрим существующие процессы для соблюдения релизного цикла.

На APIшнике вы узнаете, что такое Яндекс.API и сколько их бывает. Также мы поговорим про то, на что способен Яндекс.Перевод и как его использовать, расскажем о существующих API Безопасного Поиска Яндекса и о том, как проверять страницы на угрозу пользователям. Вместе подумаем, как адаптировать свой сайт под новую систему событий IE10. А ещё покажем малоизвестные возможности API Яндекс.Карт, поделимся технологией активных областей и поговорим о том, как всё это использовать, чтобы пользователям было удобнее работать.

Полная программа и тезисы Я.Субботника + APIшника. 

Регистрация закрывается 24 апреля в 18:00 по местному времени.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие, но хотел бы послушать доклады, на сайте мероприятия будет организована онлайн-трансляция. Для её просмотра регистрация не нужна.

анонс,киев,программа,27.04.2013
Я.Субботник в Киеве. Тёплый, ламповый.
30 апреля 2013, 12:19
фото автора

Привет,

мы только-только вернулись из Киева, где было не по-весеннему жарко и откуда совсем не хотелось уезжать, и собрали для вас небольшой отчет.

27 апреля прошел пятый за четыре года Я.Субботник в Киеве, и в этот раз он отличался от предыдущих. А именно тем, что мы привезли с собой APIшник — новое технологическое мероприятие Яндекса для разработчиков, вебмастеров и менеджеров продуктов. 

В течение всего дня в двух параллельных секциях наши докладчики делились с аудиторией знаниями и рассказывали много интересного. 

На Я.Субботнике мы рассказали про то, как живут команда эксплуатации и разработки Яндекс.Диска и распределенная команда разработки интерфейсов Яндекс.Поиска, как в группе интерфейсов почтовых сервисов ускоряют загрузку и какие существуют техники инкрементального обновления. Поделились опытом создания одностраничных сервис-ориентированных приложений на Node.js в терминах БЭМ и обслуживания кода, который в Яндексе не только пишут, но ещё и запускают в виде сервисов.

фото автора

На APIшнике обсуждалось, для чего нужны API и как их правильно публиковать, какие существуют возможности у сервисов Яндекс.Перевод и Яндекс.Предиктор и как использовать API Вебмастера в плагинах к CMS. Еще мы поговорили про API Безопасного Поиска, общую концепцию MSPointerEvents и про то, как переписать свой код под IE10. А также рассказали, как с помощью API Яндекс.Карт анимировать движение карты или объектов и применять спрайт-анимацию, и какое существует альтернативное решение, благодаря которому пользователю комфортно работать, а браузер не задыхается от нагрузки.

Около 300 слушателей и 340 человек на трансляции, 15 докладов, более 150 твитов по хэштегам #yasubbotnik и #yaapi — вот некоторые цифры, которые нас порадовали.

фото автора

Немного похвастаемся тем, что писали в твиттер:

  • @macgera — Вообще конечно на #yasubbotnik все понравилось, #yandex очень сильная в технологическом плане компания. Реально.
  • @konsyl27 — #yasubbotnik общение-основной способ разработки Яндекс Диска. Коммуникации рулят!
  • @valear_15 — Пришел-таки на #yasubbotnik и #yaapi. На двух потоках есть масса вкусностей, отнюдь не кулинарных
  • @SxolinHolin — Организация очень понравилась, кругом очень приятные по энергетике люди.
  • @Konsyl27 — Кладун и заберун - это клево! #yasubbotnik
  • @nbabinski — Инкрементальные обновления на клиенте, хороший доклад. Надеюсь в скором будущем будет открыт код. #yasubbotnik
  • @archmage — Судя по количеству встреч, у Яндекса наверняка есть тайный инструмент по превращению общения в код #yasubbotnik
фото автора

Видео всех докладов появится после майских праздников, а пока вы можете посмотреть

Нам очень хочется узнать ваше мнение, чтобы делать следующие мероприятия лучше, поэтому будем благодарны, если вы заполните анкету обратной связи на сайте

Еще вы можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере и фейсбуке Yandex.Events. 

Спасибо, что были с нами!

1 комментарий
какэтобыло,киев,27.04.2013