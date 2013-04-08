Привет,

мы вернулись из короткой, но яркой поездки в Европу, где провели впервые за 4-х летнюю историю проекта Я.Субботник.

Местом действия стала Рига, куда нас позвали разработчики из коммьюнити Latvian Developers Network.

Не по-весеннему холодная погода, туман, легкий снежок с лихвой компенсировались жаркими спорами в зале, непрерывным потоком вопросов в твиттер (принимали по хэштегам #yasubbotnik и #askbem и были очень удивлены напору, ведь местные ребята говорили, что твиттер не сильно распространен), эмоциональностью общения на кофе-брейках, теплом, готовностью помогать и желанием общаться и обмениваться опытом.

Нас звали с Я.Субботником про БЭМ еще в начале ноября, после того, как мы в Яндексе провели Web Standards Days.

После 3х месяцев раздумий мы все же решились и приехали рассказывать про фронтенд в целом, чтобы опыта и знаний хватило всем разработчикам, и они смогли вынести максимум пользы из проведенного с нами субботнего дня.

Поговорили про методологию разработки сайтов (БЭМ), как она появилась и развивается, какие части БЭМ-платформы существуют сейчас, и что мы готовим в будущем. Подробно остановились на опенсорсных инструментах фронтенд-разработчика, которые есть у нас, и том, как с их помощью можно оптимизировать клиентский код, графику и затраченное на разработку время. Рассказали, как писать клиентский JavaScript в БЭМ-терминах и что такое БЭМ-шаблоны, а также очень быстро собрали ответ-презентацию на вопрос про каскады из зала (ее выложим на сайт и в клуб в самое ближайшее время!).

Поделились нашей болью про частые релизы и тем, какой опыт мы вынесли из этой ситуации – в том числе как научились уменьшать объем загрузки статики в таких полевых условиях. Показали, как грузить статику по хэшу от контента и какие инструменты для этого есть, а также подробно прошлись по diff-обновлениям статических ресурсов и существующим техникам. Поговорили про то, что помогает нам писать качественный javascript-код и какие инструменты мы используем для этого. Завершили тестированием фронтенда и рассказом про то, какие технологии используются у нас и как мы их развиваем.

Два месяца подготовки, один большой субботний день, 8 докладов про разработку фронтенда, тестирование и инструменты, почти 10 часов общения, обмена опытом и знаниями, более 150 человек в зале и еще около 300 на трансляции, и буря эмоций внутри у всей команды.

Немного того, что писали в твиттер:

@pilot_bbk – сеточка делает так, что бы что-то лишнее не попало в борщик сразу слюнки потекли #bem #yasubbotnik

@manakor – Классные 2 доклада рассказал @doochik на тему фризинга статических ресурсов и релиза новых продукшен патчей. #yasubbotnik #riga

@_19th – #yasubbotnik #riga yay, Yandex привёз весну! Ну и фронтенд задно...

@leonardinius – Удалось отловить бем специалиста на поговорить. Hapyface #yasubbotnik

@IzabellaFox – Вот на такие субботники я согласна ходить хоть каждую неделю. #yasubbotnik

@dimedrol – #yasubbotnik - кажется, первое специализированное мероприятие такого уровня в Риге. Спасибо организаторам. Интересно!

Уже на этой неделе готовим порадовать вас видео докладов, а пока собираем то, что есть, и вспоминаем, как это было:

Фотоальбом Yandex.Events в фейсбуке (собирали по ходу конференции)

Фотоальбом на Я.Фотках

Я.Субботничные клипы (снимали по ходу дела и даже раньше, в новом формате, чтобы не терять динамику! первый, второй, третий, четвертый и пятый.

Фотоальбом Latvian Developers Network

Страница на сайте events.yandex.ru

Отчетное видео: таким Я.Субботник увидели мы!





А каким этот Я.Субботник стал для вас?

Очень ждем обратную связь (анкета доступна по ссылке) и будем рады вашим отчетам, впечатлениям и комментариям!

Пишите нам, присылайте ссылки (или кидайте прям комментами и идеи!

Наша электронная почта ya-events@yandex.ru, facebook.com/yandex.events, @ya_events

Разработчикам, которые хотят знать про БЭМ больше, стать частью нашей опенсорс-инициативы и вместе развивать коммьюнити, – вступайте в группу на facebook.com/groups/bem.info/, пишите нам в твиттер @bew_tw