Привет,

31 августа 2013 года в Минске мы приглашаем вас проводить лето в компании Я.Субботника. Сотрудники минского, московского, питерского и симферопольского офисов Яндекса поделятся своим опытом и знаниями и расскажут много интересного про наши технологии, инновации и практики, а именно:

про разработку сервиса Sita и как с его помощью был сделан Rich Content API;

как Яндекс разбил разработку фронтенда Островов на независимо-зависимые блоки;

о технологии Cocaine, позволяющей построить своё собственное, приватное облако даже на обычном десктопе;

как мы применили БЭМ к серверному коду на Node.js и получили общий модульный метод разработки веб-приложений;

как создаются Яндекс.Карты и с какими сложностями сталкиваются разработчики;

с какими проблемами мы столкнулись в процессе создания «короткого» прогноза пробок на Яндекс.Картах и какие методы использовали, чтобы их решить;

что скрыто за пуш-сообщениями и как они работают — на примере сервиса Яндекса;

о механизмах обмена данными между Android-приложениями с точки зрения их синхронизации.

как можно обрабатывать несколько миллионов запросов в минуту и регулярно увеличивать хранилище данных с помощью Elliptics и History DB;

про преимущества использования матчеров (и сможете позаимствовать их в нашей библиотеке);

какие существуют практики, помогающие писать хорошие автотесты.

Откроет Я.Субботник руководитель офиса разработки Яндекса в Минске — Алексей Сикорский.

Посмотреть программу Я.Субботника и почитать более подробные тезисы выступлений можно на сайте.

Ждём всех участников 31 августа в 10:00 по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 13, отель Crowne Plaza, зал King.

Участие, как всегда, бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Регистрация закрывается 19 августа в 18:00 по московскому времени.

Для тех, кто не сможет присутствовать на конференции, будет организована онлайн-трансляция. Вопросы вы сможете задавать в Твиттере по хэштегу #yasubbotnik.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы в уютной атмосфере!