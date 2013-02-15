Кто старое помянет, тому... в карму плюсик.
Проект Я.Субботник существует уже 4 года. Самое первое мероприятие прошло аж в январе 2009 года, а всего мы провели 22 Я.Субботника.
Несмотря на внушительные цифры проведенных мероприятий, до сих пор у нас была представлена информация только за последние два года. Мы решили почистить карму и исправить эту досадную ситуацию, вспомнив всё и собрав это в одном месте.
Теперь каждый желающий может увидеть полный архив из видео докладов, презентаций и фотографий.
В нашем клубе вы можете посмотреть какэтобыло, начиная с самого первого Я.Субботника.
2009:
- Первый Я.Субботник, в Москве 31 января 2009 года
- Второй Я.Субботник, в Москве 18 апреля 2009 года
- Первый Я.Субботник в Киеве, 25 апреля 2009 года
- Я.Субботник в Москве, 29 августа 2009 года
- Я.Субботник в Киеве, 3 октября 2009 года
- Я.Субботник в Алматы, 15 октября 2009 года
2010:
- Я.Субботник в Москве, 27 марта 2010 года
- Я.Субботник в Минске, 15 апреля 2010 года
- Я.Субботник в Москве, 3 июля 2010 года