Кто старое помянет, тому... в карму плюсик.

Проект Я.Субботник существует уже 4 года. Самое первое мероприятие прошло аж в январе 2009 года, а всего мы провели 22 Я.Субботника.

Несмотря на внушительные цифры проведенных мероприятий, до сих пор у нас была представлена информация только за последние два года. Мы решили почистить карму и исправить эту досадную ситуацию, вспомнив всё и собрав это в одном месте.

Теперь каждый желающий может увидеть полный архив из видео докладов, презентаций и фотографий.

В нашем клубе вы можете посмотреть какэтобыло, начиная с самого первого Я.Субботника.

2009:

2010: