Привет!

Минувшие выходные мы провели в Екатеринбурге, встретившем нас отличной солнечной погодой и не менее тёплой атмосферой, и хотим немного рассказать о том, как всё прошло.

2 дня, 2 конференции и 16 докладов, более 250 человек в зале и 200 – на трансляции, около 200 твитов, 40 кг печенья, больше 110 литров кофе и огромное количество положительных эмоций – вот первые ассоциации, приходящие на ум.

5 июля при поддержке Яндекса состоялась четвертая встреча FrontTalks — конференции для фронтенд-разработчиков.

На конференции выступили:

Константин Лебедев, Mail.ru — доклад про то, как появилась open source библиотека File API и как она работает

Михаил Давыдов, Яндекс — рассказал почему асинхронный JavaScript лучше делать при помощи Promise

Илья Пухальский, EPAM Systems — про будущее веб-приложений и экосистемы

Роман Дворнов, Ostrovok.ru — про Open source фреймворк Basis.js для разработки одностраничных приложений

Алексей Андросов, Яндекс — с докладом про логирование js-ошибок при разных способах загрузки js

Вадим Макеев, Opera Software — рассказал зачем браузер Opera перешёл на WebKit

Дмитрий Кузнецов, 2ГИС — доклад про кастомизацию скроллбара

Вадим Макишвили, Яндекс — рассказал как в Яндексе разработали лучшую страницу печати Карт

Немного из того, что писали в твиттер:

@__Singleton__: Я сегодня сижу на кофе и #fronttalks

@pavelzotov: Новости из будущего в основном плохие, но скорее всего вы об этом уже слышали Доклад @witchfinderx на #fronttalks

@summerisgone: @pepelsbey готов, что его побьют в кулуарах на #fronttalks

@kuzvac: А #fronttalks сегодня был огонь! Столько всего интересного, а про страницу печати, так вообще brilliant!

Смотрите небольшой фотоотчет с конференции.

6 июля прошел Я.Субботник.

Конференцию открыл Андрей Жаринов, руководитель офиса разработки в Екатеринбурге. Всего в программе было 8 докладов и мини-презентация про новую выдачу Поиска для сайта.

На Я.Субботнике мы рассказали про:

то, чем отличаются интеракции в разных поисковых системах и как создать свой «остров»

использование информации из твиттера для улучшения поиска

разработку C++ API для реализации алгоритмов на больших графах

то, почему мы выбрали Node.js для разработки сервиса Яндекс.Спорт

то, как модуль geoQuery упрощает работу с API Яндекс.Карт

Python и вычисления

сортировку списков в Perl и Python

то, как и зачем хранить логи сервиса в базе данных

В перерывах можно было не только задавать вопросы докладчикам, общаться или отдыхать в лаундж-зоне, но и получить ответы на все интересующие вопросы про интерактивные ответы в поиске Яндекса и Поиск для сайта в зоне стендов.

Немного приятного и забавного из твиттера:

@mtsykarev: Яндекс к нам приходит,Яндекс к нам приходит. Самое прогрессивное событие о web сегодня в #ekb, #subbotnik от Яндекса pic.twitter.com/NaVd6tMpia

@TrunkyGoo: #yasubbotnik - спасибо, было здорово! много было интересных вещей

@jincod: Спасибо #fronttalks и #yasubbotnik. Было интересно!

@TrunkyGoo: #yasubbotnik #DIY #yoga из беджей получились крутые ремешки для коврика на йогу ) наклейку еще не заюзал pic.twitter.com/xKXETUniw6

Видео докладов Я.Субботника будет опубликовано в нашем клубе, а также на сайте Яндекс.Events в ближайшее время, а пока вы можете:

ознакомиться с презентациями Я.Субботника на сайте

посмотреть небольшой фотоотчет

И, конечно, мы ждем ваш фидбек! Чтобы делать Я.Субботники лучше, нам важно знать ваше мнение (пожалуйста, заполняйте анкету).

Вы также можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере и фейсбуке Yandex.Events.

Спасибо, что были с нами в зале и на онлайн-трансляции!