Привет!
Минувшие выходные мы провели в Екатеринбурге, встретившем нас отличной солнечной погодой и не менее тёплой атмосферой, и хотим немного рассказать о том, как всё прошло.
2 дня, 2 конференции и 16 докладов, более 250 человек в зале и 200 – на трансляции, около 200 твитов, 40 кг печенья, больше 110 литров кофе и огромное количество положительных эмоций – вот первые ассоциации, приходящие на ум.
5 июля при поддержке Яндекса состоялась четвертая встреча FrontTalks — конференции для фронтенд-разработчиков.
На конференции выступили:
- Константин Лебедев, Mail.ru — доклад про то, как появилась open source библиотека File API и как она работает
- Михаил Давыдов, Яндекс — рассказал почему асинхронный JavaScript лучше делать при помощи Promise
- Илья Пухальский, EPAM Systems — про будущее веб-приложений и экосистемы
- Роман Дворнов, Ostrovok.ru — про Open source фреймворк Basis.js для разработки одностраничных приложений
- Алексей Андросов, Яндекс — с докладом про логирование js-ошибок при разных способах загрузки js
- Вадим Макеев, Opera Software — рассказал зачем браузер Opera перешёл на WebKit
- Дмитрий Кузнецов, 2ГИС — доклад про кастомизацию скроллбара
- Вадим Макишвили, Яндекс — рассказал как в Яндексе разработали лучшую страницу печати Карт
Немного из того, что писали в твиттер:
- @__Singleton__: Я сегодня сижу на кофе и #fronttalks
- @pavelzotov: Новости из будущего в основном плохие, но скорее всего вы об этом уже слышали
Доклад @witchfinderx на #fronttalks
- @summerisgone: @pepelsbey готов, что его побьют в кулуарах на #fronttalks
- @kuzvac: А #fronttalks сегодня был огонь! Столько всего интересного, а про страницу печати, так вообще brilliant!
Смотрите небольшой фотоотчет с конференции.
6 июля прошел Я.Субботник.
Конференцию открыл Андрей Жаринов, руководитель офиса разработки в Екатеринбурге. Всего в программе было 8 докладов и мини-презентация про новую выдачу Поиска для сайта.
На Я.Субботнике мы рассказали про:
- то, чем отличаются интеракции в разных поисковых системах и как создать свой «остров»
- использование информации из твиттера для улучшения поиска
- разработку C++ API для реализации алгоритмов на больших графах
- то, почему мы выбрали Node.js для разработки сервиса Яндекс.Спорт
- то, как модуль geoQuery упрощает работу с API Яндекс.Карт
- Python и вычисления
- сортировку списков в Perl и Python
- то, как и зачем хранить логи сервиса в базе данных
В перерывах можно было не только задавать вопросы докладчикам, общаться или отдыхать в лаундж-зоне, но и получить ответы на все интересующие вопросы про интерактивные ответы в поиске Яндекса и Поиск для сайта в зоне стендов.
Немного приятного и забавного из твиттера:
- @mtsykarev: Яндекс к нам приходит,Яндекс к нам приходит. Самое прогрессивное событие о web сегодня в #ekb, #subbotnik от Яндекса pic.twitter.com/NaVd6tMpia
- @TrunkyGoo: #yasubbotnik - спасибо, было здорово! много было интересных вещей
- @jincod: Спасибо #fronttalks и #yasubbotnik. Было интересно!
- @TrunkyGoo: #yasubbotnik #DIY #yoga из беджей получились крутые ремешки для коврика на йогу ) наклейку еще не заюзал pic.twitter.com/xKXETUniw6
Видео докладов Я.Субботника будет опубликовано в нашем клубе, а также на сайте Яндекс.Events в ближайшее время, а пока вы можете:
И, конечно, мы ждем ваш фидбек! Чтобы делать Я.Субботники лучше, нам важно знать ваше мнение (пожалуйста, заполняйте анкету).
Вы также можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере и фейсбуке Yandex.Events.
Спасибо, что были с нами в зале и на онлайн-трансляции!