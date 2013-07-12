Клуб Я.Субботника

июль 2013
Про Я.Субботник и Fronttalks в Екатеринбурге, 6 июля 2013
12 июля 2013, 16:53
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Привет! 

Минувшие выходные мы провели в Екатеринбурге, встретившем нас отличной солнечной погодой и не менее тёплой атмосферой, и хотим немного рассказать о том, как всё прошло. 

2 дня, 2 конференции и 16 докладов, более 250 человек в зале и 200 – на трансляции, около 200 твитов, 40 кг печенья, больше 110 литров кофе и огромное количество положительных эмоций – вот первые ассоциации, приходящие на ум.

5 июля при поддержке Яндекса состоялась четвертая встреча FrontTalks — конференции для фронтенд-разработчиков.

На конференции выступили:  

  • Константин Лебедев, Mail.ru — доклад про то, как появилась open source библиотека File API и как она работает
  • Михаил Давыдов, Яндекс — рассказал почему асинхронный JavaScript лучше делать при помощи Promise
  • Илья Пухальский, EPAM Systems — про будущее веб-приложений и экосистемы
  • Роман Дворнов, Ostrovok.ru — про Open source фреймворк Basis.js для разработки одностраничных приложений
  • Алексей Андросов, Яндекс — с докладом про логирование js-ошибок при разных способах загрузки js
  • Вадим Макеев, Opera Software — рассказал зачем браузер Opera перешёл на WebKit
  • Дмитрий Кузнецов, 2ГИС — доклад про кастомизацию скроллбара
  • Вадим Макишвили, Яндекс — рассказал как в Яндексе разработали лучшую страницу печати Карт
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Немного из того, что писали в твиттер:

  • @__Singleton__: Я сегодня сижу на кофе и #fronttalks
  • @pavelzotov: Новости из будущего в основном плохие, но скорее всего вы об этом уже слышали Доклад @witchfinderx на #fronttalks
  • @summerisgone: @pepelsbey готов, что его побьют в кулуарах на #fronttalks
  • @kuzvac: А #fronttalks сегодня был огонь! Столько всего интересного, а про страницу печати, так вообще brilliant!

Смотрите небольшой фотоотчет с конференции. 

 

6 июля прошел Я.Субботник

Конференцию открыл Андрей Жаринов, руководитель офиса разработки в Екатеринбурге. Всего в программе было 8 докладов и мини-презентация про новую выдачу Поиска для сайта. 

На Я.Субботнике мы рассказали про: 

  • то, чем отличаются интеракции в разных поисковых системах и как создать свой «остров»
  • использование информации из твиттера для улучшения поиска
  • разработку C++ API для реализации алгоритмов на больших графах
  • то, почему мы выбрали Node.js для разработки сервиса Яндекс.Спорт
  • то, как модуль geoQuery упрощает работу с API Яндекс.Карт
  • Python и вычисления
  • сортировку списков в Perl и Python
  • то, как и зачем хранить логи сервиса в базе данных

В перерывах можно было не только задавать вопросы докладчикам, общаться или отдыхать в лаундж-зоне, но и получить ответы на все интересующие вопросы про интерактивные ответы в поиске Яндекса и Поиск для сайта в зоне стендов. 

Немного приятного и забавного из твиттера: 

  • @mtsykarev: Яндекс к нам приходит,Яндекс к нам приходит. Самое прогрессивное событие о web сегодня в #ekb, #subbotnik от Яндекса pic.twitter.com/NaVd6tMpia
  • @TrunkyGoo: #yasubbotnik - спасибо, было здорово! много было интересных вещей
  • @jincod: Спасибо #fronttalks и #yasubbotnik. Было интересно!
  • @TrunkyGoo: #yasubbotnik #DIY #yoga из беджей получились крутые ремешки для коврика на йогу ) наклейку еще не заюзал pic.twitter.com/xKXETUniw6
фото автора

Видео докладов Я.Субботника будет опубликовано в нашем клубе, а также на сайте Яндекс.Events в ближайшее время, а пока вы можете:

  • ознакомиться с презентациями Я.Субботника на сайте
  • посмотреть небольшой фотоотчет

И, конечно, мы ждем ваш фидбек! Чтобы делать Я.Субботники лучше, нам важно знать ваше мнение (пожалуйста, заполняйте анкету).

Вы также можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере и фейсбуке Yandex.Events.

Спасибо, что были с нами в зале и на онлайн-трансляции!

екатеринбург,какэтобыло,06.07.2013
Интерактивные ответы в поиске Яндекса. Case study
17 июля 2013, 13:13
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Булат Каримов, Екатеринбург 06 июля 2013

Окончил факультет ВМК Казанского государственного университета. В Яндексе работает в команде Островов, до этого работал в команде Яндекс.Вебмастера. 

О докладе

Из доклада вы узнаете, чем отличаются интеракции в результатах поиска Yandex Islands, Google Actions, Baidu Box Computing, DuckDuckGo zero-click info, научитесь создавать свои собственные «острова», а также получите ответы на свои вопросы.

екатеринбург,доклад,булат каримов,06.07.2013
Твиттер в поиске Яндекса
17 июля 2013, 13:14
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Иван Комаров, Екатеринбург 06 июля 2013

До прихода в Яндекс трудился в «СКБ Контур». Ныне работает в екатеринбургском офисе Яндекса в команде качества поиска, занимается применением социальных данных в поиске.

О докладе

Твиттер — это не только информационная свалка и ссылки на фотографии с котиками. Если аккуратно отделить зёрна от плевел, то Твиттер может стать одним из самых оперативных и важных источников информации о громких, резонансных событиях. В докладе рассказывается о том, как мы улучшаем поиск Яндекса, используя эту информацию, какие задачи перед нами встают и как мы их решаем.

екатеринбург,доклад,06.07.2013,иван комаров
Разработка C++ API для реализации алгоритмов на больших графах
17 июля 2013, 13:15
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Павел Артёмкин, Екатеринбург 06 июля 2013

Закончил УГТУ-УПИ (УрФУ) в 2004 году. Работает в екатеринбургском офисе Яндекса с 2007 года. Занимался разработкой различных алгоритмов обработки веб-графа. В настоящее время создает платформу для расчётов на больших графах.

О докладе

В докладе рассказано о вычислительной модели на графах, в основе которой лежит механизм передачи сообщений между вершинами, а также о реализации в рамках данной модели API для написания алгоритмов на C++.

екатеринбург,доклад,06.07.2013,павел артёмкин
Новая выдача Поиска для сайта
17 июля 2013, 13:16
фото автора

Дмитрий Вульбрун, Екатеринбург 06 июля 2013

Закончил СПбГУТ им. Бонч-Бруевича в 2007 году. До работы в Яндексе руководил интернет-направлением в крупной торговой сети. С 2011 года работает менеджером проектов в питерской команде сервисов для веб-мастеров. Развивает сервис Яндекс.Поиск для сайта.

О докладе

Короткий рассказ о том, что из себя представляет новая технология формирования выдачи в Поиске для сайта. Как с помощью только CSS и JS можно оформлять результаты поиска по своему усмотрению, динамически изменять их внешний вид, добавлять собственные сведения о документе. Другими словами — использовать сервис не как готовый продукт из коробки, а как поисковую платформу.

1 комментарий
екатеринбург,доклад,дмитрий вульбрун,06.07.2013
JavaScript на фронте и в тылу
17 июля 2013, 13:17
фото автора

Денис Чистяков, Екатеринбург 06 июля 2013

С 2005 года занимается веб-разработкой. Участвовал в создании екатеринбургского портала weburg.net. В 2010 году пришел в Яндекс. Сейчас руководит группой разработчиков интерфейсов в екатеринбургском Яндексе.

О докладе

Перед разработчиками Яндекс.Спорта стояла задача – разработать сервис, который быстро работает, держит высокие нагрузки и имеет сильную контентную составляющую. В докладе рассказывается, почему для решения задачи мы выбрали Node.js, приводится пример архитектуры высоконагруженного приложения на Node.js и о том, как мы добились прозрачного использования одних и тех же функций на фронтенде и бэкенде.

екатеринбург,доклад,06.07.2013,денис чистяков
Простая обработка групп геообъектов на карте
17 июля 2013, 13:18
фото автора

Сергей Константинов, Екатеринбург 06 июля 2013

Руководитель группы разработки API Яндекс.Карт. Окончил Южно-Уральский государственный университет. С 2008 года занимается разработкой API Яндекс.Карт. Увлекается классической музыкой.

О докладе

API Яндекс.Карт — это мощный инструмент для работы с геообъектами. Мы решили упростить работу с API начинающим разработчикам и опытным программистам и написали модуль geoQuery. Он предоставляет удобный интерфейс для манипуляций с группами объектов — помещения их в геометрическую область, фильтрации, поиска объектов и других. В докладе рассказано, как создавался этот модуль и как применять его в боевых условиях. Доклад будет интересен всем разработчикам, которые используют или планируют использовать API Яндекс.Карт.

екатеринбург,доклад,06.07.2013,сергей константинов
Python и вычисления
17 июля 2013, 13:18
фото автора

Руслан Гроховецкий, Екатеринбург 06 июля 2013

Занимается веб-разработкой с 1999 года. До Яндекса шесть лет работал в компании JetStyle. В 2010 году пришел в Яндекс, сейчас руководит группой разработчиков в Екатеринбурге. Группа занимается сервисами Яндекс.Погода и Яндекс.Афиша. За пределами Яндекса создал проект «Человеческие переводы», Translatedby.com.

О докладе

Разработчики сервиса Яндекс.Погода иногда сталкиваются с необходимостью проанализировать статистику наблюдений за погодой и выявить закономерности. Мы хотели использовать для этих целей Python, так как этот язык имеет много плюсов и на нем написана Яндекс.Погода. В докладе рассказано, как можно применять Python для быстрых вычислений и анализа данных на примере сервиса Яндекс.Погода.

екатеринбург,доклад,руслан гроховецкий,06.07.2013
Сортировка списков в Perl и Python
17 июля 2013, 13:20
фото автора

Олег Алистратов, Екатеринбург 06 июля 2013

В Яндексе с 2007 года. Занимается разработкой нагруженных веб-сервисов в команде инфраструктурных сервисов Яндекса. Сфера интересов – распределенные вычисления и локализация ПО.

О докладе

На примере языков Perl и Python рассмотрены способы оптимизации сортировки данных по сложному ключу и/или со сложной функцией сравнения.

екатеринбург,доклад,06.07.2013,олег алистратов
Как хранить логи сервиса в базе данных и не погубить продакшен
17 июля 2013, 13:20
фото автора

Алексей Кирпичников, Екатеринбург 06 июля 2013

Закончил магистратуру матмеха УрГУ в 2008 году, магистерская работа посвящена объектно-реляционным проекторам (ORM). В Яндексе с 2008 года, участвовал в создании Яндекс.Пробок, Яндекс.ЕГЭ, проекта Интернет-математика, а также в спортивных спецпроектах, посвященных Олимпиадам и чемпионатам мира. С 2011 года возглавляет разработку серверной части Яндекс.Такси.

О докладе

На примере Python, MongoDB и Яндекс.Такси рассказывается о том, как хранить логи сервиса в базе данных – о том, какие задачи помогает решать такое хранилище логов и чем оно отличается от других, более распространенных вариантов.

екатеринбург,алексей кирпичников,доклад,06.07.2013
Видео докладов Я.Субботника в Екатеринбурге 6 июля 2013
17 июля 2013, 13:40
фото автора

Добрый день! 

Мы выложили видео всех докладов с прошедшего Я.Субботника в Екатеринбурге и по традиции объединяем всё в один пост, чтобы доклады легче было найти. 

Смотрите, пересматривайте, делитесь и рассказывайте всем, кому это может быть интересно и полезно!

Список докладов: (вы также можете смотреть видео на сайте Яндекс.Мероприятий или video.yandex.ru)

Вы также можете прочитать о том, как прошел Я.Субботник и посмотреть небольшой фотоотчет (в альбоме на Facebook, Vkontakte или fotki.yandex.ru).

И, конечно, мы хотим узнать ваше мнение — оставить отзывы и комментарии можно заполнив анкету обратной связи

екатеринбург,программа,06.07.2013