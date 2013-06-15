Привет,
Мы вернулись из прекрасного города белых ночей и спешим поделиться первыми итогами Я.Субботника, прошедшего 15 июня.
531 заявка на участие, 220 человек в зале и 331 – на трансляции, 10 докладов и 590 твитов по хэштегу #yasubbotnik — вот первые радующие нас цифры.
На минувшем Я.Субботнике мы поговорили про:
- Нюансы фронтенд-разработки внутренних сервисов Яндекса и о том, как интранет можно превратить в полигон для экспериментов
- Организацию работы внутри команды разработки интерфейсов поиска — распределение ролей, обучение и БЭМ-технологии
- Maintainer'а кода и его задачи в команде разработки интерфейсов поиска, Git и GitHub
- Новый вид выдачи Поиска для сайта и как его можно изменять при помощи CSS3 и немного JavaScript
- Запуск проекта Авто 2.0 на Node.js, некоторые особенности в Node.js, которые удалось обойти в процессе эксплуатации и решения, не связанные со спецификой сервиса, которые образовались в процессе разработки
- Новые возможности открытой облачной платформы Cocaine, как создавать для неё приложения и какими инструментами управлять
- Возможности новой поисковой платформы «Острова», текущую реализацию и планы
- Технологию активных областей в API Яндекс.Карт и как сделать так, чтобы карта, перегруженная интерактивными объектами, не создавала огромную нагрузку на браузер
А также, мы провели 3 экскурсии по питерскому офису!
- @kaial_alt — #yasubbotnik ...ставит баг на случайного человека, и вот, человек, вместо того, чтобы заниматься своими личными... ой...
- @sajenasama — Дайте мне такого дежурного разработчика. Омномном #yasubbotnik
- @archydragon — Вещества, я скучал. #yasubbotnik
- @jowanization — Пирожки офигенны #yasubbotnik
- @fgh151 — Экскурсия по Питерскому офису Яндекса шикарна
#yasubbotnik
- @korochinskiy — Сегодня был очень-очень-очень-очень крутой #yasubbotnik в Питере. Ребята огромные молодцы, очень высокий уровень докладов!
- @alexbaumgertner — Спасибо, Я. за #yasubbotnik!
- ознакомиться с презентациями на сайте
- найти себя в нашем фотоотчете на Facebook или Vkontakte
- посмотреть небольшое видео, снятое накануне.