Привет,

Мы вернулись из прекрасного города белых ночей и спешим поделиться первыми итогами Я.Субботника, прошедшего 15 июня.

531 заявка на участие, 220 человек в зале и 331 – на трансляции, 10 докладов и 590 твитов по хэштегу #yasubbotnik — вот первые радующие нас цифры.

На минувшем Я.Субботнике мы поговорили про:

Нюансы фронтенд-разработки внутренних сервисов Яндекса и о том, как интранет можно превратить в полигон для экспериментов

Организацию работы внутри команды разработки интерфейсов поиска — распределение ролей, обучение и БЭМ-технологии

Maintainer'а кода и его задачи в команде разработки интерфейсов поиска, Git и GitHub

Новый вид выдачи Поиска для сайта и как его можно изменять при помощи CSS3 и немного JavaScript

Запуск проекта Авто 2.0 на Node.js, некоторые особенности в Node.js, которые удалось обойти в процессе эксплуатации и решения, не связанные со спецификой сервиса, которые образовались в процессе разработки



Возможности новой поисковой платформы «Острова», текущую реализацию и планы

Технологию активных областей в API Яндекс.Карт и как сделать так, чтобы карта, перегруженная интерактивными объектами, не создавала огромную нагрузку на браузер

В перерывах работали стенды, где можно было поговорить про БЭМ , получить ответы на вопросы про «Острова» и узнать всё про работу в Яндексе.

А также, мы провели 3 экскурсии по питерскому офису!

Немного приятного и весёлого из твиттера:

@kaial_alt — #yasubbotnik ...ставит баг на случайного человека, и вот, человек, вместо того, чтобы заниматься своими личными... ой...

@sajenasama — Дайте мне такого дежурного разработчика. Омномном #yasubbotnik

@ archydragon — Вещества, я скучал. #yasubbotnik

@jowanization — Пирожки офигенны #yasubbotnik

@fgh151 — Экскурсия по Питерскому офису Яндекса шикарна #yasubbotnik

@korochinskiy — Сегодня был очень-очень-очень-очень крутой #yasubbotnik в Питере. Ребята огромные молодцы, очень высокий уровень докладов!

@alexbaumgertner — Спасибо, Я. за #yasubbotnik!

Видео докладов будет опубликовано в нашем клубе , а также на сайте Яндекс.Events в ближайшее время, а пока вы можете:

ознакомиться с презентациями на сайте

найти себя в нашем фотоотчете на Facebook или Vkontakte

посмотреть небольшое видео, снятое накануне.

И, конечно, мы ждем ваш фидбек! Чтобы делать Я.Субботники лучше, нам важно знать ваше мнение (анкета доступна по ссылке ).

Вы также можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере фейсбуке Yandex.Events.