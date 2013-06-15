Клуб Я.Субботника

июнь 2013
Я.Субботник в Санкт-Петербурге
15 июня 2013, 17:34
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Привет,

Мы вернулись из прекрасного города белых ночей и спешим поделиться первыми итогами Я.Субботника, прошедшего 15 июня.

531 заявка на участие, 220 человек в зале и 331 – на трансляции, 10 докладов и 590 твитов по хэштегу #yasubbotnik — вот первые радующие нас цифры.

На минувшем Я.Субботнике мы поговорили про:

  • Нюансы фронтенд-разработки внутренних сервисов Яндекса и о том, как интранет можно превратить в полигон для экспериментов
  • Организацию работы внутри команды разработки интерфейсов поиска — распределение ролей, обучение и БЭМ-технологии
  • Maintainer'а кода и его задачи в команде разработки интерфейсов поиска, Git и GitHub
  • Новый вид выдачи Поиска для сайта и как его можно изменять при помощи CSS3 и немного JavaScript
  • Запуск проекта Авто 2.0 на Node.js, некоторые особенности в Node.js, которые удалось обойти в процессе эксплуатации и решения, не связанные со спецификой сервиса, которые образовались в процессе разработки
  • фото автора
    Новые возможности открытой облачной платформы Cocaine, как создавать для неё приложения и какими инструментами управлять
  • Возможности новой поисковой платформы «Острова», текущую реализацию и планы
  • Технологию активных областей в API Яндекс.Карт и как сделать так, чтобы карта, перегруженная интерактивными объектами, не создавала огромную нагрузку на браузер
В перерывах работали стенды, где можно было поговорить про БЭМ, получить ответы на вопросы про «Острова» и узнать всё про работу в Яндексе.

А также, мы провели 3 экскурсии по питерскому офису!

Немного приятного и весёлого из твиттера: 
  • @kaial_alt — #yasubbotnik ...ставит баг на случайного человека, и вот, человек, вместо того, чтобы заниматься своими личными... ой...
  • @sajenasama — Дайте мне такого дежурного разработчика. Омномном #yasubbotnik
  • @archydragon — Вещества, я скучал. #yasubbotnik
    фото автора
  • @jowanization — Пирожки офигенны #yasubbotnik
  • @fgh151 — Экскурсия по Питерскому офису Яндекса шикарна #yasubbotnik
  • @korochinskiy — Сегодня был очень-очень-очень-очень крутой #yasubbotnik в Питере. Ребята огромные молодцы, очень высокий уровень докладов!
  • @alexbaumgertner — Спасибо, Я. за #yasubbotnik!
Видео докладов будет опубликовано в нашем клубе, а также на сайте Яндекс.Events в ближайшее время, а пока вы можете:
  • найти себя в нашем фотоотчете на Facebook или Vkontakte 
  • посмотреть небольшое видео, снятое накануне.
И, конечно, мы ждем ваш фидбек! Чтобы делать Я.Субботники лучше, нам важно знать ваше мнение (анкета доступна по ссылке).
Вы также можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере и фейсбуке Yandex.Events.
Спасибо, что были с нами в зале и на онлайн-трансляции!
15.06.2013,какэтобыло,бэм,санкт-петербург
Я.Субботник и Fronttalks в Екатеринбурге, 6 июля 2013
21 июня 2013, 18:38

Уже скоро, а именно 5 и 6 июля 2013 года в Екатеринбурге пройдут два мероприятия для разработчиков и технических специалистов.

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5 июля при поддержке Яндекса состоится конференция для фронтенд-разработчиков FrontTalks. В программе конференции – выступления лучших специалистов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Симферополя. После выступлений у вас будет время для неформального общения с докладчиками и друг с другом.

От докладчиков из Getwear, ostrovok.ru, 2ГИС, Яндекса и других компаний вы узнаете:

  • как сделать так, чтобы посмотреть слайды во время выступления могли все слушатели, не подключаясь к трансляции
  • про open source JavaScript фреймворк Basis.js и его преимущества
  • про произвольную смену дизайна системного скроллбара
  • как Яндекс разработал лучшую в мире страницу печати Карт
  • почему стоит использовать Promise и как он помогает делать ваши приложения лучше
и не только. 

 

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6 июля приглашаем вас на Я.Субботник. Мы расскажем о наших технологиях и инновациях, поговорим о полезных практиках и API. Ждём всех, кому интересно общение на профессиональные темы в уютной, почти домашней атмосфере.

На Я.Субботнике мы расскажем:

  • чем отличаются интеракции в результатах поиска Yandex Islands, Google Actions, Baidu Box Computing, DuckDuckGo zero-click info
  • про разработку C++ API для реализации алгоритмов на больших графах
  • как можно применять Python для быстрых вычислений
  • как хранить логи сервиса в базе данных
  • как создавался модуль geoQuery и чем он полезен
  • почему мы выбрали Node.js для разработки сервиса, который быстро работает, держит высокие нагрузки и имеет сильную контентную составляющую

и многое другое.

Оба мероприятия пройдут в БЦ «Палладиум» по адресу г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10.

Участие, как всегда, бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация общая на оба мероприятия, только укажите, пожалуйста, какое из них (или оба) вы планируете посетить. Количество мест ограничено. Регистрация закрывается 2 июля в 18:00 по екатеринбургскому времени.

Почитать подробнее про программу FrontTalks.

Почитать подробнее про программу Я.Субботника.

екатеринбург,анонс,программа,06.07.2013
Разработка фронтенда для гиков
25 июня 2013, 21:00
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Юрий Ткаченко, Санкт-Петербург 15 июня 2013


Всю сознательную жизнь работает в симферопольском офисе Яндекса, за это время участвовал в верстке практически каждого проекта. В конце 2011 года начал создавать в Симферополе группу фронтенд-разработки для внутренних сервисов. Сейчас в группе 8 разработчиков интерфейсов, которые решают практически все задачи интранет-сервисов в Яндексе.

 

О докладе

В докладе на примерах раскрыты нюансы фронтенд-разработки внутренних сервисов Яндекса. Рассказано о технологиях, интересных идеях и дизайне, о том, как интранет можно превратить в полигон для экспериментов, о требовательных пользователях и эйфории разработки для современных браузеров.

15.06.2013,юрий ткаченко,доклад,бэм,санкт-петербург
Новая выдача Поиска для сайта - кастомные теги, CSS3 и JavaScript
25 июня 2013, 21:02
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Игорь Шевченко, Санкт-Петербург, 15 июня 2013

Закончил СПбГУ в 2008 году. До прихода в Яндекс занимался веб-проектами в ИД «Собака». С 2010 года примкнул к команде Яндекса, занимался редизайном сервисов Яндекс.Погода, Яндекс.ТВ. Сейчас занимается разработкой Яндекс.Поиска для сайта.

О докладе

В марте 2013 года был запущен новый вид выдачи Поиска для сайта. На первой Вебмастерской мы немного рассказали о её преимуществах и на несложных примерах продемонстрировали, как можно модифицировать внешний вид выдачи, используя лишь немного CSS, — например, для отображения мобильной версии или выдачи с картинками, например, с весёлыми котиками.

Цель этого доклада — показать более сложные и интересные примеры того, как можно изменять внешний вид выдачи при помощи CSS3 и немного JavaScript. Для начала рассказывается о внутреннем устройстве выдачи и о некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись в процессе её реализации.

15.06.2013,игорь шевченко,доклад,санкт-петербург
Облачная платформа Cocaine — облако своими руками
25 июня 2013, 21:03
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Антон Тюрин, Санкт-Петербург 15 июня 2013

Разработчик облачной платформы. Закончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Работал системным администратором Поиска по Яндекс.Почте, а так же другим сервисам. В настоящее время основная задача - разработка Python фреймворка для облачной платформы Cocaine, а так же API Яндекс.Браузера.

О докладе 

Облачные технологии шагают вперед семимильными шагами, количество компаний, переносящих свои бизнес-приложения в облака, увеличивается. В тоже время не все готовы доверить свои приложения и данные сторонней компании, предоставляющей облачную инфраструктуру. В этом случае отличным решением будет использование нашей открытой облачной платформы Cocaine, которую вы можете развернуть сами.

Платформа активно развивается, и мы хотим поделиться новыми интересными возможностями, которые в ней появились за последнее время. Например, рассказывая о сервисах, которые нужны практически каждому облачному приложению: о том, как пользоваться уже существующими и как написать свои.

15.06.2013,доклад,санкт-петербург,антон тюрин
Разработка приложения под Cocaine — быстро, просто, удобно
25 июня 2013, 21:04
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Александр Пономарев, Санкт-Петербург 15 июня 2013

Любит программирование, занимается своим любимым делом уже 8 лет. В свободное время старается читать книги, так как считает, что это лучший способ расти. 

О докладе

На наглядных практических примерах использования наших фреймворков для языков Python и С++ демонстрируется, что создавать приложения для нашей облачной платформы — быстро и просто. Так, портирование уже существующего приложения, написанного на Python, может оказаться секундным делом.

Кроме того, рассказывается об инструментах для управления приложениями в облаке, а также — как писать фреймворки для различных языков — на случай, если для вашего любимого языка у нас нет фреймфорка.

15.06.2013,доклад,александр пономарев,санкт-петербург
Яндекс.Авто 2.0 на Node.js
25 июня 2013, 21:05
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Вячеслав Олиянчук, Санкт-Петербург, 15 июня 2013

Работает в питерском офисе в команде Яндекс.Авто с 2010 года. Занимается разработкой интерфейсов. Раньше развивал старую версию Авто на XScript + XSL, а теперь работает над новой версией на Node.js. В Яндексе и за его пределами известен под ником miripiruni.

О докладе

В докладе рассказывается о том, как наша команда реализовала проект Авто 2.0 на Node.js. Подробно рассматривается архитектура фронт-энда сервиса.

15.06.2013,доклад,вячеслав олиянчук,санкт-петербург
Путь в npm
25 июня 2013, 21:06
фото автора

Филипп Ковалев, Санк-Петербург, 15 июня 2013

Разработчик интерфейсов в Санкт-Петербурге. Участвует в разработке Авто, поддерживает общие модули для нескольких проектов на Node.js в группе.

О докладе

В процессе разработки новой версии Яндекс.Авто на Node.js у нас образовалось некоторое количество решений, не связанных со спецификой сервиса, и мы решили поделиться ими с Node.js-сообществом. Рассказывается, какую пользу мы получили от публикации модулей и чего от них ждем, а также кратко обозревается каждый модуль.

15.06.2013,филипп ковалев,доклад,санкт-петербург
Яндекс.Поиск: когда команда распределена по «островам»
25 июня 2013, 21:07
фото автора

Артём Семенов, Санкт-Петербург, 15 июня 2013

Разработчик интерфейсов в питерском офисе Яндекса. Закончил НИУ ИТМО. Разрабатывает интерфейсы с 2006 года.

О докладе

Команда разработки интерфейсов поиска состоит из 50 человек и находится в четырёх разных городах России и Украины: в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Симферополе. В докладе рассказывается о том, как организована разработка интерфейсов поиска в распределенной команде. В частности, как помогают БЭМ-методология и инструменты в процессе разработки, как используются системы контроля версий, как устроен обмен информацией внутри отдела — и как с помощью всего этого разрабатывается анонсированная в мае 2013 года новая поисковая платформа «Острова», которая помогает представить интернет-сайты в результатах поисковой выдачи в виде интерактивных ответов.

15.06.2013,доклад,бэм,артём семенов,санкт-петербург
Острова — интерактивные ответы в поиске Яндекса
25 июня 2013, 21:08
фото автора

Олег Левчук, Санкт-Петербург, 15 июня 2013

Продуктовый менеджер интерактивных ответов. Работает в Яндексе с 2012 г., закончил БГУ в Минске.

О докладе

Обзор возможностей платформы с примерами: язык описания форм и API для обмена данными в режиме реального времени, текущая реализация и планы.

15.06.2013,олег левчук,доклад,санкт-петербург
Технология активных областей в API Яндекс.Карт
25 июня 2013, 21:10
фото автора

Алексей Емелин, Санкт-Петербург, 15 июня 2013

В 2010 году закончил Мордовский государственный университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В том же году переехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в Яндекс. Около года занимался автоматизацией тестирования сервисов Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика. Последние два года занимается автоматизацией тестирования API Яндекс.Карт и непосредственно Яндекс.Картами. До Яндекса занимался веб-разработкой и программированием микроконтроллеров.

О докладе

Каждому разработчику известно, что карта, перегруженная интерактивными объектами, создает огромную нагрузку на браузер и замедляет работу сайта. Но что делать, если отображение большого числа объектов, с которыми нужно взаимодействовать, — это не просто прихоть, а основная функциональность сервиса? В API Яндекс.Карт мы реализовали технологию активных областей, которая эффективно решает такие задачи. Доказательством этому являются, например, сервисы Яндекс.Пробки, Яндекс.Фотки на карте, а также многие сторонние сервисы, использующие API наших карт. В докладе рассказывается о том, как именно работает эта технология и как вы можете использовать ее в собственных проектах.

15.06.2013,доклад,алексей емелин,санкт-петербург
Maintainer кода в большом проекте
25 июня 2013, 21:11
фото автора

Сергей Сергеев, Санкт-Петербург, 15 июня 2013

Профессионально занимается разработкой уже более 10 лет, из них 5 в Яндексе.

О докладе

Команда разработки интерфейсов поиска у нас большая и распределённая. Maintainer кода — кто он в нашей команде? Какие задачи решает? Как использует Git и GitHub для решения этих задач? Об этом рассказывается в докладе.


сергей сергеев,15.06.2013,доклад,санкт-петербург
Видео докладов Я.Субботника в Санкт-Петербурге 15 июня 2013
25 июня 2013, 21:37
фото автора

Привет,

Мы выложили видео докладов с прошедшего Я.Субботника в Санкт-Петербурге и, как и обычно, объединили всё в один пост, чтобы сохранить всю полезную информацию в одном месте.

Смотрите доклады, которых не видели, пересматривайте те, которые вам особенно понравились, и непременно рассказывайте друзьям и коллегам! 

Список докладов: (вы можете также смотреть онлайн версию или на сайте Яндекс.Мероприятий)

А также, напоминаем, что вы можете посмотреть фотоотчет с мероприятия (в альбоме на Facebook, Vkontakte или fotki.yandex.ru), вспомнить как всё прошло и оставить свои отзывы и комментарии, заполнив анкету обратной связи

15.06.2013,бэм,программа,санкт-петербург