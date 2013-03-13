В конце 2012 года Latvian Developer Network вместе с Agile Latvia пригласили команду Я.Субботника в Ригу. Почти три месяца мы обсуждали проект и в итоге решили попробовать поехать в Латвию.

Итак, первый в этом году Я.Субботник пройдет 6 апреля 2013 года в Риге, и посвящен он будет фронтенду.

Сотрудники московского, симферопольского, петербургского и киевского офисов Яндекса расскажут про собственные и сторонние технологии и инструменты, которые могут быть полезны и интересны фронтендерам, а также поделятся опытом разработки.

Начнем с рассказа про методологию разработки сайтов (БЭМ), как она появилась и развивается, какие части БЭМ-платформы существуют сейчас, и что мы готовим в будущем.

Подробнее остановимся на опенсорсных инструментах фронтенд-разработчика, которые есть у нас, и том, как с их помощью можно оптимизировать клиентский код, графику и затраченное на разработку время.

Расскажем, как писать клиентский JavaScript в БЭМ-терминах и что такое БЭМ-шаблоны.

Поделимся нашей болью про частые релизы и тем, какой опыт мы вынесли из этой ситуации – в том числе как научились уменьшать объем загрузки статики в таких полевых условиях. Покажем, как грузить статику по хэшу от контента и какие инструменты для этого есть, а также подробно пройдемся по diff-обновлениям статических ресурсов и существующим техникам.

Поговорим про то, что помогает нам писать качественный javascript-код и какие инструменты мы используем для этого.

Завершим тестированием фронтенда и рассказом про то, какие технологии используются у нас и как мы их развиваем.

Язык мероприятия – русский с возможностью перевода вопросов на латышский и английский.

Программа и тезисы Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо. Регистрация на мероприятие заканчивается 3 апреля в 18:00 по местному времени (времени Риги). Количество мест ограничено.

Приезжайте в Ригу, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

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