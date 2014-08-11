Отличная новость для тех, кто не устал ждать Я.Субботника в этом году, а в особенности — для бекенд-разработчиков и им сочувствующих!

30 августа в Минске пройдет Я.Субботник по бекенду.

В программе — доклады разработчиков Яндекса из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Мы поговорим об Apache Spark — новой opensourсe технологии, аналогичной Hadoop, архитектуре медийного хранилища Elliptics, использовании языка Go в продакшене Яндекс.Браузера и многом другом.

После выступлений можно будет за чашкой кофе пообщаться с докладчиками, нашими коллегами из минского офиса Яндекса и другими участниками встречи.

Подробная программа появится в ближайшее время на сайте tech.yandex.ru.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное. Нужно только пройти регистрацию, получить письмо-приглашение и прийти 30 августа в конференц-зал King отеля Crown Plaza по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 13.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

Ждём вас!