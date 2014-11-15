Клуб Я.Субботника

ноябрь 2014
Безопасность сайта: мифы и реальность
15 ноября 2014, 17:59
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Новосибирск, 18 октября 2014 

Петр Волков

Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Работал в «Лаборатории Касперского», занимаясь анализом вредоносного кода, веб-разработкой и образовательными программами для студентов. С 2011 года — вирусный аналитик в Яндексе.

О докладе

В поисковой выдаче Яндекса иногда можно встретить предупреждения о том, что сайт может быть небезопасен для компьютера или мобильного устройства пользователя. О том, что это значит, где найти вредоносный код и как его удалить, вы услышите из первых уст — от вирусного аналитика Яндекса.

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2014,доклад,новосибирск,петр волков,18.10.2014
Как справляться с ростом инфраструктуры сервиса
15 ноября 2014, 18:19
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Новосибирск, 18 октября 2014 

Игорь Андреев

Администратор инфраструктуры Hadoop. C 2012 по 2014 год работал программистом на С++ в Navitel. В 2014 году пришел в Яндекс в группу администирования инфраструктуры. В 2013 году закончил ФИТ НГУ, сейчас учится в магистратуре.

О докладе

Инфраструктура любого сервиса со временем растёт. Внедряются новые технологии, становится больше серверов, растут затраты на рутинные технические операции. В первой части доклада я расскажу в общем о процессах роста, а во второй на конкретных примерах покажу, как мы с этим справляемся. В частности, мы поговорим про Salt — систему управления конфигурацией.

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2014,доклад,игорь андреев,новосибирск,18.10.2014
Многопоточность в браузере. Модель акторов
15 ноября 2014, 18:25
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Новосибирск, 18 октября 2014 

Константин Крамлих

Разработчик группы внутренних компонентов Яндекс.Браузера. Выпускник факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета. В Яндексе работаю около года. В Браузере занимаюсь механизмами проигрывания аудио и видео и защитой от сайтов с вредным контентом. До Яндекса занимался разработкой мультимедийных приложений.

О докладе

Я расскажу о том, как наладить многопоточное взаимодействие в браузере без использования мьютексов и условных переменных. Доклад будет интересен тем, кто пишет на языке C++ и разрабатывает многопоточные сервисы и приложения.

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2014,доклад,новосибирск,константин крамлих,18.10.2014
Новая Яндекс.Музыка. Зачем и как мы переделывали сервис
15 ноября 2014, 18:31
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Новосибирск, 18 октября 2014 

Андрей Гевак

Пришёл в Яндекс в 2011 году как выпускник первой Школы менеджеров Яндекса (ШМЯ). В 2012 году окончил МГТУ им. Баумана по специальностям инженер-физик и менеджер. Сейчас отвечает за мобильные клиенты сервиса Яндекс.Музыка.

О докладе

В конце 2013 года команда сервиса Яндекс.Музыка начала разработку новой версии. Новой получилась не только «шкурка», то есть дизайн, но и сами возможности. Мы переосмыслили поведение пользователей на сайте и в приложении и иначе оценили потребность людей в новой музыке. В результате этого получилась нынешняя версия music.yandex.ru и её мобильные клиенты. В докладе я расскажу о том, как шёл процесс переосмысления, почему мы сделали именно так, как сделали, и что из этого всего вышло.

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андрей гевак,2014,доклад,новосибирск,18.10.2014
Новая Яндекс.Музыка. Особенности разработки iOS-клиента
15 ноября 2014, 19:11
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Новосибирск, 18 октября 2014 года

Егор Чиглинцев.

Пришёл в Яндекс в 2014 году на должность iOS-разработчика. В 2011 году закончил Новосибирский государственный университет. Сейчас занимается разработкой приложений Яндекс.Музыки на платформе iOS.

Сергей Зайцев.

Пришёл в Яндекс в 2014 году на должность старшего iOS-разработчика. В 2003 году закончил Новосибирский государственный технический университет. Сейчас руководит командой разработки приложений Яндекс.Музыки на платформе iOS.

О докладе

Осенью 2013 года мы приняли решение переписать iOS-приложение Яндекс.Музыки. Именно так получилась версия 3.0. В докладе небольшой рассказ о том, что «под капотом» нашего приложения, с какими нестандартными проблемами мы столкнулись при разработке и как с ними справлялись.

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1 комментарий
2014,сергей зайцев,егор чиглинцев,новосибирск,18.10.2014,доклад
Новая Яндекс.Музыка. Бэкенд
15 ноября 2014, 19:16
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Новосибирск, 18 октября 2014 

Александр Гутман

Работаю в Яндексе с 2009 года. Разрабатывал некоторые проекты, связанные с пробками, занимался Яндекс.Календарем. Потом руководил разработкой Яндекс.Музыки, а сейчас работаю с большими данными.

О докладе

Недавно мы запустили полностью переработанную версию Яндекс.Музыки. Раньше сервис был просто большим каталогом музыки, а теперь он построен вокруг интересов пользователя. Запуск новой версии потребовал переработки всех компонентов сервиса.

Я расскажу, как мы писали бекенд для новой Яндекс.Музыки и как вообще он устроен, что пришлось поменять в API и архитектуре сервиса при переделке, что мы сделали нового и как всё это запускали. Также вы узнаете, как на сервисе работают рекомендации и радио.

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2014,доклад,новосибирск,александр гутман,18.10.2014
Видео докладов Я.Субботника в Новосибирске
15 ноября 2014, 21:15
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18 октября в Новосибирске прошел Я.Субботник. Около 170 разработчиков из Новосибирска, Томска, Кемерово и Барнаула собрались в зале, чтобы послушать выступления сотрудников Яндекса на актуальные темы, узнать что-то новое и просто пообщаться с докладчиками и коллегами за чашкой кофе.

В программу Я.Субботника вошли доклады про поиск вредоносного кода и борьбу с ним, о способах борьбы с ростом инфраструктуры сервисов и про то, как наладить многопоточное взаимодействие в браузере без использования мьютексов и условных переменных. А также целая секция, посвященная новой версии Яндекс.Музыки. Мы рассказали как и зачем проходил процесс обновления, с какими проблемами столкнулись и как боролись, переписывая iOS-приложение, а также как устроен бэкенд и что пришлось поменять в API и архитектуре.

Cпасибо всем, кто пришел к нам на мероприятие или смотрел онлайн-трансляцию, задавал вопросы докладчикам в зале или твиттере, общался и делился своими впечатлениями. Сибирский Я.Субботник был по-настоящему тёплым  

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Посмотреть фотоотчет мероприятия можно в альбоме на Яндекс.Фотках или в социальных сетях Яндекс.Мероприятий — Facebook или Вконтакте

Видеозаписи докладов доступны на сайте events.yandex.ru, а также в нашем клубе. Смотрите и рассказывайте знакомым, кому это может быть интересно!

До новых встреч!
2014,новосибирск,18.10.2014,доклад,какэтобыло,программа
Я.Субботник по фронтенду в Киеве, 22 ноября 2014
18 ноября 2014, 15:36
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Привет!

Наконец, у нас хорошая новость для фронтенд-разработчиков!

22 ноября в Киеве пройдет Я.Субботник, на котором сотрудники Яндекса из киевского, минского, московского и санкт-петербургского офисов поделятся опытом разработки, расскажут об использовании разных технологий и инструментов для фронтендеров, а также покажут готовые способы решения проблем, возникающих при создании сайта.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить письмо-приглашение — количество мест в зале ограничено.

Конференция пройдет в конференц-зале отеля Президент по адресу г. Киев, ул. Госпитальная, 12.

Для всех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов. Задавать вопросы докладчикам и делиться своими комментариями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации. 

До встречи!

3 комментария
анонс,киев,22.11.2014,2014