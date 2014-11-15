Новосибирск, 18 октября 2014
Петр Волков
Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Работал в «Лаборатории Касперского», занимаясь анализом вредоносного кода, веб-разработкой и образовательными программами для студентов. С 2011 года — вирусный аналитик в Яндексе.
О докладе
В поисковой выдаче Яндекса иногда можно встретить предупреждения о том, что сайт может быть небезопасен для компьютера или мобильного устройства пользователя. О том, что это значит, где найти вредоносный код и как его удалить, вы услышите из первых уст — от вирусного аналитика Яндекса.
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