20 сентября в Екатеринбурге прошел Я.Субботник по бэкенду — докладчики из московского и екатеринбургского офисов Яндекса поделились своим опытом и знанием с разработчиками из Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Первоуральска.
Для всех, кто не смог присутствовать или посмотреть онлайн-трансляцию, а также для тех, кто хочет пересмотреть понравившиеся доклады — мы опубликовали видеозаписи выступлений. Ссылки на все доклады — в этом посте.
- Использование распределённой очереди задач для обработки данных в бекенде спортивных проектов Яндекса, Александр Южаков
- Архитектура Яндекс.Маркета вчера и сегодня, Роман Гершкович и Юрий Манушкин
- Архитектура высоконагруженного сервиса на примере бэкенда Яндекс.Store, Андрей Урусов, Алексей Васильев
- Асинхронность и многопоточность в Яндекс.Такси, Дмитрий Курилов
- Автоматизация нагрузочного тестирования, Григорий Липин
- Правильная организация клиент-карточного взаимодействия, Антон Корзунов
- Программист и математика: счастливы вместе?, Иван Бибилов