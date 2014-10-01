Клуб Я.Субботника

октябрь 2014
Видео докладов с Я.Субботника по бэкенду в Екатеринбурге
1 октября 2014, 20:20
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20 сентября в Екатеринбурге прошел Я.Субботник по бэкенду — докладчики из московского и екатеринбургского офисов Яндекса поделились своим опытом и знанием с разработчиками из Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Первоуральска.

Для всех, кто не смог присутствовать или посмотреть онлайн-трансляцию, а также для тех, кто хочет пересмотреть понравившиеся доклады — мы опубликовали видеозаписи выступлений. Ссылки на все доклады — в этом посте. 

 

 

екатеринбург,20.09.2014,доклад,программа,2014
Я.Субботник в Новосибирске: бэкенд в Сибири
10 октября 2014, 16:39
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У нас снова хорошие новости для бэкенд-разработчиков — 18 октября в Новосибирске пройдет Я.Субботник по бэкенду.

Сотрудники Яндекса из Москвы и Новосибирска расскажут про безопасность сайтов и как справляться с ростом инфраструктуры сервиса, как и зачем появилась новая Яндекс.Музыка и как наладить многопоточное взаимодействие в браузере без использования мьютексов и условных переменных.

Подробные описания докладов смотрите на сайте

Участие в Я.Субботнике, как и всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо. 

Мероприятие пройдёт в конференц-зале «Лекториум» в ЦИТ «Академпарк» по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации. Но живое общение гораздо ценнее, поэтому лучше приезжайте.

анонс,новосибирск,18.10.2014,2014