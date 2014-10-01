У нас снова хорошие новости для бэкенд-разработчиков — 18 октября в Новосибирске пройдет Я.Субботник по бэкенду.

Сотрудники Яндекса из Москвы и Новосибирска расскажут про безопасность сайтов и как справляться с ростом инфраструктуры сервиса, как и зачем появилась новая Яндекс.Музыка и как наладить многопоточное взаимодействие в браузере без использования мьютексов и условных переменных.

Подробные описания докладов смотрите на сайте.

Участие в Я.Субботнике, как и всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Мероприятие пройдёт в конференц-зале «Лекториум» в ЦИТ «Академпарк» по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации. Но живое общение гораздо ценнее, поэтому лучше приезжайте.