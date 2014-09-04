Доброго дня!

Проводить последние выходные лета на Я.Субботнике в Минске, кажется уже стало традицией и прошлая суббота 30 августа не была исключением. Около 200 разработчиков собралось в зале для того, чтобы послушать доклады от сотрудников Яндекса, пообщаться на профессиональные темы, обменяться опытом и просто встретиться с коллегами. И еще около 120 человек было с нами онлайн.

Программа Я.Субботника полностью была посвящена бэкенду — разработчики Яндекса из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска рассказали:

зачем API нужен бэкенд, почему писать его придётся бэкенд-разработчикам и как API Карт помогает этой задаче с фронтенда;

об Apache Spark — более быстром, универсальном и user friendly аналоге Hadoop как инструменте для batch-обработки больших данных;

зачем нужно нагрузочное тестирование, на какие вопросы оно даст ответ, как снизить затраты временных и человеческих ресурсов на нагрузочное тестирование;

как эволюционировал наш модуль операций над письмами, как мы сделали его асинхронным, на какие грабли мы наступили с Zookeeper’ом и какие выводы сделали;

про использование Go в продакшене Яндекс.Браузера — почему мы выбрали этот язык и с какими проблемами столкнулись;

об устройстве современного браузера, его компонентах и взаимодействии их между собой;

что такое Cocaine, какие именно инфраструктурные проблемы он решает и какие возможности предоставляет;

об архитектуре бесконечно расширяемого хранилища для пользовательского контента сервисов Яндекса.

Все, кто смотрел Я.Субботник в трансляции могли задавать вопросы докладчикам в твиттере по хештегу #yasubbotnik, а также делиться своими впечатлениями о докладах и конференции или цитировать перлы докладчиков Всего за день было написано около 110 твитов, приведем несколько особенно нам приятных:

@Dexif: #yasubbotnik очень добрый доклад про Go спасибо интересно

@Dexif: На #yasubbotnik отличная реклама #cocaine... Хочется попробовать.

@artdaw: #yasubbotnik был хорош, особенно Го, кокаин и эллиптикс

@Veterrr: Спасибо за #yasubbotnik было вкусно! и полезно.

@dskut: — Почему Go а не Node.js? — Просто бэкендеры не очень любят фронтендеров (c) #yasubbotnik

Вы также можете прочитать о том, как прошел Я.Субботник в отчете dev.by .

Фотографии с мероприятия можно посмотреть в альбомах на Яндекс.Фотках, Facebook и VKontakte.

Видео докладов будет опубликовано в течение двух недель в нашем клубе и на сайте tech.yandex.ru.

Как всегда, вы можете поделиться с нами своим мнением, рассказать, что было хорошо, а чего не хватило, заполнив анкету.

Спасибо, что провели этот день с нами в зале или на трансляции и до новых встреч!