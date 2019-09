Минск, 30 августа 2014

Вячеслав Бахмутов

Пришёл в Яндекс, чтобы писать сервисы на Python и C++, а в итоге подговорил всех перейти на Go. Теперь бекенд Яндекс.Браузера написан на Go больше чем наполовину.

О докладе

Я расскажу о том, как мы используем Go в продакшене Яндекс.Браузера, почему мы выбрали этот язык и с какими проблемами столкнулись.





скачать презентацию, видео