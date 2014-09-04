Доброго дня!
Проводить последние выходные лета на Я.Субботнике в Минске, кажется уже стало традицией и прошлая суббота 30 августа не была исключением. Около 200 разработчиков собралось в зале для того, чтобы послушать доклады от сотрудников Яндекса, пообщаться на профессиональные темы, обменяться опытом и просто встретиться с коллегами. И еще около 120 человек было с нами онлайн.
Программа Я.Субботника полностью была посвящена бэкенду — разработчики Яндекса из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска рассказали:
- зачем API нужен бэкенд, почему писать его придётся бэкенд-разработчикам и как API Карт помогает этой задаче с фронтенда;
- об Apache Spark — более быстром, универсальном и user friendly аналоге Hadoop как инструменте для batch-обработки больших данных;
- зачем нужно нагрузочное тестирование, на какие вопросы оно даст ответ, как снизить затраты временных и человеческих ресурсов на нагрузочное тестирование;
- как эволюционировал наш модуль операций над письмами, как мы сделали его асинхронным, на какие грабли мы наступили с Zookeeper’ом и какие выводы сделали;
- про использование Go в продакшене Яндекс.Браузера — почему мы выбрали этот язык и с какими проблемами столкнулись;
- об устройстве современного браузера, его компонентах и взаимодействии их между собой;
- что такое Cocaine, какие именно инфраструктурные проблемы он решает и какие возможности предоставляет;
- об архитектуре бесконечно расширяемого хранилища для пользовательского контента сервисов Яндекса.
Все, кто смотрел Я.Субботник в трансляции могли задавать вопросы докладчикам в твиттере по хештегу #yasubbotnik, а также делиться своими впечатлениями о докладах и конференции или цитировать перлы докладчиков
- @Dexif: #yasubbotnik очень добрый доклад про Go спасибо интересно
- @Dexif: На #yasubbotnik отличная реклама #cocaine... Хочется попробовать.
- @artdaw: #yasubbotnik был хорош, особенно Го, кокаин и эллиптикс
- @Veterrr: Спасибо за #yasubbotnik было вкусно! и полезно.
- @dskut: — Почему Go а не Node.js? — Просто бэкендеры не очень любят фронтендеров (c) #yasubbotnik
Фотографии с мероприятия можно посмотреть в альбомах на Яндекс.Фотках, Facebook и VKontakte.
Видео докладов будет опубликовано в течение двух недель в нашем клубе и на сайте tech.yandex.ru.
Как всегда, вы можете поделиться с нами своим мнением, рассказать, что было хорошо, а чего не хватило, заполнив анкету.
Спасибо, что провели этот день с нами в зале или на трансляции и до новых встреч!