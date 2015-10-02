Доброго дня!

Рады сообщить, что 10 октября в Минске пройдет первый Я.Субботник в этом году.

В программе доклады разработчиков Яндекса из Минска, Москвы и Екатеринбурга.

Мы поговорим о новых сборщиках писем в Яндекс.Почте, о том, как реализуется стандарт IMAP, об особенностях разработки нативных плагинов для Unity и о многом другом. По традиции после выступлений можно будет пообщаться с докладчиками и другими участниками мероприятия.

Полная программа конференции опубликована на сайте.

Мероприятие пройдёт на площадке Event Space по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, д.16а.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но регистрация обязательна, так как количество мест в зале ограничено. Регистрация закроется 8 октября.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!