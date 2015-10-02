Клуб Я.Субботника

октябрь 2015
Я.Субботник в Минске
2 октября 2015, 12:09
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Доброго дня!

Рады сообщить, что 10 октября в Минске пройдет первый Я.Субботник в этом году.

В программе доклады разработчиков Яндекса из Минска, Москвы и Екатеринбурга.

Мы поговорим о новых сборщиках писем в Яндекс.Почте, о том, как реализуется стандарт IMAP, об особенностях разработки нативных плагинов для Unity и о многом другом. По традиции после выступлений можно будет пообщаться с докладчиками и другими участниками мероприятия.

Полная программа конференции опубликована на сайте

Мероприятие пройдёт на площадке Event Space по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, д.16а.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но регистрация обязательна, так как количество мест в зале ограничено. Регистрация закроется 8 октября.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!

минск,2015,анонс
Я.Субботник по фронтенду
8 октября 2015, 15:55
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Добрый день,

Делимся хорошей новостью для фронтенд-разработчиков — 17 октября в Москве пройдет Я.Субботник по фронтенду!

Докладчики из Яндекса расскажут о способах измерения производительности приложений WebGL, проектировании и поддержке API, особенностях и отличиях Open Source библиотеки bem-components, поделятся опытом применения SVG и не только. Полная программа конференции опубликована на сайте

Мероприятие пройдёт офисе Яндекса по адресу: г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, конференц-зал «Экстрополис».

Участие в Я.Субботнике бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить приглашение, так как количество мест в зале ограничено. Регистрация закроется 15 октября.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!

2015,анонс,москва,программа